Corona in Niedersachsen: Restaurants schließen - Zahl der Infektionen steigt stark an

Das neuartige Coronavirus grassiert weiter in Niedersachsen. 1262 Covid-19-Fälle sind bestätigt. Um die Ausweitung des Coronavirus zu stoppen, hat das Land ein Maßnahmenpaket vorgestellt.

Niedersachsen meldet 1262 bestätigte Corona -Fälle

meldet 1262 bestätigte -Fälle Corona-Krise : Touristen müssen Nordsee-Inseln bis Sonntag verlassen

: müssen bis Sonntag verlassen Niedersachsen-Ministerpräsident Stephan Weil: Restaurants schließen für Publikum

Corona-Verdacht? Bei Verdacht auf eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus sollten sich Bürger zunächst telefonisch an ihren Hausarzt wenden - außerhalb der Praxiszeiten über den ärztlichen Notdienst unter der zentralen Telefonnummer 116 117. Bei Bedarf überweist der Hausarzt Patienten an ein Corona-Testzentrum. Weitere Fragen zum Coronavirus klärt auch die Hotline das Niedersächsische Landesgesundheitsamt unter 0511/4505555 (montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr + von 13 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr).

Update, 16.50 Uhr: Die Zahl der Corona-Infizierten im Land Niedersachsen steigt weiterhin rasant an. Die Landesgesundheitsamt meldet am Freitag, 14 Uhr, 1262 bestätigte Coronavirus-Infektionen. Das ist ein Plus von 281 Neu-Infektionen innerhalb von 24 Stunden. Schwerpunkt ist die Region Hannover. Dort gibt es 304 Fälle - ein Plus von 106 Infektionen innerhalb eines Tages.

Bei einer Pressekonferenz der Landesregierung in Hannover sind weitere Zahlen zur Coronavirus-Epidemie in Niedersachsen genannt worden. So befinden sich rund 100 Corona-Infizierte zur Behandlung im Krankenhaus - etwa 20 davon werden beatmet, erklärte Claudia Schröder vom Corona-Krisenstab. Im Moment gebe es landesweit etwa 2600 Intensivplätze in den Krankenhäusern. Um auf steigende Fallzahlen vorbereitet zu sein, soll diese Anzahl stark erhöht werden, so Schröder weiter. Alle geplanten Operationen sind deshalb untersagt worden.

Corona in Niedersachsen: Ministerpräsident nennt Hamster-Käufe „völlig überflüssig“

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ging auch auf die Hamster-Käufe im Land ein. Diese Käufe seien „völlig überflüssig“. Er verstehe diese Praxis absolut nicht. Der Handel melde bessere Umsätze als in der Woche vor Weihnachten. Das sei einfach nicht verständlich. Weil dankte dem Personal des Lebensmittelhandels, das unglaublich im Stress sei und wichtige Arbeit leiste. (jdw)

Update, 14.40 Uhr: Die Coronavirus-Epidemie hat weitere Auswirkungen auf das öffentliche Leben in Niedersachsen. Ab Samstag, 18 Uhr, bleiben Restaurants und weitere Gastro-Betriebe für Besucher geschlossen. Diese Regelung gelte bis auf Weiteres. Der Außerhaus-Verkauf ist jedoch weiter möglich, bekräftigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) auf einer Pressekonferenz. Zuvor hatte das Land Bremen die Schließung der Restaurants verkündet. (jdw)

Coronavirus in Niedersachsen: Touristen müssen Nordseeinseln früher verlassen

Update, 11.55 Uhr: Das Coronavirus verbreitet sich weiter und sorgt landesweit für massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Der Landkreis Diepholz hat nun verfügt, dass Menschenansammlungen von mehr als zehn Personen unter freiem Himmel vorerst verboten sind. Im Landkreis Verden hat das Corona-Testzentrum eine erste Bilanz vorgestellt. (jdw)

Update, 8.50 Uhr: Urlauber müssen den Landkreis Aurich und seine Nordseeinseln wegen der Ausbreitung des Coronavirus spätestens bis Sonntag verlassen - drei Tage früher als bisher geplant. Bislang sei der 25. März - der kommende Mittwoch - Stichtag für die Abreise gewesen, teilte der Landkreis am Freitag mit. Die Kreisverwaltung habe dies per Allgemeinverfügung angeordnet. Die neue Regelung gelte sowohl für die Inseln wie Juist und Norderney als auch für das Binnenland - und für Zweitwohnungsbesitzer. Wegen der Ausbreitung des Erregers seien schnellere Rückreisen nötig, um die Bevölkerung zu schützen.

+ Das Coronavirus zeigt Wirkung: Diese Einkaufspassage in Hannover ist wie leer gefegt. Nun werden Restaurants geschlossen. © Peter Steffen/dpa

Corona in Niedersachsen: Touristen verlassen Norderney und Juist nicht

Der Landkreis kritisierte zudem, dass die Rückreisebereitschaft bei den Urlaubern „nicht im erforderlichen Maße vorliegt“. So seien derzeit noch zahlreiche Feriengäste auf den Inseln - allein auf Norderney seien noch 4000 Touristen. Fährbetriebe durften wegen des Coronavirus schon niemanden mehr auf die Inseln transportieren. Das gilt jetzt auch für die private Beförderung mit Booten und Flugzeugen. Die Kapazitäten der Intensivmedizin auf den Inseln seien für eine große Urlauberzahl nicht ausgelegt.

Gemeinsame #Streife mit dem #Ordnungsamt: Auf #Norderney haben wir heute das Ordnungsamt bei den #Kontrollen im öffentlichen Raum unterstützt. Ergebnis: Es wurden keine Verstöße festgestellt. pic.twitter.com/uJxDwb1rny — Polizei Aurich / WTM (@Polizei_AUR_WTM) March 19, 2020

Die Ministerpräsidenten von Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen hatten sich darauf verständigt, alle Inseln in der Nord- und Ostsee für Touristen zu sperren. Die Maßnahmen sind zunächst befristet bis zum 18. April.

Coronavirus in Niedersachsen: Nachbarn organisieren Hilfen in vielen Orten

Update, 20. März, 8.15 Uhr: In zahlreichen Orten in Niedersachsen organisieren sich die Menschen wegen der Corona-Krise untereinander - per Facebook, WhatsApp oder per E-Mail und Telefon. Während Behörden bei allgemeinen Fragen zum Coronavirus oder der Kinderbetreuung weiterhin als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, planen die Nachbarn Einkaufshilfen oder führen die Hunde ihrer Nachbarn aus.

+ Nachbarschaftshilfen gibt es mittlerweile viele - finden kann man sie bei Facebook oder über Aushänge und Hinweise in örtlichen Medien. © dpa/Roland Weihrauch

Die Initiativen heißen „Solidarität statt Hamsterkäufe“ (Hannover), „Altkreis Rotenburg - Corona Nachbarschaftshilfe“ oder „Weyher helfen Weyhern“, berichtet kreiszeitung.de*. Allen Mitgliedern ist gemein, dass sie Risikopatienten und anderen Hilfspatienten in der Corona-Krise nicht alleine lassen wollen mit deren Nöten und Sorgen.

Coronavirus in Niedersachsen: Tui verlängert Reisestopp drastisch

Update, 20.10 Uhr: Mehrere Tourismusunternehmen verlängern den Reisestopp wegen der Corona-Pandemie. Branchenprimus Tui Deutschland sagte sämtliche Reisen bis zum 23. April ab. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, werde das weltweite Programm bis dahin „pausieren“.

Kunden, deren gebuchte Reisen in die Osterferien gefallen wären, sollen entsprechend informiert werden. Es könne dabei aber noch zu zeitlichen Verzögerungen kommen, „da die Vielzahl der Reisebuchungen nach Abreisedatum bearbeitet werden“.

Das Unternehmen aus Hannover hatte zum Wochenbeginn alle Reisen bis zunächst 27. März ausgesetzt. Nun werden vier Wochen drangehängt. Der reguläre Flug-, Hotel- und Kreuzfahrtbetrieb ist inzwischen eingestellt - es gibt aber zahlreiche Heimflüge, mit denen sich Tui am Rückholprogramm der Bundesregierung beteiligt. Man arbeite „rund um die Uhr daran, alle Urlauber wieder sicher und zuverlässig nach Hause zu bringen“, sagte Geschäftsführer Marek Andryszak.

Alltours verlängerte den Stopp für Flugpauschalreisen und Trips aus dem Individualprogramm bis einschließlich 30. April 2020. Die Reisen würden kostenlos storniert, Kunden erhielten eine Bestätigung. Schauinsland-Reisen hängte eine Woche dran bis einschließlich 3. April. Für einige Zielgebiete würden Reisen auch über den 3. April hinaus abgesagt.

Coronavirus: Niedersachsen meldet 981 Neuinfektionen

Update, 16 Uhr: Die Corona-Krise hat Niedersachsen fest im Griff. Seit Dienstag sind Bars, Diskotheken und viele Geschäfte geschlossen, um die Ausbreitung des Erregers Sars-CoV-2 zu verlangsamen. Die Läden des täglichen Bedarfs sind weiterhin geöffnet. Trotz dieser drastischer Maßnahmen steigt die Zahl der Neuinfektionen stark an. Das Land Niedersachsen meldet 981 bestätigte Corona-Fälle - Stand 19. März, 14 Uhr. Das bedeutet ein Plus von 241 Personen innerhalb von 24 Stunden. Am stärksten betroffen ist die Region Hannover mit 198 bestätigten Infektionen. Man richte sich inzwischen darauf ein, dass zunehmend Betroffene in Kliniken behandelt werden müssen, erklärte Expertin Claudia Schröder vom Gesundheitsministerium in Hannover.

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat unterdessen vor einer drohenden Ausgangssperre wegen der Corona-Epidemie gewarnt, wenn die Disziplinlosigkeit angesichts verhängter Einschränkungen anhält. „Die Ausgangssperre wird kommen wenn klar ist, dass das alles nicht funktioniert“, sagte Pistorius am Donnerstag in Hannover. Hundertschaften der Bereitschaftspolizei würden nun mobilisiert, um die Beschränkungen für Versammlungen unter offenem Himmel und für die Gastronomie durchzusetzen. „Das ist keine Übung und das ist erst recht kein Spiel, das ist keine Gängelung von Politikern, die sich wichtig tun wollen.“ (jdw/dpa)

+ Das Coronavirus breitet sich in Niedersachsen rasant aus. © Moritz Frankenberg/dpa

Coronavirus in Niedersachsen: Land sagt Abiturprüfungen nicht ab

Update, 19. März, 8 Uhr: Ob Nudeln oder Klopapier: Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) hat die Bürger, dazu aufgerufen, trotz der Corona-Krise keine Hamsterkäufe zu tätigen. „Ich kann die Sorge vieler Menschen verstehen, ich bitte sie allerdings dringlich, mit Augenmaß einzukaufen. Das Bevorraten mit Lebensmitteln ist nicht notwendig. Selbst wenn die Regale mal leer sind, werden sie wieder aufgefüllt werden“, sagte der Minister der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Und: „Es hat auch etwas mit der Solidarität untereinander zu tun, sich jetzt nicht mit 100 Rollen Toilettenpapier und kiloweise Nudeln einzudecken.“

+ Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) nennt Hamsterkäufe unnötig und betont: „Regale werden wieder aufgefüllt“. © dpa

Althusmann fügte hinzu, das Land werde alles unternehmen, um Ausgangssperren wegen Corona zu vermeiden. Sie seien das letzte Mittel. „Sollte die Infektionsdynamik sich weiter so beschleunigen wie bisher, müssen wir alle denkbaren Maßnahmen ergreifen“, sagte er aber auch.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Mittwochabend in ihrer Fernsehansprache zur Corona-Krise gesagt: „Hamstern, als werde es nie wieder etwas geben, ist sinnlos und letztlich vollkommen unsolidarisch.“

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat sich in der aktuellen Lage der Corona-Krise gegen Ausgangssperren ausgesprochen. „Wir sollten Ausgangssperren zum gegenwärtigen Zeitpunkt in Deutschland vermeiden“, sagte Weil den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstag). Sofern die geltenden Einschränkungen konsequent eingehalten würden, brächte eine Ausgangssperre nach Ansicht von Experten keinen wesentlichen gesundheitlichen Zusatzeffekt, so Weil. (dpa)

Coronavirus in Niedersachsen: Zahl der Infektionen steigt stark an

Update, 19.20 Uhr: Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten steigt weiterhin an. Das Land Niedersachsen meldet am Abend 740 bestätigte Covid-19-Fällle. (lmr)

+ Abiturprüfungen sollen in Niedersachsen trotz des Coronavirus stattfinden. © dpa

Update, 17.45 Uhr: Anders als andere Bundesländer verschiebt Niedersachsen die Abiturprüfungen vorläufig nicht. Zurzeit sei keine Veränderung der vorgesehenen Termine geplant, teilte das Kultusministerium in Hannover am Mittwoch mit. Angesichts der Corona -Epidemie seien Änderungen an den Zeitplänen aber nicht auszuschließen. Das Ministerium bereite entsprechende Szenarien vor. Diese würden vor Start der Osterferien Ende kommender Woche entschieden und bekanntgegeben.

Die schriftlichen Abiturprüfungen beginnen planmäßig am 20. April mit dem Fach Geschichte und enden am 13. Mai mit den Fächern Sport und Informatik. Für eine mögliche Verschiebung kämen die bereits terminierten Nachschreibtermine vom 18. Mai bis zum 12. Juni in Betracht, hieß es vom Ministerium. Nach Mecklenburg-Vorpommern hatte auch Bayern angekündigt, wegen der derzeitigen Schulschließungen in der Coronakrise die Abiturprüfungen zu verschieben. (dpa)

+ Die Corona-Krise schränkt das Leben in Niedersachsen ein. Jetzt appelliert die Landesregierung an Touristen: „Bleiben Sie zu Hause.“ © Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Update, 15.30 Uhr: Niedersachsen hat angesichts der Coronavirus-Epidemie Touristen und Ausflügler aufgerufen, dem Bundesland fernzubleiben. „Der Appell an Menschen in den Nachbarländern und den Niederlanden ist, bleiben Sie zu Hause“, sagte der Leiter des Krisenstabs der Landesregierung, Heiger Scholz, am Mittwoch in Hannover. Ein förmliches Verbot sei dabei aber weder praktikabel noch erforderlich. Ein neuer Erlass verbietet Hotels, Campingplätzen und allen übrigen - auch privaten - Zimmervermittlern in Niedersachsen ab Mittwoch das Vermieten von Quartieren an Touristen. (dpa)

Update, 10.15 Uhr: Das Coronavirus lähmt das öffentliche Leben in Niedersachsen. Gähnende Leere herrscht an Orten, wo sonst die Parkplätze gut gefüllt sind - so zum Beispiel im Outlet-Center Ochtum Park in Stuhr-Brinkum (Landkreis Diepholz). Unser Reporter fand ein besonderes Bild der Lage vor. (jdw)

Coronavirus in Niedersachsen: Hotels und Gaststätten in Existenz bedroht

Update, 18. März, 8.45 Uhr:Das Coronavirus breitet sich rasant in Niedersachsen aus. Hoteliers und Restaurantbetreiber warnen nun vor existenziellen Problemen für ihre Betriebe. „Für unser Gewerbe ist das eine Katastrophe, weil plötzlich nicht mehr die Umsätze ins Haus kommen, mit denen man gerechnet hat als Unternehmer. Die Kosten aber laufen weiter“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotels- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in Niedersachsen, Rainer Balke, der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (NOZ) am Mittwoch. Insofern potenzierten sich die Probleme, die im Augenblick auf das Gastgewerbe zukämen.

+ Freie Sicht: Nur noch wenige Autos stehen auf dem Parkplatz des Ochtum Parks. © Kommnick

Balke bekräftigte seine Forderung, die Mehrwertsteuer für die Gastronomie komplett auf sieben Prozent zu senken: „Es wäre in dieser Situation eine vertrauensbildende Maßnahme in Richtung Gastgewerbe. Wir sind nachweislich die Branche, die im Augenblick am meisten leidet.“ Seit Februar seien die Geschäfte massiv eingebrochen. Erst im Geschäftsreiseverkehr und dann auch im privaten Sektor. Für viele entstünden schon Ende März dicke finanzielle Probleme, für andere spätestens Ende April. (dpa)

Coronavirus in Niedersachsen: Drastischer Anstieg an Infektionen

Update, 18.30 Uhr: Das Land Niedersachsen meldet am Dienstagabend einen deutlichen Anstieg an Corona-Infizierten. Die Zahl ist vom Vortag um 175 auf 563 bestätigte Fälle gestiegen.

Update, 14.20 Uhr: Tausende Urlauber haben die ostfriesischen Inseln am Montag nach der angeordneten Sperrung wegen des Coronavirus verlassen. Rund 3000 Menschen nahmen Fähren von Norderney ans Festland sowie etwa 500 Leute von Juist, wie die Reederei Norden-Frisia am Dienstag mitteilte.

Coronavirus in Niedersachsen: Desaster für ostfriesische Inseln

Von Langeoog traten laut Bürgermeisterin Heike Horn (parteilos) rund 700 Gäste die Rückreise an. Maximal 300 Menschen hätten dabei eine Fähre besteigen dürfen, um genügend Abstand zueinander halten zu können. „Wir gehen davon aus, dass heute um die 600 Gäste die Insel verlassen“, sagte sie. „Bis Donnerstag dann noch jeweils 300 und dann dürfte das langsam auslaufen.“

Wangerooge verließen wegen der drastischen Maßnahmen von Niedersachsen zur Eindämmung des Coronavirus laut Rathaus am ersten Tag nach der Ankündigung rund 360 Gäste von insgesamt 1000. Von Spiekeroog und Baltrum wurden weitere rund 600 Touristen zum Teil mit Zusatzfähren ans Festland gebracht. „Das ist eine desaströse Situation für alle auf der Insel“, sagte Langeoogs Bürgermeisterin Horn mit Blick auf die Osterferien, wenn eigentlich zahlreiche Touristen kommen. (dpa)

Coronavirus in Niedersachsen: Volkswagen setzt Produktion aus

Update, 9.30 Uhr: Die Corona-Krise hat längst die Wirtschaft in Niedersachsen und Bremen erreicht. Jetzt zieht der Volkswagen-Konzern aus Wolfsburg Konsequenzen. In zahlreichen Werken in Europa soll die VW-Produktion für zwei bis drei Wochen ausgesetzt werden. Diese Maßnahme soll kommenden Freitag umgesetzt werden. (jdw)

+ Die Corona-Krise hat nun auch Volkswagen erfasst. Der Konzern aus Wolfsburg will die Produktion aussetzen. © Julian Stratenschulte/dpa

Update, 17. März, 7.30 Uhr: Zur Bewältigung der Coronavirus-Epidemie sind die Maßnahmen der Landesregierung Niedersachsen inkraftgetreten. Ab sofort sind zahlreiche Geschäfte, Bars und Diskotheken bis einschließlich 18. April geschlossen. Offen bleiben unter anderem Supermärkte, Drogerien, Apotheken, Wochenmärkte und weitere Geschäfte des täglichen Bedarfs. (jdw)

Coronavirus in Niedersachsen: Drastische Maßnahmen bundesweit

Zusammenfassung, 16. März: Während der Pressekonferenz zur Corona-Krise in Niedersachsen haben Innenminister Stephan Weil und Gesundheitsministerin Carola Reimann ein Maßnahmenpaket zur Eindämmung des Coronavirus vorgestellt. Dieses Paket beinhaltet zum einen, dass alle Händler, die nichts für den täglichen Bedarf anbieten, ab Dienstagmorgen, 6 Uhr, geschlossen haben werden. Apotheken, Supermärkte und Wochenmärkte werden weiterhin offen sein.

+ Gesundheitsministerin Carola Reimann und Ministerpräsident Stephan Weil berichten Aktuelles zur Corona-Krise. © Peter Steffen/dpa

Auch Restaurants seien weiterhin erreichbar - allerdings nur zu bestimmten Zeiten. Laut Weil sollen sie zwischen 6 und 18 Uhr geöffnet haben dürfen. Und dann auch nur unter speziellen Auflagen - so muss zum Beispiel ein Abstand zwischen den Tischen gesichert sein. Des weiteren ist das Benutzen von Spielplätzen untersagt. Um die Lebensmittelversorgung von privaten Haushalten aufrecht zu erhalten, soll das Sonntagsverkaufsverbot aufgehoben werden.

Diese Erlässe gelten vorerst bis zum 18. April. Nach Ostern wollen die Minister die Corona-Krise in Deutschland neu bewerten.

Coronavirus in Niedersachsen: Erlasse gelten ab Dienstag, 6 Uhr

17.41 Uhr: Die Pressekonferenz ist beendet.

17.40 Uhr: Das Maßnahmenpaket werde in verschiedene Erlasse unterteilt. Alle Schließungen gelten ab Dienstagmorgen 6 Uhr. Auch Osterfeuer werden abgesagt. Bei zum Beispiel VW-Fließband-Arbeit oder Call-Center-Arbeit seien laut Weil „zur Stunde“ keine Einschränkungen vorgesehen. Beim Eingreifen in solche Ketten seien die Folgen nicht absehbar.

17.38 Uhr: Zu einer Aufschlüsselung der bestätigten Corona-Fälle sagt Carola Reimann: „Es gibt relativ wenig Fälle, die im Krankenhaus behandelt werden müssen.“ Sie schätzt eine Handvoll.

17.34 Uhr: Reimann meldet auch erste Genesungen. Einige Patienten hätten die Infektion bereits überwunden.

+ Das Coronavirus breitet sich in Niedersachsen weiter aus. © Sebastian Gollnow / dpa

17.33 Uhr: Das Coronavirus sei nach wie vor nachverfolgbar. Die Arbeit der Gesundheitsämter hätte dazu geführt, dass sich die Zahl der Infizierten zwar stetig, aber langsam verbreitet hätte.

17.30 Uhr: Reha-Zentren und Physiotherapie-Praxen werden weiterhin offen sein, sagt Carola Reimann.

17.29 Uhr: Reimann hebt nochmal hervor, dass man nicht davon ausgehen soll, dass die Maßnahmen binnen weniger Tage Wirkung zeigen. Man müsse schon zehn Tage abwarten, um Ergebnisse zu sehen. Zudem würden jetzt noch einige Urlauber aus Skigebieten zurückkehren, die mit dem Coronavirus infiziert sein könnten.

17.27 Uhr: Weil beschreibt die Maßnahmen als „weitreichend“. Dass es noch eine „Stufe drei“ mit weiteren Maßnahmen geben wird, soll damit vermieden werden. Nach Ostern soll geschaut werden, wie es weiter geht. Dieser Erlass gilt bis zum 18. April.

Coronavirus in Niedersachsen: Benutzen von Spielplätzen verboten

17.25 Uhr: Ministerpräsident Weil betont nochmal, dass das Benutzen von Spielplätzen verboten ist. Dazu gab es einige Nachfragen.

17.20 Uhr: Der Erlass gilt laut Reimann ab Dienstag, 6 Uhr. Alle Geschäfte außer Apotheken und Lebensmittelhändler werden ab dem Zeitpunkt geschlossen sein. Behörden werden laut Weil auch zum Teil geschlossen sein - zumindest dann, wenn sie nicht existenziell sind. Funktionierende Gesundheitsämter allerdings seien in dieser Zeit unerlässlich.

17.16 Uhr: Nun spricht Gesundheitsministerin Carola Reimann. Sie berichtet von 391 Corona-Fällen in Niedersachsen (Stand: 16. März, 16 Uhr). Des weiteren werden Saunen, Schwimmbäder und Freizeitparks geschlossen.

Schutzmaßnahmen für Altenheime werden verschärft. Alle privaten Besuche in Alten-, Pflegeheimen und Krankenhäuser werden verboten. Ausgenommen seien werdende Väter und Besuche auf Palliativstationen. Alle planbaren Operationen in Krankenhäusern werden seit Montag verschoben.

17.13 Uhr: Restaurants sollen weiterhin offen bleiben, allerdings in bestimmten Zeiten. Sie sollen spätestens um 18 Uhr schließen.

Die Maßnahmen werden nicht innerhalb zwei bis drei Tagen zu Veränderungen bei Infektionszahlen führen. Nach zehn Tagen sollen erste Veränderungen zu sehen sein. Das Maßnahmenpaket gelte vorerst bis nach Ostern.

Coronavirus in Niedersachsen: Bars, Clubs und Diskotheken machen dicht

17.11 Uhr: Einrichtungen mit erhöhtem Publikumsaufkommen werden geschlossen. Dazu zählen unter anderem Bars, Clubs und Diskotheken. Auch die Nutzung von Spielplätzen soll reduziert werden.

Weiterhin sind Zusammenkünfte verboten in Vereinen, Volkshochschulen und Glaubensstätten. Zusammenkünfte in großen Glaubensgemeinschaften sollen Weils Auffassung nach nicht verboten werden müssen. Er ruft allerdings zur Besonnenheit auf.

17.07 Uhr: Weil will heute die zweite Stufe des Corona-Eindämmungskonzepts vorstellen. Es soll ein einheitliches Vorgehen zwischen den 16 Bundesländern geben. Die Maßnahmen gelten offiziell ab Mittwoch.

Nicht geschlossen werden laut Weil Geschäfte des täglichen Bedarfs: Lebensmittel, Wochenmärkte und Lieferdienste. Auch das Sonntagsverkaufsverbot soll aufgehoben werden.

17.04 Uhr: Die Pressekonferenz der niedersächsischen Landesregierung zur Corona-Krise startet. Anwesend sind Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD).

16.17 Uhr: Nachdem unter anderem bei den Schulschließungen noch jedes Bundesland einzeln seine Regelungen bekannt gegeben hatte, strebten die Länder nun danach, weitere Beschränkungen angesichts der Corona-Epidemie möglichst einheitlich und gleichzeitig vorzunehmen, berichtet der NDR.

Bei der Pressekonferenz in Bremen wurde bereits verkündet, dass Bars, Clubs und Diskotheken ab Mittwoch geschlossen sind. Auch der Einzelhandel ist von dieser Regelung betroffen.

Update, 15 Uhr: Die Landesregierung verschiebt die Pressekonferenz zur Corona-Krise auf 17 Uhr.

Coronavirus in Niedersachsen: Land informiert über Maßnahmen

Update, 14.30 Uhr: Das neuartige Coronavirus breitet sich in Niedersachsen immer weiter aus. Ab 15 Uhr wird der Krisenstab der Landesregierung über weitere erforderliche Schritte informieren. Wir tickern von der Pressekonferenz.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) bestätigt aktuell 287 Fälle von Corona-Infizierten. Trotz der steigenden Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus will Niedersachsen nicht den Katastrophenfall ausrufen.

Wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus schaltet Niedersachsen laut Ministerpräsident Stephan Weil „zwei Gänge runter“. Neben Schulen und Kitas bleiben auch Theater, Museen und Bibliotheken bis Mitte April geschlossen, berichtet kreiszeitung.de*.

*kreiszeitung.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

Rubriklistenbild: © Peter Steffen/dpa