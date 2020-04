Schulschließungen in der Coronavirus-Zeit: Sind einzelne Schüler traumatisiert?

Oberste Schulpsychologin in Baden-Württemberg warnt vor traumatisierten Schülern in der Coronavirus-Pandemie.

Baden-Württemberg - Um der Coronavirus-Pandemie Herr zu werden, haben Bund und Länder umfangreiche Covid-19-Schutz-Maßnahmen* ergriffen. Eine davon: die bundesweiten Schulschließungen. Und die könnten psychische Probleme begünstigen. Das glaubt zumindest Nina Großmann, Vorsitzende des baden-württembergischen Landesverbands Schulpsychologie.

Die oberste Schulpsychologin in Baden-Württemberg glaubt konkret, dass einige Schüler traumatisiert sein könnten. Großmann: "Das ist eine Ausnahmesituation, in der etwas passiert, das die Kinder und Lehrkräfte emotional stark in Anspruch nimmt." Wie Großmann und ihr Team dagegen vorgehen, verrät die Psychologin im echo24.de-Artikel* über traumatisierte Schüler* in Baden-Württemberg.

