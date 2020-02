Gefährlicher als das Coronavirus? Erkrankung breitet sich in Bayern rasant aus

Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Auch in Bayern gibt es Infizierte. Dabei steigt die Zahl einer anderen Virenerkankung im Freistaat aktuell rasant an.

Das Coronavirus hält weiter die Welt in Atem.

Eine andere Erkrankung breitet sich dagegen aktuell in Bayern aus.

Die Zahl der Infizierten steigt rasant.

Erlangen - Die ganze Welt spricht aktuell über das Coronavirus. In China steigt die Zahl der Neuinfizierten weiter stark an. Auch in Bayern gibt es bereits mehrere Fälle. Im Landkreis Traunstein liegt eine Familie im Krankenhaus, der Vater hatte sich auf der Arbeit angesteckt, auch seine Frau und zwei Kinder sind inifiziert. (Merkur.de*)

Nicht nur Coronavirus: Grippefälle in Bayern steigen rasant

Neben dem Coronavirus wird die klassische Grippe derzeit kaum beachtet, dabei steigt die Zahl der Grippe-Erkrankten in Bayern rasant. Nach Angaben des Landesamts für Gesundheit hat sich die Zahl der an Influenza erkrankten Menschen in der fünften Kalenderwoche dieses Jahres auf 9043 Fälle fast verdoppelt. In den ersten fünf Wochen des Jahres 2019 waren es lediglich 5642 Fälle.

Grippewelle in Bayern: In Oberbayern gibt es die meisten Infizierten

Die meisten Fälle gibt es in Oberbayern, dort sind 1907 Menschen betroffen. In Niederbayern sind es 767 Grippe-Erkrankte. Die wenigsten Influenza-Erkrankten gibt es mit 122 in Unterfranken. Mindestens drei Schulen wurden in Bayern in diesem Jahr wegen einer Häufung von Grippe-Fällen bereits vorübergehend geschlossen. (Merkur.de*)

Grippewelle in Bayern: Risikogruppen wird zur Impfung geraten

Risikogruppen wird zu einer Impfung geraten. Dazu zählen Menschen über 60 Jahren sowie Personen mit chronischen Erkrankungen. Ratsam ist die Influenza-Impfung laut Landesamt für Gesundheit auch für alle Beschäftigten im Gesundheitswesen und in Einrichtungen mit viel Publikumsverkehr, außerdem für Bewohner von Alters- oder Pflegeheimen.

