Autokonzert gegen Corona-Blues - Oliver Pocher, Revolverheld & Co. beehren den Norden

Großevents sind bis zum 31. August wegen Corona verboten. Autokinos- und -konzerte sind daher nun auf dem Vormarsch. Tolle Stars beehren im Mai und Juni den Norden.

Großveranstaltungen sind bis 31. August wegen der Corona -Krise verboten

-Krise verboten Wenn all die Menschen, die sonst eng beieinanderstehen, in Autos sitzen ist das anders



sitzen ist das anders Das Autokino feiert sein Comeback – und das Konzept wird auf andere Veranstaltungen ausgeweitet

Hannover - In der Corona-Krise* sind kulturelle Erlebnisse, wenn überhaupt nur mit Abstand möglich. Das Autokino kommt wieder in Mode. Deshalb gehen die Agenturen Hannover Concerts und eventim AG in der Landeshauptstadt und ihrer Region neue Wege. Geplant sind Autokino-, -konzerte und Comedy-Veranstaltungen auf dem Schützenplatz sowie Kinofilme am Messegelände.

Coronavirus: Autokinos und -konzerte trotzen der Pandemie

Die Konzerte sollen wie im Autokino ablaufen. Das Gelände am Schützenplatz in Hannover kann ausschließlich mit dem eigenen Auto befahren werden. Außerhalb des Geländes wird von der Bühne nichts zu hören sein: Der Sound wird über eine UKW-Frequenz direkt ins Autoradio der zahlenden Gäste übertragen. So soll Menschenansammlungen rund um den Schützenplatz vermieden werden, wie nordbuzz.de* berichtet.

Bezahlt wird pro Auto. Darin dürfen, den Corona-Regeln entsprechend, maximal zwei Personen sitzen. Nur bei manchen Veranstaltungen seien zusätzlich Kinder erlaubt, die zu dem jeweiligen Haushalt gehören. Das teilte die Stadt Hannover auf ihrer Webseite mit. Auch ansonsten gelten die derzeit üblichen Corona-Vorsichtsmaßnahmen: Die Autos sollen in einem Abstand von mindestens 1,50 Metern zueinander parken. Aussteigen ist nicht erlaubt, Toilettengänge sind nur im Notfall gestattet. Tickets werden online verkauft und kontaktlos gescannt.

Auch Gastronomie ist vorerst nicht vorgesehen. Einfahrt der Autos auf das Gelände soll bei allen Veranstaltungen ab 19 Uhr möglich sein. "Wir wollen in diesen extrem schwierigen Zeiten mit dem Konzept die Kultur etwas in Schwung halten. Die Resonanz der Künstler ist hervorragend, wir spüren eine große Solidarität", freute sich Nico Röger, Geschäftsführer von Hannover Concerts. "Für Hannover ist dies gerade jetzt eine echte Bereicherung", erklärte Oberbürgermeister Belit Onay zur "Autokultur" auf hannover.de.

Coronavirus: Diese Stars beehren den Norden im Mai und Juni

Musikstars wie Sido oder Sasha kommen im Mai und Juni für die Autokonzerte nach Hannover. Live-Shows präsentieren unter anderem auch der Rapper Alligatoah, sowie die Bands Revolverheld und Fury in the Slaughterhouse. Eröffnet wird das Programm auf dem Schützenplatz von Hannover am 7. Mai von Oliver Pocher*. Der Comedian präsentiert mit seiner Frau Amira das Programm "Die Pochers".

Michael Schulte, der Deutschland 2018 beim Eurovision Song Contest vertrat, wird ebenfalls am Schützenplatz in Hannover spielen. "Das wird sicherlich ungewohnt sein, gefühlt vor einem riesigen Parkplatz mit Autos zu spielen und Menschen nicht direkt zu sehen. Aber man weiß ja, dass die Menschen da sind", sagte der 30-Jährige dem NDR. Im Interview äußerte er sich zudem euphorisch darüber, dass Musiker nun wieder Geld in der Corona-Krise verdienen und Fans eine musikalische Alternative erleben können.

Coronavirus: Events bekämpfen Frust und Langeweile während der Krise

In Göttingen wurde schon die erste Musikshow des Jungen Theaters Premiere von Autozuschauern gefeiert. Das funktionierte laut "Göttinger Tageblatt" erstaunlich gut. Tanzen, Klatschen und Singen wurden demnach von den Zuschauern durch Hupen und Scheibenwischeranstellen ersetzt. Und manche Zuschauer schunkelten offenbar so heftig in ihren Autos mit, dass sie ihre Kisten zum Schaukeln brachten. In Schüttorf im Emsland wird sogar eine Autodisco auf die Beine gestellt. Abgesehen von verschiedenen DJs wird den Zuschauern an den Wochenenden dort eine Pyroshow geboten, hieß es. Nur das mit dem Tanzen wird im Auto vermutlich schwierig. In Niedersachsen wurden die zahlreichen Autokinos mit Applaus von Kino-Liebhabern aufgenommen, wie kreiszeitung.de* berichtet.

+ Großevents sind bis zum 31. August wegen Corona verboten. Autokinos- und -konzerte sind daher nun auf dem Vormarsch. Tolle Stars beehren im Mai und Juni den Norden. © picture alliance/Tobias Hase/dpa/Britta Pedersen/Gerald Matzka/Henning Schoon/Montage

Auch Auto-Gottesdienste wurden in der Corona-Krise bereits organisiert, so zum Beispiel in Göttingen. Auch in Hannover könnte das bald passieren. Der Geschäftsführer von Hannover Concerts Nico Röger wies darauf hin, dass die Bühne auf dem Schützenplatz durchaus auch für andere Institutionen offen ist. Er denkt beispielsweise an Kirchen, die samstags oder sonntags Auto-Gottesdienste auf dem Schützenplatz abhalten könnten

Der Vorverkauf für die Auto-Konzerte in Hannover begann am 27. April. Tickets sind online unter eventim.de, in den Ticketshops der HAZ und Neuen Presse, hannover-concerts.de sowie autokultur.info erhältlich. Sarah Connor setzte ebenfalls ein Zeichen im Kampf gegen das Coronavirus und veröffentlichte nicht nur ihren Hit "Sind wir bereit?", sondern spendete die Einnahmen an Menschen in Not.

Quelle: nordbuzz.de

*nordbuzz.de und kreiszeitung.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © picture alliance/Tobias Hase/dpa/Britta Pedersen/Gerald Matzka/Henning Schoon/Montage