Coronavirus in BaWü: Rehaklinik im Hohelohekreis unter Qurantäne

In einer Rehaklinik in Bad Mergentheim im Hohenlohekreis wurden zwei Patienten positiv auf das Coronavirus gesteht. Nun steht die Klinik unter Quarantäne.

Nach dem das Coronavirus bereits in einem Altersheim in Bad Rappenau und einem Pflegeheim in Heilbronn nachgewiesen werden konnte, hat es nun auch eine Rehaklinik in Bad Mergentheim im Hohenlohekreis erwischt.

Bereits in der vergangenen Wochen wurden dort zwei Patienten positiv auf Covid-19 getestet. Wie echo24.de* berichtet, wurden diese in das nahegelegenen Caritas-Krankenhaus eingeliefert. Die Kontaktpersonen werden derzeit ermittelt und unter Quarantäne gestellt und isoliert. Auch die restlichen Bewohner der Rehaklinik sind in ihren Zimmern unter Quarantäne gestellt. Ein Bewohner wurde dennoch ebenfalls in das Caritas-Krankenhaus verlegt.

