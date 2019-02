Mann verprügelt seine schwangere Ex - und wird von neuer Freundin angefeuert 

Eine schwangere Frau wurde von ihrem Ex-Freund geschlagen und getreten. Mindestens genauso betroffen macht das Verhalten einer weiteren Frau, die bei dem gewalttätigen Angriff dabei gewesen ist.

Beverstedt/Niedersachsen - Mit schweren Verletzungen wurde eine 22-jährige, schwangere Frau nach einem brutalen Angriff in der Nacht zu Samstag, 16. Februar, in eine Klinik eingeliefert. Die Hintergründe zur Tat in der Gemeinde Beverstedt im Landkreis Cuxhaven sind kaum zu fassen, wie nordbuzz.de* berichtet. Ein unfassbarer Überfall auf eine Radfahrerin hat sich laut nordbuzz.de am Wochenende auch in Lingen abgespielt.

Beverstedt im Landkreis Cuxhaven: Mann holt schwangere Ex-Freundin mit dem Auto in Niedersachsen ab

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei Cuxhaven steht der 24-jährige Ex-Freund des Opfers im Verdacht, die Frau geschlagen und getreten zu haben. Vor dem Angriff soll der Mann aus Nordenham die 22-Jährige in Stubben im Landkreis Cuxhaven zu einer Aussprache mit dem Auto abgeholt haben.

Beverstedt im Landkreis Cuxhaven: Verhalten von Frau aus Nordenham bei Angriff macht fassungslos

Dem Mann aus Nordenham wird vorgeworfen, die 22-Jährige in Elfershude im Landkreis Cuxhaven in der Nähe einer Bahnüberführung aus dem Auto gezerrt und sie mit Tritten und Schlägen malträtiert zu haben. Für Fassungslosigkeit sorgt dabei das Verhalten seiner vermeintlich neuen Freundin bei dem Angriff.

Polizei Cuxhaven sucht Zeugen nach Angriff in Beverstedt in Niedersachsen

Die 24-jährige Frau aus Nordenham fuhr laut Polizei nämlich offenkundig unbemerkt in dem Auto mit und soll den Tatverdächtigen bei der Attacke auf die schwangere Frau sogar noch angefeuert haben.

Es gelang der schwangeren Frau zu entkommen und zu Anwohnern zu flüchten. Diese alarmierten Rettungskräfte und die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Cuxhaven unter Telefon 04721/5730 zu wenden. Die Ermittlungen dauern an.

