Doch Lockerungen in Sicht? Neue Söder-Ansage lässt Raum für Spekulationen - Ab heute gilt Maskenpflicht 

Seit nunmehr knapp fünf Wochen gelten in Bayern die Ausgangsbeschränkungen. Eine einschneidende Neuerung kommt ab Montag, 27. April, hinzu: Die Maskenpflicht.

Bayern und Baden-Württemberg wollen in der Corona*-Krise gemeinsam vorgehen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder macht wenig Hoffnung auf weitere Lockerungen der Maßnahmen.

Ab Montag (27. April) herrscht in ganz Bayern eine Maskenpflicht*.

Update, 10.08 Uhr: Der Sportartikelhersteller Adidas hat im ersten Quartal wegen der Corona-Pandemie einen Umsatz- und Gewinneinbruch hinnehmen müssen. Der Gewinn aus den fortgeführten Geschäftsbereichen sank um 97 Prozent auf 20 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag in Herzogenaurach mitteilte. Der Umsatz ging um 19 Prozent auf 4,75 Milliarden Euro zurück. Für das zweite Quartal kündigte Adidas einen nochmals stärkeren Rückgang bei Umsatz und Ergebnis an. Weiterhin seien weltweit mehr als 70 Prozent der Läden geschlossen, hieß es. Einen Ausblick für 2020 gab Adidas weiter nicht ab. Die ursprüngliche Prognose hatte der Konzern zuletzt wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zurückgezogen.

Doch Corona-Lockerungen in Sicht? Neue Söder-Ansage lässt Raum für Spekulationen

Update vom 27. April, 8.05 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat weitere Lockerungen der Beschränkungen in der Corona-Krise in Aussicht gestellt. „Wenn das jetzt in dieser Woche gut funktioniert, dann können wir über weitere Erleichterungen gut nachdenken“, sagte Söder am Montag dem Bayerischen Rundfunks („B5 aktuell“).

Er wolle für Bayern weiter einen vorsichtigen Weg gehen, sagte Söder. Ende der Woche werde Bilanz gezogen unter anderem mit Blick auf den Handel und den Nahverkehr. Die Linie sei: Lieber eine Woche später als die anderen - und auf der sicheren Seite.

Zum Drängen des bayerischen Vizeregierungschefs und Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger (Freie Wähler) auf eine raschere Lockerung etwa für die Gastronomie, sagte Söder: Ein Wirtschaftsminister habe primär die Wirtschaft im Blick, das sei selbstverständlich. Aber letztlich müsse gesamtverantwortlich entschieden werden.

Corona in Bayern: Ab heute gilt Maskenpflicht - Söder mit klaren Worten zu nächsten Lockerungen

20.24 Uhr: Im Freistatt ist die Zahl der gemeldeten Infektionen mit dem Coronavirus auf 41.295 gestiegen. Damit ist die Zahl der Sars-CoV-2-Infizierten im Vergleich zum Vortag um 344 gestiegen. Das meldete das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen am Sonntag (Stand 10 Uhr) auf seiner Homepage.

Die Zahl der Toten, die mit dem Virus infiziert waren, stieg im selben Zeitraum um 29 auf 1613. Als wieder gesund gelten nach Angaben des Landesamts geschätzt 28.300 Menschen. Am Samstag lagen die Schätzungen noch bei 27.530 Genesenen.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gilt als lauter Vertreter strikter Maßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie. Doch dieser Tage wird Kritik laut - nun meldet sich auch ein politisches Schwergewicht zu Wort: Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) warnt: „Nicht alles hat vor dem Schutz von Leben zurückzutreten.“ Auch im Freistaat muss sich Söder Lockerungsdebatten stellen. Einer, der trotz klarer Entscheidungen von einem Oktoberfest träumt, ist der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler)*. Mit seinem Modell könnten auch Biergärten in „wenigen Wochen“ wieder öffnen, so Aiwanger.

In der Corona-Krise verlieren die Gastronomen in Bayern langsam aber sicher die Geduld*. Wirte wehren sich inzwischen offen dagegen, dass ihnen die Geschäftsgrundlage entzogen wird.

Ursprungsartikel vom 26. April 2020:

München - Seit nunmehr knapp fünf Wochen gelten in Bayern die Ausgangsbeschränkungen*. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte die Maßnahmen ab dem 21. März verordnet. Seitdem ist viel passiert, die Zahlen weisen positive Trends auf, erste Lockerungen sind bereits beschlossen. Kommenden Montag (27. April) werden die großen Neuerungen dann umgesetzt. Neben der Öffnung von Geschäften sticht dabei besonders eine große Veränderung auf: die Maskenpflicht.

Coronavirus in Bayern: Große Neuerungen - die Maskenpflicht kommt

In ganz Bayern gilt ab dem kommenden Montag (27. April) bis auf weiteres eine Maskenpflicht. Diese neuen Regelungen begleitet die Lockerung der Ausgangsbeschränkungen, die insbesondere das Öffnen von sämtlichen Geschäften beinhaltet. Doch auch im öffentlichen Nahverkehr gilt die Maskenpflicht, die mit saftigen Bußgeldern behaftet ist.

Coronavirus in Bayern: Markus Söder macht wenig Hoffnung auf weitere Lockerungen

Ministerpräsident Markus Söder erwartet keine größeren Entscheidungen bei der nächsten Telefonschalte von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten am 30. April. „Ich finde es gut, sich so oft wie möglich auszutauschen“, sagte der CSU-Chef in einem am Samstag veröffentlichten Focus online-Interview. „Aber ich würde diesmal nicht allzu viel erwarten. Es wäre sinnvoll, wenn wir nächsten Donnerstag ein Update machen, aber keine zusätzlichen überstürzten Aktionen einleiten.“ Die Situation in Bayern habe sich zwar deutlich verbessert. „Unsere Experten sagen: Wir haben den Freistaat vor dem Schlimmsten bewahrt“, erklärte Söder in dem Gespräch. Trotzdem brauche es Geduld - in der Politik und der Bevölkerung.

