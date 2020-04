Corona-Regeln in BaWü: Jugend - und Kinderhospiz spürt die Auswirkungen

Das Coronavirus und das damit einhergehende Kontaktverbot in Baden-Württemberg hat auch für ein Kinderhospiz in Stuttgart Folgen.

Baden-Württemberg - Mehr als 25.000 Coronavirus-Infektionen in Baden-Württemberg* (Stand: 15. April) zeigen das folgenschwere Ausmaß der Covid-19-Pandemie. Seit Längerem gilt ein Kontaktverbot, welches das öffentliche Leben weitestgehend einschränkt. Aber was ist eigentlich, wenn Familien mit schwer erkrankten Kindern im Jugend- und Kinderhospiz stationär versorgt werden müssen oder eine Sterbebegleitung dringend notwendig ist? Darüber berichtet echo24.de* in einem Artikel über ein Kinderhospiz in Stuttgart, das trotz Corona-Krise weiterhin stationär und ambulant einsatzbereit ist.

