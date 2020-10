Corona in Hamm: Weniger Infizierte am Freitag - Doch der RKI-Wert steigt weiter

Der RKI-Wert in Hamm steigt weiter an, während die Zahl der Corona-Neuinfizierten und auch die der akut Infizierten immerhin leicht zurückgeht.

Hamm - Zwar nimmt die Zahl der Corona-Neuinfizierten aktuell ab - allerdings ist das noch kein Grund für eine Hoffnung auf die Trendwende in Hamm. Denn der Inzidenzwert der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen steigt weiter an.

Auch am Freitag ist der für die aktuellen Corona-Einschränkungen so elementare RKI-Inzidenzwert in Hamm wieder gestiegen*. Das bedeutet, dass ein Ende der strikteren Maßnahmen trotz eines Rückgangs der akut Infizierten nicht in Sicht ist. Immerhin kam die Stadt Hamm der Virusquelle ein Stück näher. - *wa.de ist Teil des Ippen-Digitalnetzwerks.