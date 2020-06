Coronavirus in Niedersachsen: Zahl der Infizierten bei UPS in Langenhagen weiter gestiegen

Die Coronavirus-Krise in Niedersachsen beeinflusst nach den ersten Lockerungen die Menschen. Hier ist der Überblick über den Stand der Lockerungen in Niedersachsen in vielen Lebensbereichen.

Kita-Regelbetrieb startet trotz Coronavirus-Krise am 22. Juni - Ausnahme: Risikogruppen

Im Hotspot Langenhagen sind 156 Infektionen unter UPS-Beschäftigten

Aktuelle Regeln gelten in Niedersachsen in vielen Bereichen

Update vom 12. Juni, 16 Uhr: Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen im niedersächsischen Hotspot Langenhagen ist erneut gestiegen. Unter den Beschäftigten des Paketdienstleisters UPS seien 156 Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden, sagte Christoph Borschel, Sprecher der Region Hannover, am Freitag. 49 Menschen seien inzwischen genesen, insgesamt 307 seien seit dem Ausbruch im Mai getestet worden. Weitere Tests seien nicht vorgesehen, zusätzliche Ergebnisse stünden abgesehen von einigen Nachtests nicht mehr aus. Zuvor hatte die «Hannoversche Allgemeine Zeitung» berichtet.

Update vom 11. Juni, 17 Uhr: Das Land Niedersachsen zahlt Agrarbetrieben, die Saisonarbeiter einsetzen, eine Corona-Pauschale. Pro Arbeiter gibt es 150 Euro, um Ausgaben für die höheren Auflagen zur Unterbringung und Hygiene in der Coronaviruskrise auszugleichen. Bisher beantragten 190 Betriebe das Geld für den Einsatz von etwa 14.000 Saisonkräften - insgesamt also 2,1 Millionen Euro, wie das Landwirtschaftsministerium in Hannover am Donnerstag mitteilte.

Update vom 10. Juni, 17.15 Uhr: Nachfolgend der aktuelle Stand der Lockerungen in Niedersachsen in ausgewählten Lebensbereichen. Wichtig: Die Corona-Lockerungen erfolgen in aller Regel unter Auflagen wie Abstands- und Hygienebestimmungen. Zudem gilt weiterhin die bundesweite Maskenpflicht in Handel und Nahverkehr.

Restaurants und Bars in Niedersachsen sind geöffnet. Ausgenommen sind Shisha-Bars .

und in sind geöffnet. Ausgenommen sind . Freibäder , Hallenbäder und Freizeitparks dürfen wieder öffnen.

, und dürfen wieder öffnen. Ferienwohnungen und Campingplätze sind geöffnet. Hotels dürfen nur mit maximal 80 Prozent Auslastung betrieben werden.

und sind geöffnet. dürfen nur mit maximal 80 Prozent Auslastung betrieben werden. Es dürfen sich Angehörige von zwei Haushalten in der Öffentlichkeit treffen.

von zwei Haushalten in der Öffentlichkeit treffen. Sport in Hallen ist unter Einhaltung der Mindestabstände wieder erlaubt. Das gilt auch für Fitnessstudios.

in Hallen ist unter Einhaltung der Mindestabstände wieder erlaubt. Das gilt auch für Fitnessstudios. Demos unter freiem Himmel können ohne Ausnahmegenehmigung stattfinden.

unter freiem Himmel können ohne Ausnahmegenehmigung stattfinden. Die Kitas werden zum 22. Juni wieder für alle Kinder geöffnet. Die Schüler kehren nach und nach zurück, vom 15. Juni an haben alle Jahrgänge wieder Unterricht in den Schulen.

Viele Brautpaare in Niedersachsen haben ihre Hochzeitsfeier abgesagt oder verschoben. Für Hochzeitsplaner eine dramatische Situation – aber einige kreative Lösungen gibt es schon.

Update vom 10. Juni, 12.10 Uhr: Die Demonstrationen gegen die Corona-Politik in Niedersachsen sind nach Einschätzung des Innenministeriums nicht maßgeblich von Rechtsextremisten beeinflusst worden. Zwar hätten landesweit vereinzelt auch Rechtsextremisten an den Demos teilgenommen, heißt es in einer Antwort des Ministeriums auf eine Grünen-Anfrage. Eine „flächendeckende oder maßgebliche Beeinflussung“ der Veranstaltungen von Rechten sei bislang aber nicht festzustellen.

„Extremisten jeglicher Couleur“ versuchten allerdings, die Unsicherheit in der Corona-Krise für ihre Zwecke zu nutzen. Rechte Extremisten und Populisten seien dabei „besonders lautstark“, hieß es. Eine organisierte Thematisierung der Pandemie durch die rechte Szene sei jedoch aktuell nicht feststellbar.

+ Die Nordsee sie derzeit ein beliebtes Urlaubsziel - viele Menschen fahren in der Corona-Krise an der Küste in Niedersachsen. © Sina Schuldt/dpa

Update vom 10. Juni, 8.55 Uhr: Viele Niederländer krempeln angesichts der Corona-Epidemie die Pläne für ihren Sommerurlaub um, Niedersachsen wird nach einer Umfrage aber kaum auf viel zusätzliche Urlauber aus dem Nachbarland hoffen können. Beinahe die Hälfte der vom „Dagblad van het Noorden“ in den Grenzprovinzen Drenthe und Groningen befragten Menschen wollen dieses Jahr in den Niederlanden Urlaub machen. Nur 5,9 Prozent planen demnach eine Reise nach Deutschland. Noch geringer ist das Interesse an Urlaub in Frankreich, Spanien oder Italien. 21 Prozent der Befragten gaben an, diesen Sommer nicht in Urlaub zu fahren. 35 Prozent erklärten, eine ursprünglich geplante Auslandsreise abgesagt zu haben und nun im eigenen Land zu bleiben.

Update vom 9. Juni, 15.45 Uhr: Niedersachsen öffnet die Kindergärten ab dem 22. Juni wieder für alle Kinder. Die Notbetreuung im Zuge der Corona-Epidemie werde beendet und ein eingeschränkter Regelbetrieb aufgenommen, kündigte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Dienstag in Hannover an. „Wir werden es ab dem 22. Juni ermöglichen, dass die Kindertageseinrichtungen wieder öffnen und damit auch allen Kindern einen Betreuungsplatz anbieten.“ Das sei das Ergebnis von Gesprächen mit den kommunalen Spitzenverbänden und Trägern. Niedersachsen öffne die Kitas damit schneller als ursprünglich vorgesehen. Umfangreiche Hygieneauflagen blieben aber bestehen.

+ In Niedersachsen startet am 22. Juni der Regelbetrieb in den Kitas. © Uwe Anspach/dpa

Grundlage für die Öffnung der Kindergärten sei die vergleichsweise günstige Entwicklung des Infektionsgeschehens in Niedersachsen, sagte der Minister. Es werde wieder eine Betreuung für jedes Kind mit Kindergartenplatz angeboten. „Angebote für alle Kinder sind zu machen“, betonte der Minister. Die Kinder kämen in ihre alten Gruppen und könnten bis hin zu der üblichen Zeit betreut werden. „Natürlich kann es zu Einschränkungen im zeitlichen Umfang kommen.“ Tonne sprach von einem „Quasi-Regelbetrieb“, da etwa Risikogruppen weiter besonders geschützt werden müssten.

Ende vergangener Woche lag die Quote der Notbetreuung bei 37 Prozent. Weiter aufgehoben sei der feste Betreuungsschlüssel, sagte Tonne. Das heißt, das eine Gruppe auch von weniger Erzieherinnen als üblicherweise nötig betreut werden kann. Auch können nicht examinierte Helfer unterstützen. Der „Quasi-Regelbetrieb“ sei noch nicht zu vergleichen mit dem alten Normalbetrieb aus der Zeit vor der Corona-Epidemie.

Update vom 9. Juni: Die zunächst für Mitte Juni angestrebte Rückkehr zum Regelbetrieb in den Kindertagesstätten könnte sich verzögern. „Die nächste Änderung der Corona-Verordnung des Landes voraussichtlich zum 22. Juni ist mein Wunschzeitpunkt für spürbare Kita-Öffnungen“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) im Interview der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Die Träger bräuchten auch Vorlauf. „Wir wollen raus aus der Notbetreuung und rein in einen Kita-Betrieb, der ermöglicht, dass jedes Kind wieder in die ursprüngliche Kita-Gruppe kann.“

Ein weiterer „begrenzender Faktor“ sei die Frage, wie viele Betreuerinnen und Betreuer ausfallen, weil sie zu einer Corona-Risikogruppe gehören. Die Risikogruppen-Frage sei auch ein entscheidender Faktor bei Überlegungen zur Rückkehr in den normalen Schulalltag, sagte Tonne der Zeitung. Dennoch sei eine Rückkehr in die schulische Normalität nach den Sommerferien sein „priorit��res Ziel“. Letzte Sicherheit gebe es aber nicht.

+ In Niedersachsen startet am 22. Juni der Regelbetrieb in den Kitas. © Uwe Anspach/dpa

Update vom 8. Juni, 17.30 Uhr: Im Kampf gegen das Coronavirus soll die lange geplante staatliche Warn-App für Smartphones in der kommenden Woche an den Start gehen. Die Anwendung soll dann vorgestellt und auch gleich zum Herunterladen angeboten werden, wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag sagte. Der genaue Tag wurde noch nicht genannt. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) machte deutlich, dass die freiwillige App zum digitalen Nachverfolgen von Infektionsketten technisch attraktiv gestaltet werden soll, um eine breite Nutzung zu erreichen. Aus der Opposition kam Kritik am wochenlangen Vorlauf.

Update vom 8. Juni: Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, hat vor einer zu schnellen Rückkehr zum vollständigen Schulbetrieb gewarnt. „Die Schulen können schnell zum Corona-Superspreader werden - das dürfen wir nie vergessen“, sagte Meidinger dem „RedaktionsNetzwerk Deutschland“. „Für eine Rückkehr zum Regelunterricht müssen erst einmal die Voraussetzungen geschaffen werden. Daran fehlt es ganz eindeutig noch.“

Der Politik auch in Niedersachsen warf Meidinger vor, das kommende Schuljahr bislang nur unzureichend vorzubereiten. „Das Problem ist, dass wir aktuell zwischen zwei Alternativen hängen. Setzen wir voll darauf, dass es wieder eine komplette Öffnung der Schulen gibt? Oder geht es weiter mit dem Schichtbetrieb an den Schulen?“, sagte Meidinger. „Ich sehe im Moment eine Lähmungsstarre, in der die Politik weder das eine noch das andere richtig vorbereitet.“

Für die Beschulung vollständiger Klassen und ständigen Präsenzunterricht müsse es ein neues völlig neues Hygienekonzept geben. „Das müssen die Kultusminister zusammen mit den Gesundheitsbehörden rasch entwickeln, falls sie nach den Sommerferien mit einer vollständigen Öffnung der Schulen Ernst machen wollen“, sagte der Verbandspräsident. (epd)

Update vom 7. Juni: Wer aus Schweden an seinen Wohnort in Niedersachsen zurückkehrt, muss wegen der Corona-Entwicklung in dem skandinavischen Land in eine zweiwöchige Quarantäne. Das hat das Gesundheitsministerium in Hannover am Sonntag mitgeteilt. Hintergrund sei, dass es in Schweden in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Infizierte pro 100.000 Einwohner gegeben habe. Die Rückkehrer müssen demnach unverzüglich in die eigene Wohnung oder an ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort und dort 14 Tage bleiben - selbst Einkäufe sind untersagt. Außerdem muss das Gesundheitsamt informiert werden.

Update vom 5. Juni: Nach einem Corona-Ausbruch in Göttingen müssen voraussichtlich mehrere hundert Schulkinder für zwei Wochen in Quarantäne. Die Göttinger Schulen sollen nach der Schließung in dieser Woche zwar am Montag unter strengen Auflagen wieder den Betrieb aufnehmen, sagte Sozialdezernentin Petra Broistedt (SPD) am Freitag. Die Klassen der Kinder, die sich mit dem Coronavirus infizierten haben, kämen aber in häusliche Quarantäne. Wie viele Jungen und Mädchen davon genau betroffen sind, konnte ein Stadtsprecher zunächst nicht sagen. Unter den 120 Menschen, die in Folge von Regelverstößen bei Privatfeiern zum muslimischen Zuckerfest mit dem Virus infiziert wurden, befinden sich 39 Schülerinnen und Schüler.

Bei dem am Freitagmorgen gestarteten Massentest in einem Hochhauskomplex, der als Schwerpunkt des Corona-Ausbruchs in Göttingen gilt, hätten sich bis zum Mittag gut 120 der etwa 700 Bewohner beteiligt. Dabei habe es keine Zwischenfälle gegeben, sagte Broistedt. Der Massentest soll bis Sonntag abgeschlossen sein.

Originalartikel vom 3. Juni: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat davor gewarnt, in der Corona-Krise allein wissenschaftlichen Empfehlungen zu folgen. „Wir haben in der Wissenschaft einen sehr breiten Konsens, was die Gefährlichkeit sowohl des Klimawandels als auch der Corona-Pandemie angeht“, sagte er der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Dienstag). „Aber auch beim Klimawandel kann man nicht allein auf wissenschaftlichen Rat hoffen, wenn man zu einer klugen Politik kommen will.“

+ Ministerpräsident Stephan Weil sagt, man solle in der Corona-Krise nicht allein auf wissenschaftlichen Rat hoffen. © picture alliance/dpa

In beiden Fällen tue sich die Wissenschaft ebenso schwer wie die Politik mit der Frage, wie der beste Weg aussieht, um gesellschaftliche Schäden abzuwenden. „Eindimensional darf die Betrachtung jedenfalls nicht sein“, sagte er der NOZ. Wie bei einem Lockdown „sind auch beim Klima die ebenfalls gravierenden Folgen von Maßnahmen für Gesellschaft und Wirtschaft abzuwägen“, sagte er. (dpa)

Alle wichtigen Informationen zur Corona-Krise finden Sie im archivierten Niedersachsen-Ticker von kreiszeitung.de*.

*kreiszeitung.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.