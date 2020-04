Corona-Was? Irrer Rechtschreibfehler zur Pandemie sorgt für Lacher im Internet

Bei den vielen medizinischen Begrifflichkeiten während der Corona-Krise kann man schon einmal durcheinanderkommen. Aber ein Ladenbesitzer in Bad Hersfeld ging ein wenig zu weit.

Die Corona-Pandemie ist ernst - doch sie ist auch längst zu einer ausgiebigen Fundgrube für Internet-Kuriosiäten geworden.

Diesmal ist ein Rechtschreibfehler ein Grund für ein Kuriosum - und der hat es in sich.

Bad Hersfeld - Corona, Covid, Pandemie, Epidemie, Virus, Bakterien, Infektiogie - bei all diesen Begriffen rund um das Coronavirus kann man schon einmal durcheinander kommen. Doch was sich ein Ladenbesitzer in Bad Hersfeld (Hessen) geleistet hat, ist schon noch einmal ein anderes Level. Die Seite „Notes of Corona“ hat diesen Lapsus aufgegriffen und auf Instagram* geteilt.

Coronavirus in Bad Hersfeld (Hessen): „Wegen Corona-Pantomime geschlossen“

In seinem Aushangzettel schrieb der Besitzer, sein Geschäft habe „wegen Corona-Pantomime“ (sic) geschlossen. Pantomimen sind (Straßen-)künstler, die stumm Szenen oder Begriffe nachstellen - ganz und gar ungefährlich also für die Weltgemeinschaft im Gegensatz zur Pandemie, die der Geschäftsmann hier wohl als Grund angeben wollte.

Coronavirus: Rechtschreib-Panne in Bad Hersfeld - „Nachrichten auf dem AB ...“

Nachrichten auf dem Anrufbeantworter würden zeitnah beantwortet, schreibt der Ladeninhaber noch - es bleibt zu hoffen, dass sich jemand findet, der ihn auf seinem AB über seinen Fehler aufklärt, und er nicht nur Scherzanrufe erhält, bei denen sich die Anrufer über die Diskriminierung der Pantomimen beschweren.

Bei Instagram sorgte der Fehler jedenfalls direkt für Heiterkeit: „die gemeingefährliche Pantomime“, kommentierte beispielsweise ein User.

Und wer weiß? In der Isolation könnte für manche ja auch eine Partie „Corona-Pantomime“ auch zu einem ungeahnten Hit werden, der die ständige Langeweile vertreibt.

