Corona in Bayern: Söder ruft Minister zu Sondersitzung zusammen - drohen neue Beschränkungen?

Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen. Deshalb hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder außerplanmäßig sein Kabinett zusammengerufen. Thema sollen auch die Schulen sein.

In Deutschland gibt es wieder mehr Corona*-Infektionen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ruft deshalb außerplanmäßig sein Kabinett zusammen.

Thema soll unter anderem sein, wie es nach den Sommerferien an den Schulen weitergehen soll.

Nürnberg - Angesichts der aktuellen Corona-Entwicklungen ruft Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU*) am Montag (10 Uhr) außerplanmäßig sein Kabinett zusammen - zu einer Videokonferenz. Söder wird die Schalte vom Heimatministerium in Nürnberg* aus leiten. Anschließend gibt es eine Pressekonferenz.

Gestiegene Corona-Infektionszahlen in Deutschland: Söder ruft bayerisches Kabinett zusammen

Söder* und die Minister wollen über die aktuelle Corona-Situation beraten, insbesondere auch über die deutschlandweit gestiegenen Infektionszahlen auch durch Urlaubsrückkehrer. Außerdem dürfte auch der Corona-Ausbruch im niederbayerischen Mamming Thema sein. Die Situation in den neuen Testzentren soll ebenso besprochen werden wie die Frage nach einer möglicheen Ausweitung von Corona-Risikogebieten.

Wir müssen damit rechnen, dass Corona mit voller Wucht wieder auf uns zukommt. Mir machen die steigenden Fallzahlen in Deutschland große Sorgen. Es ist absolute Wachsamkeit gefragt und deshalb ist jetzt nicht die Zeit für neue Lockerungen oder naive Unvorsichtigkeit. 1/2 — Markus Söder (@Markus_Soeder) August 2, 2020

Corona in Bayern: Söder leitet Sondersitzung - Wie geht es nach den Ferien in den Schulen weiter?

Weiterer Programmpunkt sind die Schulen. Es soll diskutiert werden, wie es nach den Sommerferien an den Schulen weitergehen soll. Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) hatte zuletzt einen Vier-Stufen-Plan vorgelegt, nach dem bis zum Klassenzimmer eine Maskenpflicht gelten soll - auch in Grundschulen. Bei hohen Infektionszahlen soll es die Maskenpflicht dann sogar im Unterricht geben.



Noch fraglich ist dagegen, ob eine generelle Maskenpflicht auch im Unterricht droht - Nordrhein-Westfalen hat dies für weiterführende Schulen so entschieden. Eltern-, Lehrer- und Schülerverbände sind sich in der Frage einer generellen Maskenpflicht im Unterricht nicht einig, mehrere äußerten sich aber am Wochenende eher skeptisch.

Sind die freiwilligen und kostenlosen Corona-Tests für Einreisende in Bayern völlig sinnlos? Medien berichten über sehr lange Wartezeiten - und falsche Tests. (kam/dpa)