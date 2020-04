Berlin: Verzweifelter Corona-Aufruf per Zettel - „Ich habe nur noch ...“

Die Corona-Krise bringt viele schlimme Nachrichten hervor. Aber auch skurrile Begebenheiten. Ein Aushang aus Berlin sorgt für Schmunzeln.

Toilettenpapier wurde in der Corona-Krise unvermittelt zum Luxus-Gut.

wurde in der Corona-Krise unvermittelt zum Luxus-Gut. Ein Berliner hat in seiner verzweifelten Suche nach dem „weißen Gold“ auf ein schwarzes Brett gepostet.

auf ein schwarzes Brett gepostet. Ein Detail lässt vermuten, dass er erfolgreich war.

Berlin - Wenn es so etwas wie den „Gewinner“ der Corona-Krise in Deutschland gibt, dann geht diese Auszeichnung ganz sicher an etwas ebenso Unspektakuläres wie Unverzichtbares: Toilettenpapier. Schon seit den ersten Tagen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus führten Panikkäufe einiger Bürger dazu, dass in vielen Supermärkten der Hygieneartikel restlos ausverkauft war.

Berlin-Lichterfelde: Verzweifelter Bürger braucht dringend Toilettenpapier und wendet sich an Öffentlichkeit

Vor leeren Regalen stand wohl auch der Verfasser eines Aushangzettels in Berlin-Lichterfelde einige Male, denn sein verzweifelter Aufruf, den die Instagram*-Seite „Notes of Corona“ in der Bundeshauptstadt entdeckte, lässt keinen anderen Schluss zu.

Dort steht in großen Lettern auf gelbem Karton zu lesen: „Hast du aus Versehen zu viel Toilettenpapier gekauft? Ich habe nicht hamstergekauft und jetzt habe ich nur noch drei Rollen.“

Wie sonst eher auf Wohnungsgesuchen üblich, hinterlässt der Verfasser auf Abreißstreifen seine Telefonnummer und setzt als Notiz hinzu: „Bitte ruf mich an, ich kann abholen.“ Er schließt mit dem Hinweis: „Bitte sei kein Hamster-Käufer!“

Hatte der Toilettenpapier-Sucher Erfolg? Einige Telefonnummern bereits abgerissen

Ob der Verfasser es moralisch gesehen nicht übers Herz bringen kann, sein neues Klopapier von einem Hamsterkäufer zu erhalten, oder ob letzteres nur ein Hinweis an jeden Leser sein soll, ist nicht überliefert. Positiv für den Suchenden immerhin: Einige Telefonnummern wurden bereits abgerissen.

Vielleicht wurde der Aufruf ja also direkt zu einer Erfolgsstory, und der verzweifelte Verfasser darf sich schon über seine neuen Helfer aus Papier erfreuen. So wie wohl die meisten Deutschen: Wie das Statistische Bundesamt jüngst berichetete, geht der Absatz von Toilettenpapier zurück.

cg

Rubriklistenbild: © Notes Of Corona