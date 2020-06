Coronavirus in Deutschland: Kurz nach Öffnung - Großstadt muss sieben Schulen bereits wieder schließen

Unter Deutschlands Virologen ist eine neue Diskussion entbrannt: War der Lockdown sinnvoll? Christian Drosten hat eine eindeutige Meinung.

Seit einigen Tagen meldet das RKI wieder einen sinkenden R-Wert - ein mit dem Coronavirus * Infizierter steckt demnach weniger als eine andere Person an.

wieder einen - ein mit dem * Infizierter steckt demnach weniger als eine andere Person an. Doch zu den guten Nachrichten gesellt sich jetzt eine Meldung, die auf den ersten Blick verwirrt: Erstmals gibt es wieder mehr Neuinfektionen als Genesene (Erstmeldung vom 11. Juni). Virologe Drosten verteidigt Lockdown, eine Studie gibt ihm recht - wurden 570.000 Tote verhindert? (siehe Update vom 12. Juni, 10.46 Uhr)

als Genesene (Erstmeldung vom 11. Juni). Virologe Drosten verteidigt Lockdown, eine Studie gibt ihm recht - wurden 570.000 Tote verhindert? (siehe Update vom 12. Juni, 10.46 Uhr) Hier finden Sie die grundlegenden Fakten zum Coronavirus* und die Karte die aktuellen Fallzahlen in Deutschland*.

Update vom 12. Juni, 20.20 Uhr: Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) will die Grundschulen in der Hansestadt nach den Sommerferien wieder normal öffnen. Dies teilte die Behörde nach einem Digital-Symposium mit Bildungsministern anderer Bundesländer und Wissenschaftlern am Freitag mit.

Update vom 12. Juni, 19.33 Uhr: Auf einem Spargelhof in Schwaben ist das Coronavirus ausgebrochen - fast 100 Menschen infzierten sich.

Coronavirus in Deutschland: Kurz nach Öffnung - Magdeburg muss sieben Schulen schon wieder schließen

Update vom 12. Juni, 17.22 Uhr: In Magdeburg, Sachsen-Anhalt, mussten nach den ersten weitreichenden Lockerungen bereits mehrere Schulen wieder schließen. Nach Angaben der Stadt sind sieben Schulen und Jugendeinrichtungen bald wieder lahmgelegt. Ab Montag sollen Unterricht und Kinderbetreuung in sechs Einrichtungen eingestellt werden. Eine Grundschule blieb bereits am Freitag leer. Der Grund: Aktuell können Corona-Infektionsketten im Schulumfeld nicht akkurat nachvollzogen werden.

Derweil greifen immer weniger Menschen auf öffentliche Verkehrsmittel zurück, vermutlich auch aus Sorge vor einer Corona-Infektion. Doch ist diese Furcht bald unbegründet? Bus und Bahn starten eine Hygieneoffensive - auch mit Lack.

Coronavirus in Deutschland: Bundesrepublik schneidet im EU-Vergleich gut ab

Update vom 12. Juni, 15.33 Uhr: Deutschland steht im europaweiten Vergleich in der Coronavirus-Pandemie gut dar. Wie eine Studie des Imperial College darlegt, könnte sich die Infektionsrate in Deutschland auf lediglich 0,8 Prozent der Bevölkerung belaufen. Im Vergleich: in anderen großen europäischen Ländern wie Frankreich, Italien, Spanien oder England schwankt der Anteil der Bevölkerung, die sich bereits mit dem Coronavirus infiziert haben zwischen vier und fünf Prozent (Frankreich 3,4 Prozent, Italien 4,6, Spanien 5,5 und in England 5,1 Prozent).

Dieser Vorsprung sei auf die frühen Lockdown-Maßnahmen in Deutschland zurückzuführen, erklärt Virologe Christian Drosten in seinem NDR-Podcast „Coronavirus-Update“. Die Studie, bei der die Datenlage von elf europäischen Ländern genutzt wurde, sei deshalb besonders, weil sie die Infektionsraten nicht anhand der gemeldeten Fallzahlen, sondern anhand der Todeszahlen infolge der Coronavirus-Pandemie berechne. Somit unterliegt sie weniger Verzerrungen durch die Teststrukturen einzelner Länder.

Corona in Deutschland: Virologe Drosten verteidigt den Lockdown - 570.000 Todesfälle verhindert?

Update vom 12. Juni, 10.46 Uhr: Die Corona-Lockdown-Maßnahmen der deutschen Regierung stehen immer wieder in Kritik. Neben Demonstranten, wenn auch nur wenige Tausend, kritisiert unter anderem der Virologe Hendrik Streeck die scharfen Maßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie. Streeck hält den Lockdown im Nachhinein für übertrieben und einen Fehler*.

Jetzt hat Christian Drosten, Deutschlands Star-Virologe, in seinem wöchentlichen Podcast „Coronavirus-Update“ mit dem NDR eine Studie vorgestellt, die die Todesfälle der Pandemie ohne Lockdown hochrechnet - das Ergebnis ist verheerend.

Mehrere HunderttausendTodesopfer hätte die Coronavirus-Pandemie ohne die drastischen Lockdown-Maßnahmen demnach zur Folge haben können. Wissenschaftler des Imperial College in London haben für die Studie ausgehend von den tatsächlichen Todeszahlen in elf europäischen Ländern errechnet, wie viele Menschen ohne Corona-Maßnahmen bis Anfang Mai hätten sterben können. Demnach wären beispielsweise in Frankreich 720.000 Menschen gestorben, in Italien 670.000 und in Deutschland 570.000. In den untersuchten elf eurpäischen Ländern seien sogar 3,1 Millionen Todesfälle durch die nicht-medizinischen Lockdown-Maßnahmen verhindert worden, schließt die Studie.

Drosten schränkt diese Ergebnisse der Coronavirus-Studie jedoch ein: Der Studie wurde ein unkontrollierter Pandemieverlauf zugrunde gelegt. „Das sind aber natürlich hypothetische Werte, die sicherlich so in keinem dieser Länder aufgetreten wären. Denn man hätte ja gemerkt, dass eine Infektionsepidemie im Umlauf ist und auch ganz ohne spezifische politische Entscheidungen hätten die Leute sich viel vorsichtiger verhalten. Es wäre einfach Angst aufgekommen und man hätte sich schon von selber auch eingeschränkt.“

Corona in Deutschland: Kracher in Kölns Arena - erste Live-Konzerte mit Fans bereits im Juni

Update vom 12. Juni, 9.38 Uhr: Wincent Weiss, Felix Jaehn und Don Diablo - in der Kölner Lanxess Arena sollen inmitten der Corona-Krise ab 20. Juni wieder Großveranstaltungen stattfinden. Zu Menschen, die sich schweißgebadet dicht an dicht bei Konzerten vor ihren Idolen drängen soll es dabei inmitten der Coronavirus-Pandemie aber nicht kommen. Dafür hat die Arena ein ausgeklügeltes Konzept vorgestellt. Das berichtet der Kölner Stadtanzeiger.

Unter dem Slogan „Arena Now!“ haben die Kölner Veranstalter Tom Thomas und Thomas Fasshauer ein bisher in Deutschland einzigartiges Konzept für Großveranstaltungen während Corona vorgestellt, berichtet auch die Kölner Rundschau. So wurden für die Besucher Plexiglas-Würfel in der Halle aufgestellt - sie werden als „Cubes“ vorgestellt. Jeweils vier Menschen dürfen ihn einen solchen Würfel. Das Konzerterlebnis im eigenen Corona-Cube soll damit möglich sein.

Coronavirus in Deutschland: Kölns Arena ermöglicht Großveranstaltungen

Weitere Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus, wie ein Wegesystem, dass Kontakt zwischen nicht zusammengehörigen Cube-Gästen verhindern soll, Maskenpflicht und eine Gewährleistung der Abstandsregeln von anderthalb Metern in der ermöglichen der Lanxess Arena Live-Shows, Konzerte, Comedy-Events und kulturelle Veranstaltungen wieder in großem Stil anzubieten, berichtet der Kölner Stadtanzeiger. Unter den ersten Veranstaltungen sind Wincent Weiss, Felix Jaehn und Don Diablo.

Wirtschaftlich sei das Konzept für Veranstaltungen während der Corona-Krise nicht, gestehen die Veranstalter. Das Konzept sei nur möglich, weil alle Beteiligten auf Geld verzichten. „Das betrifft sowohl die Künstler als auch die Arena. Wir sind sehr begeistert, dass es nun bald wieder losgeht, denn wir wollten auch etwas für die Künstler tun“, sagte Fasshauer der Kölner Rundschau. Auch Arena-Chef Stefan Löcher gesteht: „Geld verdienen werden wir bei den Millionen Verlusten damit nicht. Im Moment ist es uns viel wichtiger, den Stillstand zu beenden.“ Die Arena erwartet Verluste in Höhe von etwa 20 Millionen Euro.

Corona in Deutschland: R-Wert gestiegen - 258 neue Fälle binnen 24 Stunden

Update vom 12. Juni, 6.19 Uhr: Innerhalb von 24 Stunden haben die Gesundheitsämter in Deutschland dem Robert Koch-Institut (RKI) 258 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich damit 185.674 Menschen in der Bundesrepublik nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt, wie das RKI am Freitagmorgen meldete (Stand 12. Juni, 0 Uhr).

In Deutschland starben 8763 mit dem Virus infizierte Menschen, wie das RKI weiter mitteilte. Das ist ein Plus von acht im Vergleich zum Vortag. Rund 171.600 Menschen haben die Infektion nach RKI-Schätzungen bereits überstanden. Das sind 400 mehr als noch am Tag zuvor.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, liegt weiter unter der kritischen Marke von 1,0 nun bei 0,88 (Stand 11. Juni, 0 Uhr). Ein Infizierter steckt im Mittel also weniger als einen weiteren Menschen an. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab. Am Vortag hatte er bei 0,86 gelegen

Coronavirus in Deutschland: Kanzleramtschef appelliert an Bürger

Kanzleramtschef Helge Braun hat derweil an die Bürger appelliert, sich weiter an die Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen zu halten. Dass die Infektionszahlen in Deutschland so niedrig seien, habe mit der guten Disziplin der Gemeinschaft zu tun und nicht damit, dass das Virus nicht gefährlich sei. Das sagte der CDU-Politiker am Donnerstagabend (11. Juni) in der ZDF-Sendung „maybritt illner“. Auch wenn Deutschland an vielen Stellen jetzt zur Normalität zurückkehre, müssten die elementaren Regeln solange durchgehalten werden, bis es eines Tages einen Impfstoff gebe.

Wenn die Regeln eingehalten würden und das Gesundheitssystem so ausgestattet werde, dass Kontakt konsequent nachverfolgt werden könnten, gebe es eine gute Chance, eine zweite Infektionswelle zu verhindern. „Deutschland sollte jetzt nicht in der Angst vor der zweiten Welle leben, sondern einfach mit großem Respekt davor, dass dieses Virus keine Freunde kennt und dass wir deshalb einfach Vorsicht walten lassen müssen.“ Wer sich daneben benehme, der belaste auch die Gesellschaft insgesamt, warnte Braun.

Coronavirus in Deutschland: R-Wert kratzt an der kritischen Marke

Update vom 11. Juni, 21.21 Uhr: Die Reproduktionszahl - kurz der R-Wert - liegt bei 0,88 (Vortag: 0,86) teilt das Robert-Koch-Institut (RKI) in seinem aktuellen Situationsbericht mit (Datenstand 11. Juni, 0 Uhr). Dieser R-Wert, der tagesaktuell berichtet wird, bildet also das Infektionsgeschehen vor etwa einer bis zwei Wochen ab. Das RKI schätzt das 7-Tage-R auf 0,99 (Vortag: 0,86). Das 7-Tage-R bildet das Infektionsgeschehen von vor acht bis 16 Tagen ab.

Die RKI-Schätzung für die #Coronavirus-Reproduktionszahl in steigt wieder leicht - von 0,86 auf 0,88.



Das 7-Tage-R allerdings klettert Richtung eins - von 0,86 auf 0,99. So hoch war dieser geglättete Wert noch nie, seit er am 14. Mai erstmals ausgewiesen wurde.@welt pic.twitter.com/Fy2ggACboa — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) June 11, 2020

Nach Corona-Ausbruch an Grundschule und Hort in Magdeburg geschlossen

Update vom 11. Juni, 19.45 Uhr: Nach einem Corona-Ausbruch in Magdeburg müssen die Grundschule und der Hort geschlossen werden. „Insgesamt wurden sechs erwachsene Personen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet und zehn Kinder als Kontaktpersonen untersucht“, teilte die Stadt am Donnerstagabend mit. Da auch viele Pädagoginnen und Pädagogen Kontaktpersonen sind, werden die Einrichtungen von Freitag bis voraussichtlich zum 26. Juni geschlossen.

Ein Vorschulkind sei positiv getestet worden. Dessen Mutter habe am Montag eine Elternversammlung besucht, auf der 15 andere Eltern und eine Reihe von Lehrerinnen und Lehrern anwesend gewesen seien. Der Amtsarzt empfiehlt allen Kinder der Einrichtung, sich in freiwillige häusliche Quarantäne zu begeben. Der Mediziner betonte: „Alle Kontaktpersonen können ermittelt werden.“

Corona in Deutschland: Ausbruch auf Spargelhof

Update, 16.45 Uhr: Nur etwa 0,1 Prozent der aktuell in Deutschland durchgeführten Coronavirus-Tests liefert ein positives Ergebnis. Nach dpa-Angaben bewegt sich das Infektionsgeschehen auf einem niedrigen Niveau. Ausnahmen sind die Landkreise Bremerhaven, Coburg, Sonneberg, Cuxhaven, Göttingen und Hersfeld-Rotenburg sowie ein Spargelerntebetrieb in Aichach-Friedberg, bei dem 21 Mitarbeiter*innen positiv getestet wurden.

Coronavirus in Deutschland: Bundesgesundheitsminister Spahn (CDU) droht Masken-Ärger

Update, 15.17 Uhr: Dem Gesundheitsministerium scheint Ärger zu drohen: Der Grund sind Klagen von Lieferanten, die Schutzmasken produziert hatten, diese aber noch nicht bezahlt bekommen haben. Wie Bild erfahren haben will, hätten demnach zu Beginn der Corona-Pandemie mehrere Lieferanten Musterverträge abgeschlossen und Masken produziert und geliefert. Das Bundesministerium will die aber erst nach Prüfung bezahlen.

Wie Bild.de (hinter der Bezahlschranke) erfahren haben will, stehen aus Haushaltsmitteln 1,2 Milliarden Euro für die Begleichung der Rechnungen zur Verfügung - doch das Zuschlagsvolumen könnte 4,5 Milliarden Euro betragen. Etwa 20 Prozent der gelieferten Ware konnte einer TÜV-Prüfung nicht standhalten. Beim Landgericht Bonn sollen drei Klagen von Lieferanten eingereicht worden sein, die trotz korrekter Lieferungen noch keine vollständigen Zahlungen erhalten haben sollen, in einem Fall soll es dabei um 1,6 Millionen Euro gehen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) soll gesagt haben, dass er nicht wolle, dass Firmen deshalb insolvent gehen.

Derweil liefern gleich mehrere Studien neue Erkenntnisse über die Übertragung des Virus bei Kindern.

Coronavirus in Deutschland: Eine neue Zahl überrascht

Erstmeldung vom 11. Juni 2020, 14.35 Uhr: München - Geht man durch Straßen, Parks oder Einkaufspassagen, dann bekommt man den Eindruck, dass sich viele mit der „neuen Normalität“ anfreunden - mit Abstand und Schutzmaßnahmen scheint es wieder möglich, Freunde (in begrenzter Zahl) zu treffen oder shoppen zu gehen.

+ Coronavirus in Deutschland: Eine junge Frau trägt in einem Kleidungsgeschäft im Einkaufszentrum Hamburger Meile einen Mund- und Nasenschutz © dpa / Daniel Reinhardt

Doch unter der Oberfläche dieser neuen Realität liegen Zahlen und Statistiken*, die zumindest noch für eine Weile unseren Alltag bestimmen dürften. Hatte noch vor ein paar Tagen ein Anstieg des kritischen R-Werts Sorgen bereitet, so schien sich dieser Trend in den letzten Tagen wieder umzukehren. Bei 0,86 (Stand: 10.06. 00.00 Uhr) liegend, bedeutete die Reproduktionszahl, dass eine infizierte Person durchschnittlich weniger als eine andere Person ansteckt - die Ausbreitung der Pandemie also immer mehr eingedämmt wird, trotz aller Lockerungen, etwa des strengen Kontaktverbots*. In diese guten Nachrichten keilt heute eine andere Zahl: Mit 555 Neu-Infizierten und nur 400 neuen Genesenen stieg die absolute Zahl der aktiven Infektionen an. Und das erstmals seit Monaten.

Coronavirus: Bedeutet diese Zahl eine Trendwende?

Diese Zahl könnte eine gefährliche Trendwende bedeuten - dass es wieder insgesamt mehr aktive Fälle geben könnte, was etwa eine Mehrbelastung des Gesundheitssystems nach sich ziehen würde.

Doch noch lässt sich diese Zahl schwer einordnen: Dass die Anzahl der Genesenen sinkt, könnte schlichtweg auch damit zu tun haben, dass es seit Wochen insgesamt weniger aktive Fälle gibt. Da aber insbesondere der R-Wert die Entwicklung von vor 14 Tagen widerspiegelt, dürften Politik und RKI in den nächsten Tagen noch genauer auf die Zahlen blicken - könnte man meinen.

Coronavirus-Lockerungen: NRW überrascht mit neuen Lockerungen

Denn das Land Nordrhein-Westfalen, das laut RKI einerseits mit 138 Neuinfektionen den größten Anteil an den 555 deutschlandweiten Neuinfektionen hatte, andererseits aber mit 217 aktiven Fällen pro 100.000 Einwohnern eher im Mittel liegt, verkündet unterdessen weitreichende Lockerungen der bestehenden Maßnahmen auf Twitter..

Neue Fassung der #Corona-Schutzverordnung mit weiteren Erleichterungen gilt ab Montag - u.a. sind bestimmte Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen und private Festveranstaltungen mit bis zu 50 Personen unter Auflagen wieder möglich➡️https://t.co/sgzPdfkyRq #NRWkanndas #teamnrw pic.twitter.com/k4OuhU8xz1 — Staatskanzlei NRW (@landnrw) June 11, 2020

So sollen zum 15. Juni wieder erlaubt sein:

private Feste „aus herausragendem Anlass“ wie Hochzeiten, Taufen, Geburtstagsfeiern, Jubiläen bis 50 Personen

bis 50 Personen Trödel- und Jahrmärkte

Grillen im öffentlichen Raum

Kontaktsport drinnen für bis zu 10, draußen für bis zu 30 Personen

drinnen für bis zu 10, draußen für bis zu 30 Personen Bars dürfen ebenso wieder öffnen wie Wellnesseinrichtungen

dürfen ebenso wieder öffnen wie Veranstaltungen sind bis zu 100 Personen erlaubt, bei festen Sitzplätzen mit Kontaktverfolgung kann sogar die 1,5-Meter-Regel entfallen

