Coronavirus Baden-Württemberg: Infos und aktuelle Zahlen in der Übersicht

Covid-19 hat Baden-Württemberg fest im Griff. echo24.de berichtet über aktuelle Zahlen und Regelungen im Alltag - alle Infos auf einen Blick.

Baden-Württemberg - Das Coronavirus breitet sich in Baden-Württemberg immer weiter aus. Die Infizierten-Zahl steigt täglich - und damit auch die Zahl der Todesfälle.

echo24.de* gibt in einem Corona-Ticker einen Überblick über aktuelle Informationen und Zahlen.Die ersten Covid-19-Infektionen in Baden-Württemberg wurden am 25. Februar bekannt. Ein 25-jähriger Mann aus Göppingen, der sich zuvor in Italien aufhielt und sich dort infizierte, steckte seine Begleiterin und deren Vater an. Auch ein 32-Jähriger aus Rottweil infizierte sich mit dem Virus Sars-CoV-2 nach einem Familienurlaub in Italien. Seitdem steigen die Fälle der Coronavirus-Infizierten in Baden-Württemberg.

