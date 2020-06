RKI meldet aktuelle Fallzahlen - Reproduktionszahl sinkt

Das RKI schätzt die Gefahr durch Corona als „hoch“ ein und meldet aktuelle Zahlen. Derweil wird es für Erntehelfer leichter, nach Deutschland einzureisen.

Thüringen hat verkündet, die Kontaktbeschränkungen ab dem 13. Juni aufzuheben.

hat verkündet, die ab dem 13. Juni aufzuheben. Das Robert Koch-Institut ( RKI ) schätzt die Gesundheitsgefährdung durch das Coronavirus in Deutschland weiterhin als hoch ein.

( ) schätzt die Gesundheitsgefährdung durch das in weiterhin als hoch ein. Informationen zum bisherigen Infektionsgeschehen finden sich im vorhergehenden News-Ticker zur Lage in Deutschland

+++ 13.30 Uhr:

Die Entwicklung der

Corona-Warn-App

des Bundes durch den Softwarekonzern SAP und die Deutsche Telekom wird rund 20 Millionen Euro kosten. Das verlautete am Donnerstag aus Regierungskreisen in Berlin. Dazu kommen noch 2,5 bis 3,5 Millionen Euro monatlich für den Betrieb von zwei Hotlines bei der Deutschen Telekom. Dort können sich die Anwender bei der Installation der App helfen lassen und telefonisch ein positives Test-Ergebnis in die App eintragen lassen. Die Infizierten erhalten dabei von dem Callcenter einen Freischaltcode.

Die Kosten für die Software-Entwicklung bewegen sich damit am unteren Ende der von der Bundesregierung prognostizierten Größenordnung in Höhe eines „zweistelligen Millionenbetrags.“ Bei den Kosten für die Callcenter müsse berücksichtigt werden, dass die Anwender nicht in langen Warteschlangen landen sollten. Außerdem wolle man den Service nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch und Türkisch zur Verfügung stellen.

Erntehelfer können wieder schneller einreisen

+++ 12.00 Uhr:Dringend benötigte ausländische Saisonkräfte für die Landwirtschaft können wieder leichter nach Deutschland kommen - es gelten aber weiter strenge Schutzvorgaben wegen der Corona-Pandemie.

Von diesem Dienstag (16. Juni) an können Erntehelfer aus EU-Ländern auch auf dem Landweg und „ohne die bisherigen Beschränkungen“ einreisen, wie ein vorgestelltes Konzept von Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) festlegt. Die neuen Regelungen, die nun bis Jahresende gelten, schafften Planungssicherheit für die Landwirte und eine gute Versorgung für die Verbraucher. Der Bauernverband begrüßte die Pläne. Aus der Opposition kamen Rufe nach generell besseren Bedingungen.

Die aktuellen Corona-Fallzahlen

+++ 9.25 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet 555 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Damit haben sich seit Beginn der Corona-Krise 185 416 Menschen in Deutschland nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt, wie das RKI am Donnerstagmorgen meldete (Datenstand 11.6. 0 Uhr). 8755 mit dem Virus infizierte Menschen starben nach RKI-Angaben in Deutschland - das bedeutet ein Plus von 26 im Vergleich zum Vortag. Etwa 171.200 Menschen haben die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden. Das sind 400 mehr als noch einen Tag zuvor. Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, ist wieder unter die kritische Marke von 1,0 gesunken und liegt nun bei 0,86 (Datenstand 10.6. 0 Uhr).

Corona-Tests sollen billiger werden

Update vom Donnerstag, 11.06.2020, 8.45 Uhr: Tests auf das Coronavirus sollen deutlich ausgeweitet werden - doch um die Vergütung gibt es neuen Ärger. Für Tests, die Praxisärzte veranlassen, sollen Labore ab 1. Juli nur noch 39,40 Euro statt der bisherigen 59 Euro bekommen.

Dies hat zugleich Auswirkungen auf die Vergütung von Corona-Tests, die Gesundheitsämter nun auch bei Menschen ohne Krankheitsanzeichen häufiger anordnen können. „Wir haben einen sachgerechten Preis gefunden, der die Entwicklung von vereinzelten Tests hin zu Massentestungen widerspiegelt“, sagte Stefanie Stoff-Ahnis, Vorstand beim Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV), der Presse. Dies unterstütze das Anliegen der Politik, die Strategie der Massentestungen gezielt auszubauen. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) kritisierte dagegen die Entscheidung des zuständigen Gremiums des Gesundheitswesens scharf, die gegen ihre Stimmen gefallen sei. „Das ist eine bittere Enttäuschung für die Versorgung der Patienten und ein Rückschlag für das von der Politik ausgegebene Ziel, möglichst umfangreich zu testen“, sagten KBV-Chef Andreas Gassen und Vize Stephan Hofmeister.

Thüringen schafft Corona-Maßnahmen ab

Die Regierung von Thüringen hat beschlossen, ab dem 13. Juni alle rechtlich verbindlichen Kontaktbeschränkungen* aufzuheben. In Kraft tritt dann ausschließlich eine Grundverordnung mit Empfehlungen, beispielsweise zur Zahl der Kontakte. Viele Einrichtungen dürfen mit der neuen Grundverordnung dann wieder öffnen, zum Beispiel Schwimmbäder in geschlossenen Räumen, aber auch Thermen, Saunen und Kinos. Allerdings müssen hierfür angesichts des Coronavirus* Infektionsschutzkonzepte genehmigt werden.

Zu Polizeikontrollen von Kleingruppen, wird es nach Aussagen der Gesundheitsministerin von Thüringen, Heike Werner, aber nicht mehr kommen. Denn mit der neuen Verordnung setze die Regierung auf mehr „Eigenverantwortung“ durch die Bürger.

Unsere neue Verordnung setzt auf mehr Eigenverantwortung der Bürger*innen - vor einer Ansteckung kann man sich nur durch Achtsamkeit schützen. Was gilt ab dem 13.06.? Hier der Überblick ⏬

➡️Zum vollst. Verordnungstext: https://t.co/oG0pnkoRZW #ThgegenCorona @HeikeWernerTH pic.twitter.com/a2qM8jOUP1 — TMASGFF (@SozialesTH) June 9, 2020

Keine Kontaktbeschränkungen mehr in Thüringen: Bereits im Vorfeld gab es harsche Kritik

Scharfe Kritik gab es bereits bei der Ankündigung von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow die Corona-Strategie zu wechseln und einen landesweiten Verzicht auf Corona-Auflagen durchzusetzen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte betont, dass die Corona-Pandemie noch nicht überwunden sei und allgemeine und generelle Regelungen in Deutschland weiterhin notwendig seien, um die Krise unter Kontrolle zu halten.

Auch Wissenschaftler und Virologen in Deutschland kritisierten die Lockerungspläne von Thüringen. „Das ist ein Bevölkerungsexperiment, von dem wir nicht wissen, wie es ausgeht", mahnte beispielsweise der Gesundheitsversorgungsforscher Max Geraedts von der Universität Marburg

Robert-Koch-Institut schätzt Corona-Gefahr in Deutschland als „hoch“ ein

Das Robert Koch-Institut (RKI) schätzt in seinem Lagebericht die Gefahr durch das Coronavirus in Deutschland nach wie vor als „hoch“ ein. Über 180.000 laborbestätigte Covid-19-Fälle wurden dem RKI bisher übermittelt. Der Tod von mehr als 8.500 Menschen in Deutschland steht nach Angaben des Robert Koch-Instituts in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Nachweise auf das Coronavirus SARS-CoV-2 werden gemäß Infektionsschutzgesetz an das zuständige Gesundheitsamt gemeldet. Die Daten werden gemäß Infektionsschutzgesetz spätestens am nächsten Arbeitstag vom Gesundheitsamt elektronisch an die zuständige Landesbehörde und von dort an das RKI übermittelt.

Das Robert Koch-Institut unterstreicht auf seiner Webseite: „Durch die Dateneingabe und Datenübermittlung entsteht von dem Zeitpunkt des Bekanntwerdens des Falls bis zur Veröffentlichung durch das RKI ein Zeitverzug, sodass es Abweichungen hinsichtlich der Fallzahlen zu anderen Quellen geben kann.“

Von Sophia Lother

*fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa/Arne Dedert