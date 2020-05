Corona-Wende: Erstes Bundesland will Coronavirus-Beschränkungen beenden

Keine Masken mehr in Thüringen? Ramelow (Die Linke) plant ab Juni neuen Weg

Plötzliche Wende bei Corona-Maßnahmen: Mit Thüringen will das erste Bundesland die Maßnahmen beenden - das neue Alarmsystem soll schon ab Juni gelten.

Bislang gelten weiterhin strenge Maßnahmen* zur Eindämmung des Coronavirus* - deutschlandweit.

zur Eindämmung des - deutschlandweit. Doch ein Bundesland plant offenbar, ab 6. Juni einen neuen Weg zu gehen.

Dann soll in Thüringen ein Alarmsystem auf regionaler Ebene in Kraft treten.

Erfurt - Es ist ein Paukenschlag für Deutschlands Coronavirus-Strategie. Bislang gelten deutschlandweit strenge Schutzmaßnahmen - wie das allgemeine Abstandsgebot und das Tragen von Hygienemasken*. Wenn auch viele bereits jetzt über einen Lockerungs-Wirrwarr, so galt zumindest das bisher bundesweit.

Doch ein Bundesland in der Mitte Deutschlands will nun offenbar einen ganz eigenen Weg gehen - ein Weg, der viele überraschen dürfte, weil es schnell und unerwartet kommt. Die Auswirkungen auf die Bevölkerung sowie auf den Infektionsschutz werden in anderen Bundesländern mit Spannung beobachtet werden.

Coronavirus-Strategie: Thüringen geht ab Juni einen neuen Weg

Zum Ablauf der Maßnahmen am 6. Juni sollen neue Regelungen in Kraft treten: „Ab 6. Juni möchte ich den allgemeinen Lockdown* aufheben und durch ein Maßnahmenpaket ersetzen, bei dem die lokalen Ermächtigungen im Vordergrund stehen“, sagte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Samstag den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Vorbei sein dürften dann:

landesweite Kontaktbeschränkungen

Tragen von Mund-Nasen-Schutz

Regelungen zum Mindestabstand.

Der Plan, der am Dienstag bei einer Kabinettssitzung genauer erörtert werden soll, sieht demnach auch vor, dass anstelle des Krisenstabs das Gesundheitsministerium die Führungsrolle übernehmen soll. Nur bei lokalen Ausbruchsherden mit über 35 Neuansteckungen sollen dann wieder Maßnahmen umgesetzt werden.

Außerdem soll es ab dann weitere, entscheidende Schritte hin zu einer Normalisierung des Schul- und Kita-Betriebs geben. Dazu müssten vor allem Lehrer und Lehrerinnen besseren Zugang zu Tests erhalten, die Kosten dafür will das Land tragen.

Coronavirus-Strategie: Die Reaktionen auf Ramelows Ankündigung

Wer gehofft hatte, dass Ramelows Entscheidung einigen Verschwörungstheoretikern den Wind aus den Segeln nehmen könnte, irrt offenbar. Auf seine Ankündigung folgten Reaktionen, die den Plan einer Massenansteckung hinter den Lockerungen vermuten:

Wenn es nicht so traurig wäre... https://t.co/nAKEZjgISo — Bodo Ramelow (@bodoramelow) May 23, 2020

Nach Ramelows Ankündigung scheinen die Karten neu gemischt. Ob andere Bundesländer seinen Weg folgen werden, ist derzeit noch völlig offen.

Wie schwierig die Maskenpflicht im Alltag Einzelner einzuhalten ist, zeigt dieses Video:

dpa/kat

*Merkur.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.