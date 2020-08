Coronavirus in Hamburg: Reisende bekommen kostenlose Tests an Flughafen und Hauptbahnhof

Wichtige Coronavirus-Infos

+ © Marcus Brandt/Daniel Bockwoldt/dpa/picture alliance Am Flughafen testet das Hamburger Rote Kreuz umsonst jeden Rückkehrer. (24hamburg.de-Montage) © Marcus Brandt/Daniel Bockwoldt/dpa/picture alliance

In der Hamburger Innenstadt wird ein neues Coronavirus-Testzentrum errichtet. Kostenlose Tests für Reisende gibt es bereits am Flughafen und bald am Hauptbahnhof.