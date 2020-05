Urlaub abgesagt? - So bekommen Verbraucher ganz einfach ihr Geld zurück

Urlaub und Reisen können in der Coronavirus-Zeit oft nicht stattfinden. Verbraucher in Baden-Württemberg haben aber Rechte und müssen jetzt richtig reagieren.

Baden-Württemberg - Für viele Wunsch-Urlauber und Reiseveranstalter sicher eine Erleichterung: Viele Urlaubsreisen werden trotz Coronavirus* im Sommer stattfinden können. Zwar gibt es noch keine hundertprozentige Sicherheit, viele Länder haben aber schon ihre Pläne für Reisen im Sommer vorgestellt.

Aber was ist, wenn der Traumurlaub dann doch nicht stattfinden kann? Oder schlimmer: Die Reise ist vom Veranstalter bereits abgesagt worden. In diesen Fällen können sich Verbraucher auf ihre Rechte berufen.

Und jeder kann im Prinzip ganz leicht an sein Geld kommen, wenn die Reise - Coronavirus-bedingt - nicht stattfinden kann. Wie das geht? echo24.de* erklärt es in ganz einfachen Schritten in einem Übersichtsartikel über die Rechte von Urlaubern in der Coronavirus-Zeit* in Europa.

