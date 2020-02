Coronavirus: Diese Lebensmittel-Vorräte empfehlen Experten für den Katastrophenfall

Das Coronavirus ist zurück in Deutschland. Menschen fangen an, Lebensmittel-Vorräte anzulegen. Welche Nahrungsmittel sich für Hamsterkäufe eignen, lesen Sie hier.

In Europa breitet sich das Coronavirus immer weiter aus, auch in Deutschland gibt es Fälle.

Um sich auf eine mögliche Pandemie vorzubereiten, legen Menschen jetzt Lebensmittel-Vorräte an.

Für den Notfall sollte man gewisse Dinge in Sachen "Hamsterkäufe" beachten.

Dortmund - Das Coronavirus ist zurück in Deutschland. In Baden-Württemberg sowie Nordrhein-Westfalen gibt es nach den Fällen von Bayern zwei weitere bestätigte Fälle. Der neuartige Erreger Sars-CoV-2 breitet sich weiter aus. Und die Menschen bereiten sich darauf mit Hamsterkäufen vor, wie RUHR24* berichtet.

Coronavirus: Menschen in Norditalien machen Hamsterkäufe

In Italien, dem Land mit den meisten Infizierten in ganz Europa, werden viele Menschen panisch. Nachdem dort mehr als 300 Coronavirus-Infektionen (Stand: 26. Februar) bestätigt wurden, sind die Straßen in einigen Regionen wie ausgestorben, Veranstaltungen wurden abgesagt und Schulen sowie öffentliche Einrichtungen sind geschlossen.

Zugleich sind viele Supermärkte beinahe leergekauft - die Bürger machen Hamsterkäufe und fangen an, Unmengen an Lebensmitteln zu Hause zu horten. Mittlerweile gibt es in manchen Supermärkten kaum noch Nudeln oder andere Lebensmittel, die sich lange halten. Auch in Deutschland gibt es mittlerweile erste Menschen, die Lebensmittel bunkern. Doch wie sinnvoll ist das?

Lebensmittel-Vorräte bei Katastrophen jeglicher Art - nicht nur Coronavirus

Welche Lebensmittel-Vorräte man im Katastrophenfall zu Hause haben sollte, empfehlen Experten des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Die Tipps gelten nicht speziell für einen Ausbruch des Coronavirus, sondern sind auf Notlagen jeglicher Art anwendbar. Dazu gehören in erster Linie Naturkatastrophen wie Hurrikans, Lawinen oder Überschwemmungen.

Für eine optimale Versorgung empfiehlt die Bundesregierung zunächst einen Vorrat von zehn Tagen. Dabei kommt es vor allem darauf an, dass ausreichend Flüssigkeit gebunkert wird. Warum? Weil ein Mensch mitunter drei Wochen ohne Nahrung auskommen kann, aber nur maximal vier Tage ohne Flüssigkeit.

Lebensmittel-Vorräte - allgemeine Tipps für Hamsterkäufe

Es empfehlen sich daher die folgenden allgemeinen Richtlinien, an die sich Menschen halten sollten, die Lebensmittel-Vorräte planen (Quelle: Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe)

Pro Person und Woche circa 14 Liter Flüssigkeit (zwei Liter am Tag)

Geeignete Getränke sind Mineralwasser, Fruchtsäfte, länger lagerfähige Getränke.

Keine Experimente. Unbedingt Lebensmittel kaufen, die unter normalen Umständen auch gegessen werden würden. Nicht einfach irgendwas mitnehmen, nur weil es lange hält.

Auf einen möglichen Stromausfall vorbereitet sein und Lebensmittel horten, die auch ohne Kühlung "überleben" können.

Auf das Mindesthaltbarkeitsdatum achten. Lebensmittel, die keins besitzen, sollten mit dem Einkaufdatum versehen werden.

Lebensmittel sollten kühl, trocken und dunkel aufbewahrt werden. Außerdem empfiehlt sich eine luftdichte Verpackung.

Neu gekaufte Vorräte gehören nach "hinten" ins Regal. Ältere Lebensmittel immer zuerst verbrauchen.

Tief gekühlte Lebensmittel zählen auch zum Notvorrat. Sie lassen sich bei einem Stromausfall problemlos verbrauchen. Unbedingt dran denken: Einmal aufgetaute Lebensmittel nicht wieder einfrieren!

Für den Fall eines Strom- oder Gasausfalls vorbereitet sein. Im Handel gibt es viele Alternativen wie Campingkocher etc.

Bei der Vorratshaltung auch an Spezialkost denken – zum Beispiel für Diabetiker, Allergiker oder Babys.

Das Gleiche gilt für Haustiere. Auch die wollen im Katastrophenfall etwas essen und trinken.

Wie man sehen kann, ist das Kaufen von Lebensmittel-Vorräten keine Sache, die unüberlegt angegangen werden sollte. Vor allem für Menschen, die noch nie zuvor Hamsterkäufe gemacht haben, kann die obige Liste eine willkommene Hilfe sein. Doch welche Lebensmittel sollten überhaupt gelagert werden?

Der #Coronavirus ist offensichtlich auch bei Coop@home angekommen. Der Lieferant entschuldigt sich: "Aufgrund von Lieferengpässen sind zurzeit überdurchschnittlich viele Produkte nicht verfügbar. Für die Unannehmlichkeiten bitten wir Sie um Entschuldigung." pic.twitter.com/0OV6sgyqo7 — Belinda Capobianco (@bebebianco) February 26, 2020

Lebensmittel-Vorräte im Katastrophenfall: Diese Nahrungsmittel sollten gekauft werden

Ganz wichtig: Sie sollten die täglich benötigte Kalorien- und Nährstoffzufuhr sichern. Einfach erreichen kann man dies mit den Tipps der Bundesregierung, die eine Art Lebensmittel-Plan für zehn Tage (und pro Person) zusammengestellt haben:

20 Liter Flüssigkeit (siehe oben)

Getreide, Getreideprodukte, Kartoffeln, Reis, Nudeln: 3,5 Kilogramm

Gemüse und Hülsenfrüchte: 4 Kilogramm

Obst und Nüsse: 2,5 Kilogramm

Milch und Milchprodukte: 2,6 Kilogramm

Fisch, Fleisch und Eier: 1,5 Kilogramm

Fette und Öle: 0,357 Kilogramm

Sonstiges (Zucker, Süßstoff, Honig, Marmelade, Schokolade, Mehl, Fertigprodukte etc.): nach Belieben

Selbstverständlich handelt es sich bei dieser Liste lediglich um eine Empfehlung der Bundesregierung. Nicht berücksichtigt sind persönliche Vorlieben, Diäten und Allergien. Wer also lieber etwas anderes als die genannten Lebensmittel essen möchte, kann dies machen. Beachtet werden sollte aber in jedem Fall die tägliche Kalorien- und Nährstoffzufuhr.

Auch während der neuen Nachrichten zum #coronavirus sollte man in #Geilenkirchen immer schön cool bleiben! pic.twitter.com/uT5tcqqgF8 — Wilhelm (@Geilenkirchen) February 26, 2020

Coronavirus in Deutschland: Robert-Koch-Institut hat ein bestimmtes Ziel

Unterdessen beabsichtigt das Robert-Koch-Instituts (RKI) aktuell, eine Erkrankungswelle so weit hinauszuzögern, dass die Coronavirus- und die derzeitige Grippewelle nicht zusammenfallen. Vor allem für ältere Menschen oder solche mit schlechtem Immunsystem könnte ein derartiges Szenario zum Worst Case werden.

Eine Sprecherin der DB Regio NRW teilte der Deutschen Presse-Agentur am Mittwochmorgen mit, dass sich das Unternehmen in einem "ständigen Austausch" mit den Behörden befinde. Zu den möglichen Maßnahmen, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, könnte auch eine Einschränkung des Nahverkehrs zählen.

*RUHR24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

ahi