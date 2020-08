Panne nach Corona-Test am Flughafen Düsseldorf: App schickt leere Befunde

Am Flughafen Düsseldorf werden Rückkehrer aus Risikogebieten auf das Coronavirus getestet.

Wer aus einem Covid-19-Risikogebiet nach Deutschland einreist, muss sich auf das Coronavirus testen lassen. Doch wer einen Test am Flughafen Düsseldorf machen lässt, erhält von der App des Labors oft leere Befund-Mitteilungen. Ein Sprecher äußert sich.

Wie 24VEST.de* berichtet, kommt es zu einer Panne bei der Befundübermittlung per App nach dem Corona-Test am Flughafen Düsseldorf. Demnach werden vom zuständigen Labor leere Befundmitteilungen per Push-Nachricht verschickt.

Ein Sprecher äußert sich nun zu den Problemen sowie verlängerten Wartezeiten. Auch erklärt er, wie man trotz technischer Schwierigkeiten an sein Corona-Testergebnis kommt*. *24VEST.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.