Coronavirus in Niedersachsen: 22 Tote in einem Pflegeheim - Volkswagen-Werke bleiben länger zu

Update, 15.02 Uhr: Nachdem im Wolfsburger Hanns-Lilje-Heim bis zum Dienstag bereits 18 Todesopfer durch das Coronavirus zu beklagen waren, erhöhte sich die Anzahl der Todesopfer in den vergangenen 24 Stunden um weitere vier verstorbene Personen. Das bestätigte eine Sprecherin der Diakonie Wolfsburg am Mittwoch. Damit erhöht sich die Anzahl der Todesopfer in dem Wolfsburger Pflegeheim auf insgesat 22 Menschen.

Die Diakonie betreibt das Heim. Doch gleichzeitig gebe es auch gute Nachrichten: Vier Bewohner seien auf dem Weg der Besserung. „Die scheinen es tatsächlich zu schaffen.“ Wie viele Infizierte insgesamt in dem Heim leben, konnte die Sprecherin zunächst nicht sagen. Am Montag hatte Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Dieter Mohrs (SPD) von insgesamt 79 positiv getesteten Menschen gesprochen.

Coronavirus in Niedersachsen: Über 40 Tote - Volkswagen-Werke bleiben länger zu

Update vom 1. April, 11.53 Uhr: Die Zahl der bundesweit mit Covid-19 infizierten Personen steigt weiter an, auch in Niedersachsen erhöhen sich die Fallzahlen von Tag zu Tag. Laut offiziellen Angaben des Robert Koch-Instituts haben sich in Niedersachsen mittlerweile offiziell 4.382 Menschen mit dem Virus infiziert, 42 Personen sind an den Folgen verstorben.

Könnte eine Maskenpflicht die Eindämmung des Coronavirus unterstützen? Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, lehnt Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann eine solche Pflicht zum Tragen einer Maske ab. Demnach seien Schutzmasken knappe Ressourcen, die vor allem Ärzten und Pflegekräften vorbehalten sein sollen.

Wie News38 währenddessen berichtet, sollen Ärzte der medizinischen Hochschule Hannover mittlerweile mit einer eigenen Behandlungsidee an die Heilung der erkankten Personen herangehen. Demnach sollen sich Corona-Patienten, die bereits geheilt sind, bei der Hochschule melden. Hunderte Personen sollen diesem Aufruf bereits nachgekommen sein. Risikopatienten könne das Blutplasma der geheilten Patienten verabreicht werden.

Wie das Portal weiter berichten, soll erforscht werden, ob sich die Antikörper an die Virenkörper andocken könnten. Risikopatienten sollen so vor einem schweren Verlauf mit der Krankheit bewahrt werden.

Coronavirus in Niedersachsen: Schließung der Volkswagen-Werke verlängert

Update vom 31. März, 21.27 Uhr: Wegen der Corona-Pandemie verlängert der Wolfsburger Autobauer Volkswagen die Schließung der Werke seiner Kernmarke in Deutschland um weitere zehn Tage. Statt wie zuletzt geplant bis zum 9. April soll die Fertigung nun bis zum 19. April ausgesetzt bleiben, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Bereits zuvor waren die Unterbrechungen einmal ausgedehnt worden.

VW hat für Zehntausende Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt. Zuvor hatte die Braunschweiger Zeitung über Pläne für eine Verlängerung der Werks-Schließungen berichtet. Dem Autobauer machen - wie vielen anderen Firmen der Branche - die abgestürzte Nachfrage und abgebrochene Lieferketten zu schaffen. Beim Wiederanfahren der Produktion sollen zudem schärfere Hygienestandards umgesetzt werden.

Coronavirus in Niedersachsen: Weiterer Covid-19-Todesfall in Wolfsburger Pflegeheim

Update um 16.46 Uhr: In dem Wolfsburger Pflegeheim, in dem bereits 17 Menschen nach einer Coronavirus-Infektion gestorben sind, gibt es nun einen weiteren Covid-19-Todesfall. Der Diakonie Wolfsburg zufolge haben sich in der Einrichtung für demenzkranke Menschen insgesamt 74 der 145 Bewohner infiziert.

Am 23. März begann in dem Heim die Serie von Todesfällen, berichtet Bild.de. Am Montag wurden zuletzt zwei Todesfälle gemeldet. Nun heißt es in der heutigen Mitteilung des Heims, dass sich bei mindestens vier der infizierten Bewohnenden ein Rückgang der Symptome abzeichnet.

Nachdem außerdem dasKlinikum Wolfsburg am Sonntagabend wegen Coronavirus-Infektionen in der Belegschaft einen vorübergehenden Aufnahmestopp verhängt hatte, nimmt es nun wieder Patienten auf. „Ich darf sagen, dass wir das Klinikum seit 12 Uhr heute Mittag wieder in Betrieb genommen haben“, verkündete Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs (SPD) am Dienstag. 90 Prozent der Testergebnisse lägen vor.

Corona in Niedersachsen: 32 Mitarbeiter in Wolfsburger Klinik mit Covid-19 infiziert

Demnach sind 32 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Davon sind rund ein Drittel im ärztlichen Dienst, etwa zwei Drittel Pflegekräfte und ein paar wenige in der Verwaltung. Das teilte Bernadett Erdmann, die Leiterin der Zentralen Notaufnahme des Klinikums Wolfsburg, mit.

Die mit Covid-19 infizierten Beschäftigten seien in häuslicher Quarantäne, zeigten aber keine Symptome. Das Krankenhaus habe insgesamt rund 2000 Beschäftigte, von denen etwa 200 getestet wurden, da sie als Kontaktpersonen von zwei Coronavirus-Infizierten galten. Auch bei zwei Patienten, die eigentlich mit anderen Krankheiten in die Klinik kamen, sei eine Infektion mit Covid-19 festgestellt worden.

Erstmeldung vom 31. März 2020:

Wolfsburg - Das Coronavirus breitet sich in Deutschland immer weiter aus, die meisten positiv auf Covid-19 getesteten Personen wurden offiziell aus Bayern und Nordrhein-Westfalen gemeldet. Das jüngste Todesopfer in Deutschland ist 28 Jahre alt. In Niedersachsen sind mittlerweile mehrere Pflege-Einrichtungen betroffen.

Corona in Niedersachsen: Einrichtung in Gadenstedt betroffen

In einer Einrichtung in Gadenstedt bei Peine steckten sich 13 der etwa 90 Bewohner sowie drei Beschäftigte mit dem Erreger an, wie ein Sprecher des Landkreises der „Peiner Allgemeinen Zeitung“ sagte. Weitere Tests seien dort geplant. Zwölf der Infizierten würden isoliert betreut, eine betroffene Person sei zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden.

Corona in Niedersachsen: 19 Personen aus Pflegeheimen sterben

In anderen Heimen in Niedersachsen war es bereits zu Todesfällen im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen gekommen. In Wolfsburg starben 17 Menschen nach einer Coronavirus-Infektion, auch in Wildeshausen gibt es zwei Tote in einer Pflege-Einrichtung.

Aus diesem Grund hat das Land Niedersachsen einen Aufnahmestopp für Pflegeheime angeordnet. Ausnahmen gibt es nur, wenn eine 14-tägige Quarantäne für neue Bewohner gesichert ist.

Corona in Niedersachsen: Klinik in Wolfsburg betroffen

Nach der Corona-Infektion mehrerer Mitarbeiter im Klinikum Wolfsburg ist bislang nur ein kleiner Teil der neuen Tests positiv ausgefallen. Rund die Hälfte der seit Sonntag untersuchten Proben von Patienten und anderen Kontaktpersonen der ursprünglich 14 positiv getesteten Klinik-Mitarbeiter sei ausgewertet, teilte die Stadt Wolfsburg am Montagabend mit. „Nur ein geringer Teil ist positiv“, heißt es in der Mitteilung.

Die übrigen Ergebnisse würden für Dienstag erwartet. „Bis die ausstehenden Testergebnisse vorliegen, kann noch keine endgültige Entscheidung getroffen werden, wie der Betrieb weiterlaufen kann“, teilte die Stadt mit.

In Berlin steigen die Fallzahlen weiter an, die Polizei kontrolliert währenddessen die Einhaltung des Kontaktverbots.

