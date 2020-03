Coronavirus: Drosten erklärt fürchterliche Zahlen aus Italien - neue Tests könnten vieles ändern

Coronavirus in Deutschland: Virologe Prof. Christian Drosten gab im NDR-Podcast ein Update zur aktuellen Lage - und macht Hoffnung mit Antigen-Tests.

Professor Christian Drosten ist Leiter des Instituts für Virologie an der Charité in Berlin.

Im NDR-Podcast gab der renommierte Virologe ein Update zur Lage in Deutschland.

Hamburg - Im NDR-Podcast äußerte sich der Experte und Virologe Prof. Christian Drosten über den aktuellen Stand bezüglich der Bekämpfung des Coronavirus*. Zunächst begrüßte der Wissenschaftler die in den vergangenen Tagen beschlossenen Maßnahmen, wie in vielen Ländern sei es „eine politische Entscheidung, die zunächst einmal richtig ist.“ Jedoch müsse man die „Informationsbasis, die man hat, immer wieder verbessern und solche Entscheidungen in den Details weiterentwickeln.“

Corona in Deutschland: Wieso die Todeszahlen in Italien gerade jetzt steigen

Auch zur Lage im Krisenherd Italien äußerte sich Drosten ausführlich. Das Land sei aktuell in der dritten Quarantäne-Woche, weshalb die Infektionszahlen nicht gut zu zählen sind. Die täglichen Schreckenszahlen um die Fallsterblichkeit seien, so Drosten, einem Effekt des Virus‘ geschuldet, drei Wochen dauert es nämlich im Durchschnitt von der Infektion bis zum Tod.

„Man sieht es schneller bei den Fällen in Ländern, die sehr zuverlässig die Fälle detektieren können“, meint Drosten und verweist auf Deutschland. Hier würde die Fallzahl laut Lothar Wieler vom Robert-Koch-Institut „nicht mehr so stark zunehmen wie in den Tagen vorher“. „Wir glauben, dass wir durch das frühe Ausrollen sehr nah an der echten Zahl dran sind, sieht man ja auch an der geringen Fallsterblichkeit bei uns.“

Corona in Deutschland: Antigen-Tests könnten schon bald eingesetzt werden

Drosten gibt einen kleinen Lichtblick und meint, „ich bin in genauso vorsichtig optimistisch wie Lothar Wieler. Ich würde mich sehr freuen, wenn es sich in den nächsten Tagen bestätigen sollte, der Effekt muss ein paar Tage anhalten, bevor man etwas sagen kann“.

Prof. Drosten wagt auch einen kleinen Ausblick in die nähere Zukunft. Auf die Frage, wie man Hausärzte entlasten könne, verwies er auf künftige Test-Varianten. „Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es in den nächsten Monaten beispielsweise Antigen-Tests zu kaufen gibt, die ein Diagnostikproblem verändern werden.“ Drosten versicherte, „es wird in allernächster Zeit Antikörper-Tests geben, mit denen man bestimmen kann, wer die Infektion schon hinter sich hat. Da wird man sehen, dass im medizinischen Personal doch mehr und mehr Personen da sind, die schon Antikörper haben und sich als immun oder wenig empfänglich betrachten können “

Corona in Deutschland: „Zahl der Verstorbenen wird trotz der Maßnahmen “

Der nächste Schritt für Deutschland wäre laut Prof. Drosten, die Fälle weiter aufzuzeichnen und anhand der Zahlen neue Grundlagen zu schaffen und dadurch bestimmte Modelle nachzujustieren. Weiterhin bleibt das Testen selbst eine „relativ

stabile Basis

, in der wir nun die Änderungen feststellen. Wir werden mit 2-3 Wochen Verzögerungen Änderungen bei den

Verstorbenen

sehen. Die Zahl der Verstorbenen wird trotz der Maßnahmen

steigen

.“

