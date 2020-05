Corona-Beschlüsse zu langsam? Golfplatzbesitzer wagt riskanten Schritt - und übt harte Kritik an Söders Politik

Weil in Bayern immer noch härtere Corona-Maßnahmen gelten, als in anderen Bundesländern, wagt der Besitzer des Golfplatzes Berkramerhof nun einen riskanten Schritt.

Noch immer herrschen in Bayern strenge Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie.

Während einige Betriebe bereits Lockerungen erfahren, müssen andere Bereiche weiterhin komplett geschlossen bleiben.

Ein Golfplatzbetreiber aus Wolfratshausen will das nun nicht mehr auf sich sitzen lassen.

Wolfratshausen - Bereits seit Mitte März herrscht nun in ganz Deutschland ein Ausnahmezustand aufgrund der Corona-Pandemie. In allen Bundesländern kam es zu erheblichen Einschneidungen des öffentlichen Lebens, es herrschen Kontaktverbote, das Vereinsleben ist zum Erliegen gekommen und die meisten Betriebe, die nicht zur Absicherung der Grundbedürfnisse dienen, mussten schließen. Seit Ostern hoffen die Menschen in Deutschland nun endlich auf Lockerungen.

In regelmäßigen Abständen besprechen sich Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten aller Bundesländer, um über eine schrittweise Rückkehr ins normale Leben zu entscheiden. Dabei ist es jedem Bundesland selbst überlassen, wie genau die beschlossenen Regeln ausgelegt und ausgeführt werden sollen.

Genau das hat nun Dr. Josef Hingerl, Betreiber des Golfplatzes Bergkramerhof in Wolfratshausen (Bayern) und zeitgleich Präsident des dort ansässigen Golfclubs, zu einer nahezu wagemutigen Tat veranlasst. Denn Bayern und somit die Regierung von Ministerpräsident Söder, fahren eine besonders harte Linie, wenn es um die Bekämpfung der Corona-Pandemie geht und sind mit allen Lockerungen im Bereich des öffentlichen Lebens noch einmal erheblich vorsichtiger und dementsprechend langsamer, als andere Bundesländer.

Einen Überblick über die aktuellenLockerungs-Maßnahmen während der Corona-Pandemie in Bayern finden Sie hier.

Corona in Bayern: Golfplatz wird öffnen - trotz Verbot

Während also mancherorts in Deutschland Golfplätze bereits wieder eröffnet werden dürfen, schweigt Söder bislang zu diesem Thema und hat es, zusammen mit anderen Entscheidungen wie beispielsweise die Gastronomie betreffend, weiter vertagt, während er andere Lockerungen, zum Beispiel in Bezug auf den nahenden Muttertag, in Aussicht stellte.

In einem emotionalen Statement auf der Website des Bergkramerhofs richtet sich Hingerl nun sowohl an Söder, vor allem aber an die Mitglieder seines Golfclubs und verkündet den Beschluss, seinen Golfplatz nun am Montag den 4. Mai trotz weiterhin gültigen Verbots eröffnen zu wollen. „Ich nehme jetzt mein Grundrecht auf Berufsfreiheit und mein Persönlichkeitsrecht wahr und eröffne den Golfplatz auf mein Risiko“, so Hingerl auf der Website. Hingerl hatte bereits seit längerem versucht, eine Wiedereröffnung seines Golfplatzes zu erreichen und sich sogar an Angela Merkel persönlich gewandt.

Corona in Bayern: Golfplatzbetreiber setzt Maßstab - und appelliert an alle Spieler

Gleichzeitig verspricht der Präsident des GC Berkramerhof: „Golfspieler haben nichts zu befürchten. Sie betreiben keinen Golfplatz. Sie bewegen sich nur an der frischen Luft und betreiben Sport, wie es von der Bundeskanzlerin und unserem Ministerpräsidenten gewünscht ist.“

Anbei fügt Hingerl ein Schreiben an Ministerpräsident Markus Söder, in dem er die Gründe für sein Handeln offenlegt, und sich neben der Verletzung seiner Grundrechte auch auf die Tatsache beruft, dass fünf andere Bundesländer das Golfspiel bereits wieder erlaubt haben. Hingerl kritisiert das Handeln der bayerischen Landespolitik in seinem Schreiben zudem stark.

Corona in Bayern: Golfplatz eröffnet trotz Verbot - Betreiber mit harter Kritik an Söder-Politik

So hätte man mit einigen wenigen Handgriffen beispielsweise ein nahezu kontaktloses Fußballtraining möglich machen können, was die Politik aber versäumt habe zu organisieren. „Stattdessen verkümmern Kinder und Jugendliche zu Hause und verursachen immer mehr Probleme“, urteil Hingerl hart.

Ob und wie der Ministerpräsident auf das Schreiben und die schweren Anschuldigungen des Golfclub-Präsidenten reagieren wird, ist bislang offen. Ob der Golfplatz Bergkramerhof wieder schließen muss oder ob Hingerl mit seinem Durchgreifen womöglich den Weg zur Öffnung aller weiteren Golfplätze in Bayern geebnet hat, steht noch in den Sternen.

Alle weiteren Informationen rund um das Coronavirus in Bayern finden Sie auch in unserem aktuellen Bayernnews-Ticker. Hier finden Sie unseren Wegweiser* zur Berichterstattung und die Corona-News aus Deutschland*. Außerdem finden Sie hier aktuelle Fallzahlen in Deutschland als Karte.* Derzeit gibt es die folgenden Empfehlungen zu Corona-Schutzmaßnahmen*.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

kah

Rubriklistenbild: © dpa / Chris O'meara