Corona-Regeln in BW – Entscheidung zur Maskenpflicht in Bus und Bahn

Von: Marten Kopf

Teilen

Während in den meisten Bereichen längst keine Maske mehr getragen werden muss, ist sie in Bussen und Bahnen nach wie Pflicht. Warum sich das bald ändern könnte, erfahren Sie hier:

Baden-Württemberg - Auf dem Weihnachtsmarkt darf man mittlerweile wieder Gesicht zeigen, im Fußballstadion und im Supermarkt ebenfalls. Doch in Bussen und Bahnen bleibt die Maske weiter Pflicht. Zum Schutz gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Nun aber regt sich Protest.

Warum die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen in Baden-Württemberg bald der Vergangenheit angehören könnte, verrät HEIDELBERG24.

In keinem vergleichbaren Lebensbereich gebe es noch eine Maskenpflicht, sagt der Geschäftsführer des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) Baden-Württemberg, Ulrich Weber, der Deutschen Presse-Agentur am Montag (5. Dezember) in Stuttgart. (mko)