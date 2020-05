Coronavirus: RKI verkündet spezielle Studie in Deutschland - PK jetzt live

Die Coronavirus-Epidemie in Deutschland wirft viele Fragen auf. Wie viele Menschen sich überhaupt angesteckt? Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin startet jetzt eine Studie, um Antworten zu finden.

Das Coronavirus bestimmt das Leben in Deutschland.

Das Robert-Koch-Institut in Berlin gibt jeden Tag Zahlen über die Corona-Lage heraus, versucht das Infektionsgeschehen genau zu beobachten. Studien sollen mehr Erkenntnisse liefern.

Update vom 19. Mai, 10.40 Uhr: In Kupferzell sollen bei PCR-Tests und Antikörper-Tests gemacht werden, sagt Dr. Thomas Lampert Leiter der Abteilung für Epidemiologie und Gesundheitsmonitoring am RKI.

Das Infektionsgeschehen in Kuperzell soll wie schon in der „Gangelt-Studie“ untersucht werden. 2000 Einwohner sollen im Rahmen der Studie untersucht werden. Die Testpersonen seien zufällig ausgesucht worden, sollen jedoch einen Querschnitt der Bevölkerung abbilden.

Update vom 19. Mai, 10.34 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) stellte eine besondere Studie zum Thema Coronavirus vor. Ein RKI-Team untersucht das Infektionsgeschehen in der Gemeinde Kupferzell (Baden-Württemberg). Die Studie erinnert an die Heinsberg-Studie (NRW). Der erste Coronafall ist in Kupferzell am 5. März aufgetreten. Dann hat sich der Ort im Hohenlohe Kreis in einen Hotspot entwickelt.

Coronavirus in Deutschland: RKI stellt besondere Studie vor

Berlin - Wissenschaftler aus der ganzen Welt versuchen derzeit alles über das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 herauszufinden. Fieberhaft suchen Forscher nach einem Impfstoff gegen das Virus. Denn einige Infektionen mit dem Coronavirus verlaufen schwer. Patienten müssen ins Krankenhaus oder auf der Intensivstation beatmet werden, sterben an den Folgen von Covid-19. Einige Coronainfizierte haben dagegen keine Symptome oder spüren kaum etwas.

Wie viele Menschen in Deutschland tatsächlich mit dem Coronavirus infiziert sind oder waren ist, unbekannt, räumt auch das Robert-Koch-Institut (RKI) auf seiner Webseite ein. Um Licht ins Dunkel zu bringen, startet das RKI eine großangelegte Studie.

Wie häufig sind Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2?

Wie hoch ist der Anteil von Infektionen, die ohne Krankheitssymptome verlaufen?

Bei wie vielen Menschen lassen sich Antikörper gegen Sars-CoV-2 nachweisen bzw. wie viele Menschen haben bereits eine Infektion durchgemacht?

Welche Menschen sind häufiger von einer Infektion mit SARS-CoV-2 betroffen?

Wie oft verläuft die Atemwegserkrankung Covid-19 so schwer, dass Menschen im Krankenhaus oder auf der Intensivstation behandelt werden müssen?

Wie sind bisherige Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu bewerten?

