Angeblicher Corona-Infizierter randaliert in Bus – dann greift er Polizisten an

Ein Mann aus Göttingen hat sich als Corona-Infizierter ausgegeben und einen Polizisten angegriffen. Das Gesundheitsamt veranlasste einen Test.

Göttingen – Ein 36-jähriger Mann belästigte am vergangenen Montagnachmittag (30.03.2020) in der Dransfelder Straße in Göttingen mehrere Fahrgäste in einem Regionalbus. Zusätzlich behauptete der Mann, er sei an dem neuartigen Coronavirus erkrankt.

Da der Randalierer den Bus nicht verlassen wollte, legten die Einsatzkräfte der Polizei Göttingen ihre Infektionsschutzausstattung an und brachten zunächst den Busfahrer und die Fahrgäste aus dem Bus.

Corona in Göttingen: 36-Jähriger greift Polizisten an

Der 36-Jährige konnte anschließend durch die Polizei-Beamten aus dem Bus geholt und zur Dienststelle gebracht werden. Allerdings wehrte sich der angebliche Corona-Infizierte und trat nach den Polizisten.

Einer der Beamten wurde dabei leicht verletzt. Auf der Dienststelle gab der Mann dann an, doch nicht an Corona erkrankt zu sein.

Corona in Göttingen: Mann greift Polizei an – Gesundheitsamt veranlasst Test

Das Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Göttingen veranlasste daraufhin einen Test zur Überprüfung der möglichen Corona-Infektion. Das Ergebnis des Corona-Tests fiel negativ aus.

Der 36-Jährige muss sich nun wegen des Angriffs auf die Polizisten verantworten. Zudem kommt eine Rechnung der Polizeidirektion Göttingen in Höhe von etwa 415 Euro auf ihn zu.

Corona in Göttingen: Polizei appelliert an die Bürger

Da es in Göttingen schon häufiger zu solchen Vorfällen kam, in denen Personen behaupteten, an dem Coronavirus erkrankt zu sein, appelliert der Polizeipräsident Uwe Lührig an die Vernunft der Bürger. „Es ist alles andere als lustig, sich in der gegenwärtigen Zeit als vermeintlich Infizierter des Coronavirus auszugeben, nur um andere damit in Angst und Schrecken zu versetzen“, so Lührig. „Dieses Fehlverhalten wird von der Polizei auf keinen Fall toleriert und mit aller Vehemenz bekämpft. Wie im aufgezeigten Sachverhalt müssen die Beschuldigten neben strafrechtlichen Folgen auch mit einer Kostenrechnung der Polizei für die Ingewahrsamnahme und die benutzte Schutzaustattung rechnen.“

Corona in Göttingen: Halten sich die Deutschen an das Kontaktverbot?

Die Zahl der Infizierten steigt in der Region: In Göttingen gibt es mehr als 250 Corona-Infizierte. 68 der Infizierten leben im Stadtgebiet.

