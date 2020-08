Kind krank? Darauf können Eltern jetzt hoffen - wegen Covid-19

Sind Kinder unter 13 Jahren krank, können Eltern sogenannte Kinder-Krankentage beanspruchen. Aber reichen die Tage in Zeiten des Coronavirus aus?

Sind Kinder unter 13 Jahren krank, können die Eltern sogenannte Kinder-Krankentage beanspruchen. Das heißt: Eltern dürfen zu Hause bleiben und bekommen trotzdem ihre vollen Bezüge vom Arbeitgeber. Jedem Elternteil in Baden-Württemberg stehen pro Kind zehn Kinder-Krankentage zu. Doch in Zeiten der Coronavirus-Pandemie könnte es mit Kinder-Krankentagen eng werden.

Der Grund: Mussten Kinder beispielsweise wegen Erkältungssymptomen zu Hause bleiben, könnten viele Eltern in Baden-Württemberg ihre Kinder-Krankentage bereits beansprucht haben. Das könnte zum Problem werden, wenn die großen Grippewellen im Herbst wieder kommen sollten. Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann sprich sich deshalb für eine Aufstockung der Kinder-Krankentage in der Coronavirus-Zeit aus.