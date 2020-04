Es gibt wenig gute Nachrichten in diesen schweren Zeiten. Da tut es gut, wenn man eine Einladung zum Kuchenessen bekommt. Das hat ein kleiner Junge in München jetzt getan.

Es erreichen uns nicht viele gute Nachrichten in dieser Corona-Krise

Doch ein kleiner Junge hat seinen Nachbarn wohl ein Lächeln ins Gesicht gezaubert

München - Es sind nicht viele Nachrichten in dieser Corona-Krise*, die uns ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Doch die Geschichte eines 8-jährigen Jungen aus München dürfte zumindest seine Nachbarn fröhlich gestimmt haben. Denn der Junge wollte seinen8. Geburtstag offenbar nicht alleine feiern.

Doch aufgrund der Ausgangsbeschränkungen in ganz Bayern und Deutschland darf er seine Freunde nicht einladen. Mit einem Aushang teilte er dies seinen Nachbarn mit: „Meine Geburtstagsfeier mit meinen Freunden fällt leider aus. Trotzdem will ich meinen Kuchen nicht alleine essen“, schreibt der Junge auf einen Zettel.

München: Kleiner Junge überrascht Nachbarn mit herzlicher Idee

Kurzerhand lädt er seine Nachbarn deshalb auf seinen Geburtstagskuchen ein - aber natürlich unter Einhaltung der derzeitigen Regeln. Denn persönlicher Kontakt ist nicht erlaubt. Der Junge hat deshalb eine Idee:

„Wenn Ihr Lust habt, möchte ich Euch ein Stück Kuchen vorbeibringen“. Und damit jeder auch genug bekommt, hängen kleine Zettelchen an dem Brief. Darauf durften die Nachbarn eintragen, wie viele Stücke Kuchen sie möchten. Den Zettel sollten sie dann in den Briefkasten werfen - wenn da mal nicht der ganze Kuchen weggekommen ist.

München: „Meine Geburtstagsfeier mit meinen Freunden fällt leider aus“

Auch die User auf Instagram freuten sich offensichtlich über die herzliche Aktion des Jungen. „Wir brauchen mehr so herzliche Nachrichten“, schreibt eine Userin. Ein anderer Nutzer denkt dabei aber wohl an den Zusammenhang mit einem Aprilscherz. „April April“, kommentiert er den Brief.

Doch Aprilscherze sind in dieser angespannten Situation nicht sonderlich passend. Das findet auch Markus Söder. Denn ein Aprilscherz ging offenbar nach hinten los.

