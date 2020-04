Corona in Bayern: Söder verteilt  Watschn gegen Laschet - Krankenhäuser warten vergebens auf Beatmungsgeräte

Markus Söder und Winfried Kretschmann tauschten sich über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise aus. Bayerns Ministerpräsident machte der Gastronomie wenig Hoffnung.

Bayern und Baden-Württemberg wollen in der Corona*-Krise gemeinsam vorgehen.

Markus Söder teilte auf der Pressekonferenz gegen Armin Laschet aus.

Bayerns Ministerpräsident machte der Gastronomie außerdem wenig Hoffnung.

Update von 15.44 Uhr: 1800 Beatmungsgeräte sollen die bayerischen Krankenhäuser bestellt haben. Leider konnten sie bislang nur einen Bruchteil davon in Empfang nehmen. Erst 114 Geräte wurden geliefert, meldet die Deutsche Presse-Agentur.

„Aufgrund des weltweiten Pandemiegeschehens und der teils staatlich verhängten Ausfuhrbeschränkungen ist eine zuverlässige Lieferung gegenwärtig aber nicht bei allen Geräten sicher", ordnet Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) ein. Grundsätzlich komme die Beschaffung gut voran. Die nächste Lieferung werde am Samstag erwartet, teilt ein Sprecher des Ministeriums mit.

Corona in Bayern: Trauriger „Rekordwert“ in der Landeshauptstadt

Update von 15.18 Uhr: In München wurden am Donnerstag, 23. April (Stand 13.30 Uhr), 79 neue Corona-Fälle bestätigt. Damit wurden in der Landeshauptstadt bislang insgesamt 5.411 Infektionen gemeldet. In dieser Zahl enthalten sind 3.858 Personen, die bereits genesen sind, 779 Münchner COVID-19-Patienten, die insgesamt stationär im Krankenhaus aufgenommen werden mussten, sowie 130 Todesfälle.

Die Zahl letzterer lag am gestrigen Mittwoch noch bei 116. 14 registrierte Todesfälle innerhalb eines Tages bedeuten den traurigen „Rekordwert“ seit Beginn der Corona-Pandemie (zuvor elf Todesfälle vom 15. auf den 16. April).

Corona in Bayern: Kretschmann warnt vor Lockerungen

Update von 14.05 Uhr: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat eindringlich vor Rufen nach mehr Lockerungen der Corona-Beschränkungen gewarnt. Er halte den anschwellenden Chor der Öffnung für wenig durchdacht, sagte Kretschmann am Donnerstag nach einem Treffen mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) in Ulm. „Wenn wir jetzt nachlassen, kann die Pandemie mit aller Macht zurückkommen.“ Zwar verstehe er den Wunsch nach mehr Öffnung etwa aus der Wirtschaft. Eine zweite Infektionswelle führe aber erst recht zu einem gigantischen Schaden für die Unternehmen. „Wenn wir jetzt zu sorglos handeln, wird sich das bitter rächen.“ Er und Söder teilten die Position der Kanzlerin. Man stehe nicht am Ende der Pandemie, sondern mittendrin. Deshalb einigten sich die beiden Bundesländer und Baden-Württemberg führt die Maskenpflicht ein*.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte das Vorgehen einzelner Bundesländer scharf kritisiert. Die Umsetzung der Öffnungsbeschlüsse von Bund und Ländern der vergangenen Woche wirke auf sie „in Teilen sehr forsch, um nicht zu sagen zu forsch“, sagte sie am Donnerstag im Bundestag. Welche Länder sie meinte, sagte die Kanzlerin nicht. Wie Kretschmann betonte auch Söder, dass die Lockerungen, die andere Bundesländer zum jetzigen Zeitpunkt diskutierten oder gar bereits durchführten, für Bayern und Baden-Württemberg nicht infrage kämen. „Wir sind eine Gemeinschaft der Umsichtigen“, sagte Söder. Die „Besonnenen“ seien überzeugt, dass die Gefahr durch das Coronavirus weiter bestehen bleibe. „Leichtsinn wäre ein schlechter Berater in dieser Situation“ - ein Seitenhieb gegen Armin Laschet.

Doch auch NRW hat nun beschlossen die Maskenpflicht einzuführen*.

Coronavirus in Bayern: Söder mit dunkler Prognose für Gastronomie

Der Gastronomie machte Söder wenig Hoffnung. Öffnungen gäbe es möglicherweise erst Ende Mai oder im Juni - allerdings nur wenn sich die Zahlen stabilisieren würden. Man sei rund zwei Wochen hinter Österreich, dort gebe es erste Öffnungen Mitte Mai. „Wir können überall Mundschutz organisieren, aber Mundschutz in der Gastronomie ist ein bisschen sinnwidrig“, so Söder.

Auch Schulöffnungen und Ferien waren Thema. „Ich fand es nicht so glücklich, dass aus dem Bundestag ein Vorschlag kam, wie lange die Sommerferien in Bayern und Baden-Württemberg sind“, erklärte Söder. Man müsse aber über Sommerbetreuung nachdenken, weil Eltern bis dahin möglicherweise keinen Urlaub mehr übrig hätten.

Coronavirus in Bayern: Söder würde Impfpflicht befürworten

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder würde in Deutschland eine generelle Impfpflicht gegen das Coronavirus befürworten. „Für eine Impfpflicht wäre ich sehr offen“, sagte der CSU-Chef. Bis es einen Impfstoff gebe, könne es keine Entwarnung und damit auch keine Lockerungen ohne gleichzeitige Auflagen wie eine Maskenpflicht geben.

Coronavirus in Bayern: Autoländer wollen sich laut Söder über Krise austauschen

Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen wollen sich kommende Woche in einer Schalte über die Zukunft des Automobilsektors in der Corona-Krise austauschen. „Wir wollen nächste Woche eine Videokonferenz der Autoländer machen“, kündigte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder an. Der Sektor sei stark betroffen. Selbst wenn man alles wieder lockere, könne der Automobilsektor nicht so funktionieren wie vorher, da etwa Zulieferketten wie in Italien nicht funktionierten und Märkte wie die USA nicht geöffnet seien. Man wolle sich zusammensetzen, um etwa über ökologische Prämienmodelle nachzudenken, um gerade der neuen Generation von Motoren und Autos nach der Phase des Durchhaltens eine Möglichkeit zu geben.

Coronavirus: Die Pressekonferenz von Söder und Kretschmann zum Nachlesen

Update von 13.49 Uhr: Die Pressekonferenz ist beendet.

Update von 13.48 Uhr: Die IHK hatte die bayerische Regierung kritisiert. Sie befürchtete einen Nachteil, weil Geschäfte in Baden-Württemberg teilweise früher öffnen dürften. „Es geht um eine Woche. Diese eine Woche sehe ich jetzt nicht als großen Wettbewerbsnachteil“, so Söder. Käme es zu einer zweiten Infektionswelle, sei der wirtschaftliche Schaden nicht mehr bezifferbar, warnt er.

Corona-Pk von Söder und Kretschmann: „Die Deutschen haben den Hang dazu, immer alles einheitlich zu wollen“

Update von 13.46 Uhr: „Die Deutschen haben den Hang dazu, immer alles einheitlich zu wollen“, so Kretschmann. Mal sei der Föderalismus gut, mal störe er einige. Wichtig sei: Man müsse im Kern zusammenbleiben, die Maßnahmen können sich aber unterscheiden.

In Baden-Württemberg bleibt in diesem Schuljahr niemand sitzen, erklärt Kretschmann. In Bayern könne man freiwillig sitzen bleiben, ergänzt Söder zum Thema Schule.

Update von 13.43 Uhr: Auch Schulöffnungen und Ferien sind Thema. „Ich fand es nicht so glücklich, dass aus dem Bundestag ein Vorschlag kam, wie lange die Sommerferien in Bayern und Baden-Württemberg sind“, erklärt Söder. Man müsse aber über Sommerbetreuung nachdenken, weil Eltern bis dahin möglicherweise keinen Urlaub mehr übrig hätten.

Coronavirus in Bayern: Bald Geisterspiele in der Bundesliga? Söder äußert sich

Update von 13.36 Uhr: Thema Geisterspiele. Wie stehen die Ministerpräsidenten von Bayern und Baden-Württemberg dazu? Kretschmann erklärt, dass es von vielen Bedingungen abhinge. Es ginge ja nicht nur um die 22 Spieler auf dem Platz, auch die Frage der Tests müsse beantwortet werden. Söder erklärt: „Wenn es medizinisch vertretbar ist, muss man darüber nachdenken“. Den Vorschlag der DFL bezeichnet er als „interessant“. Das Robert-Koch-Institut soll nun eine Bewertung abgeben und erklären, ob das Konzept gut sei. „Der Fußball hat bei vielen Menschen eine psychologische Wirkung“, es würde das Leben vieler Menschen erleichtern, wenn Fußball stattfinden könnte.

Update von 13.30 Uhr: In Baden-Württemberg dürfen mehr Geschäfte öffnen als in Bayern. Deshalb gab es Kritik. Söder hält den Weg aber nach wie vor für richtig. Die Grundlinie für den Freistaat stehe, diese wolle man nicht verändern. Was Söder aktuell aber am meisten beschäftigt, ist jedoch die Situation der Familien mit Kindern und die Sicherstellung der Betreuung.

Coronavirus in Bayern: Söder spricht über Merkels Regierungserklärung

Update von 13.28 Uhr: „Ich mache keinem Kollegen einen Vorwurf“, sagt Söder mit Blick auf Merkels Regierungserklärung vom Morgen. Es könne regionale Unterschiede bei den Maßnahmen geben, die Maßstäbe müssten aber die gleichen sein. „Ich glaube, das wollte die Kanzlerin herausstellen“, so Söder.

Update von 13.26 Uhr: Söder bittet darum, nach Zahlen zu entscheiden und sich Strategien zu überlegen. Parteipolitik soll in der Corona-Krise keine Rolle spielen. Man bekomme aktuell fast bewundernde Anrufe aus dem Ausland für die Handhabung der Krise.

Update von 13.24 Uhr: „Wir wollen nächste Konferenz eine Videokonferenz der Autoländer machen“, so Söder. Die Automobilbranche sei neben der Gastronomie besonders betroffen. Dabei spielt auch die Situation in anderen Ländern, beispielsweise den USA eine Rolle. Man denke beispielsweise über Prämienmodelle nach.

Coronavirus: Söder mit dunkler Prognose für die Gastronomie

Update von 13.17 Uhr: Die Ministerkonferenz nächste Woche komme laut Söder zu früh, um konkret Maßnahmen festzulegen, denn es dauert immer Wochen, bis sich die Auswirkungen zeigen würden. „Ich bin sehr für Erleichterungen“, sagt Söder. „Wer alles auf einen Schlag aufmacht, riskiert einen schweren Rückfall“, warnt der bayerische Ministerpräsident. Wenn zu viele Länder zu schnell zu viel machen, besteht die Gefahr, dass sich das Virus innerhalb Deutschlands verlagere. Außerdem könnte die Unzufriedenheit in der Bevölkerung wachsen, wenn es an manchen Orten schneller vorangeht als an anderen.

Der Gastronomie macht Söder zunächst wenig Hoffnung. Öffnungen gäbe es möglicherweise erst Ende Mai oder im Juni - allerdings nur wenn sich die Zahlen stabilisieren würden. Man sei rund zwei Wochen hinter Österreich, dort gebe es erste Öffnungen Mitte Mai. „Wir können überall Mundschutz organisieren, aber Mundschutz in der Gastronomie ist ein bisschen sinnwidrig“, so Söder.

Coronavirus in Bayern: Markus Söder teilt gegen Armin Laschet aus

Update von 13.13 Uhr: Markus Söder beginnt nun mit seinem Statement. „Wir sind zwar am Rande von Deutschland, aber gehören zum wirtschaftlichen Herz von Deutschland“, sagt er über Baden-Württemberg und Bayern. Man wolle eine gemeinsame Linie finden. „Es gibt keinen Grund leichtsinnig zu werden“, sagt Söder - ein Seitenhieb gegen Armin Laschet.

Man habe die Verdopplungsrate deutlich nach hinten geschoben, die Neuinfektionen seien unter dem Bundesdurchschnitt. „Das sind wirkliche Erfolge, vor vier Wochen drohte Italien“, so Söder.

Update von 13.08 Uhr: „Größere Veranstaltungen wird es auf absehbare Zeit mit Sicherheit nicht geben“, stellt Kretschmann klar.

Es wurde eine Studie in Auftrag gegeben, um zu schauen, was das Virus mit Kindern mache, heißt es weiter. Man registriere die Sorgen der Eltern. Die Wissenschaft solle lernen, den Virus besser zu verstehen. Man könne Kitas erst dann öffnen, wenn man sich darüber im Klaren sei, „nicht nur weil der Wunsch da ist“.

Das Recht auf körperliche Unversehrheit gehe immer vor und überwiege auch andere Freiheitsrechte - zeitweise, denn „wenn man die Pandemie nicht überlebt, ist es mit den Freiheitsrechten nämlich vorbei“

Pressekonferenz von Söder und Kretschmann: Regierungschef von BaWü warnt vor zweiter Corona-Infektionswelle

Update von 13.05 Uhr: Söder und Kretschmann teilen die Position der Kanzlerin, die vor übereilten Schritten warnt. „Wir stehen nicht am Ende der Pandemie, sondern mittendrin“, so Kretschmann. Man habe größten Respekt vor einer möglicherweise zweiten Infektionswelle. „Das wird uns dann härter treffen“, deshalb wolle man jetzt nicht zu sorglos handeln. „Natürlich verstehe ich den Wunsch nach mehr Öffnung“, erklärt Kretschmann, aber die Regierungschefs müssten im Sinne des Gemeinwohls handeln. „Wir müssen darauf achten, dass das Leben und die Gesundheit der Menschen immer im Zentrum unserer Überlegungen stehen.“ Eine zweite Infektionswelle sei zudem natürlich nicht im Interesse der Wirtschaft, man müsse deshalb mit Bedacht handeln.

Update von 13.03 Uhr: Winfried Kretschmann beginnt mit seinem Pressestatement. „Wir haben uns heute nochmal ausgetauscht“, erklärt der Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Man habe sich abgestimmt. Letzte Woche seien behutsame Lockerungen beschlossen worden, erklärt er und spricht auch die schrittweisen Schulöffnungen an. „Baden-Württemberg und Bayern sind die Länder, die am meisten von der Pandemie betroffen sind“, erklärt er die Vorsicht der beiden Bundesländer.

Update von 13 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt. Winfried Kretschmann und Markus Söder betreten mit Mundschutz den Raum.

Update von 12.54 Uhr: Um 13 Uhr sprechen Markus Söder und Winfried Kretschmann nach einem gemeinsamen Treffen in Ulm. Es ging um die nächsten Schritte in der Corona-Krise. Beide stimmen sich dabei vor dem nächsten Treffen der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin ab.

Um 13 Uhr sprechen Markus Söder und Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann zur Corona-Krise. Die Pressekonferenz können Sie hier im Live-Stream und -Ticker verfolgen.

Update von 12.12 Uhr: In Bayern sind inzwischen 39.820 Menschen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Das teilte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Donnerstag (Stand 10 Uhr) in München mit. Demnach sind bisher 1502 Menschen, die sich mit dem Virus infiziert hatten, gestorben.

Die Zahl der Infizierten sei im Vergleich zum Vortag um 1,6 Prozent gestiegen. Das sei zwar eine positive Entwicklung, sagte Huml. Dennoch rief die Ministerin weiter zur Vorsicht und Einhaltung des Mindestabstandes von eineinhalb Metern auf. Die Steigerung der Todesfälle seit dem Vortag um 4,1 Prozent mache deutlich, wie gefährlich das Coronavirus weiterhin sei.

Coronavirus in Bayern: Söder fordert Abschaffung des Solidaritätszuschlags

Update von 10.43 Uhr: Unmittelbar nach der Koalitionseinigung auf weitere staatliche Hilfen in der Corona-Krise hat CSU-Chef Markus Söder eine Abschaffung des Solidaritätszuschlags noch vor diesem Sommer gefordert. „Steuersenkungen statt Erhöhungen sind das richtige Konzept in der Krise“, schrieb der bayerische Ministerpräsident am Donnerstag auf Twitter. „Die Gastronomie könnte der Vorreiter für andere Bereiche sein. Als nächstes sollte der Soli noch vor dem Sommer abgeschafft werden.“

Steuersenkungen statt Erhöhungen sind das richtige Konzept in der Krise. Die Gastronomie könnte der Vorreiter für andere Bereiche sein. Als nächstes sollte der Soli noch vor dem Sommer abgeschafft werden. — Markus Söder (@Markus_Soeder) April 23, 2020

Bislang ist in der Koalition vereinbart, den Solidaritätszuschlag bundesweit 2021 für rund 90 Prozent der Zahler abzuschaffen. Bei einer Sitzung des Koalitionsausschusses im März hatte die SPD bereits vorgeschlagen, diesen Schritt auf den Sommer vorzuziehen. Die Union stimmte dem aber letztlich nicht zu - wobei insbesondere die CSU grundsätzlich schon lange fordert, den Soli nicht nur für 90 Prozent abzuschaffen, sondern für alle.

Söder und Kretschmann besprechen Zusammenarbeit in der Corona-Krise - Befürchtung für Gastronomie

Erstmeldung vom 23. April, 9.40 Uhr

Ulm - Bayern und Baden-Württemberg wollen in der Corona-Krise gemeinsam vorgehen. Dazu treffen sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) am Donnerstag (23. April). Um 12 Uhr beraten sie in Ulm über die Corona-Krise.* Bei dem Arbeitsessen im Rathaus sollen die nächsten Schritte besprochen werden, wie das baden-württembergische Staatsministerium mitteilte. Im Anschluss wollen sich beide Regierungschefs um 13 Uhr an die Öffentlichkeit wenden. Die Pressekonferenz wird live im Internet übertragen.

Coronavirus: Bayern und Baden-Württemberg wollen in Krise zusammenarbeiten

Bereits in seiner Regierungserklärung Anfang der Woche hatte sich Söder für eine Zusammenarbeit beider Länder ausgesprochen, „weil wir in Bayern und Baden-Württemberg ganz eng Seite an Seite und eins zu eins gehen, weil wir eine ähnliche Entwicklung haben.“

Beide Bundesländer hatten in dieser Woche kurz nacheinander eine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und Läden ab dem kommenden Montag (27. April) beschlossen. In anderen Bereichen wie Ladenöffnungen weichen sie jedoch voneinander ab. Der Freistaat zeigt sich bisher konservativer und lässt sich mehr Zeit bei den Lockerungen. Der bayerische Einzelhandel hatte das Vorgehen als große Ungerechtigkeit kritisiert. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben befürchtet, dass es bei der Öffnung der Gastronomie ähnlich ablaufen werde.

Coronavirus: Telefonkonferenz mit Merkel, Söder und weiteren Regierungschefs

In der kommenden Woche beraten Söder und Kretschmann dann mit den anderen Regierungschefs und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bei einer Telefonkonferenz über die nächsten Schritte. Bayerns Ministerpräsident wurde oft für sein schnelles Handeln gelobt - stieß mit seinem Vorpreschen aber auch auf Kritik. Nun hat auch die Bayern-SPD Vorwürfe gegen die bayerische Staatsregierung erhoben. Wurden „Alarmzeichen“ ignoriert?*

