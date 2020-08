Corona in Deutschland: Ärzteverband sieht DFL-Fußballpläne skeptisch

Der Marburger Bund sieht eine Teilzulassung von Zuschauern bei Spielen der Fußball-Bundesliga kritisch. Fan-Jubel mit zwei Metern Abstand sei nicht realistisch.

Die Zahl der Corona*-Infektionen steigt in Deutschland wieder stärker an

Urlauber , die aus Corona-Risikoländern zurückkehren, müssen sich testen lassen

, die aus Corona-Risikoländern zurückkehren, müssen sich testen lassen In vier Bundesländern fängt kommende Woche die Schule wieder an

+++ 10.40 Uhr: Der Ärzteverband Marburger Bund hat Bedenken gegen eine Teilzulassung von Zuschauern bei Spielen der Fußball-Bundesliga auch mit Corona-Schutzauflagen. „Ich kann mir nur schwer vorstellen, wie Fußballfans mit zwei Metern Abstand ein Tor ihrer Mannschaft bejubeln“, sagte die Vorsitzende Susanne Johna der Nachrichtenagentur dpa. Das sei einfach nicht sehr realistisch. „Wenn Fans im Stadion sind, dann wollen sie auch zusammen sein und gemeinsam feiern, was ja menschlich nachvollziehbar ist“, erläuterte die Ärztin und Hygienespezialistin. „Insofern bin ich da eher kritisch.“

Die Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) hatte mehrheitlich ein Konzept für den Fall einer Fan-Rückkehr beschlossen. Dazu gehören ein Alkoholverbot sowie die Streichung der Stehplätze bis 31. Oktober. Bis zum Jahresende sollen zudem keine Gästetickets verteilt werden und Maßnahmen getroffen werden, die eine Nachverfolgung von Infektionsketten möglich machen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte die Pläne begrüßt, pocht aber auf passgenaue Lösungen für jedes Stadion. Die Gesundheitsminister der Länder wollen an diesem Montag weiter über die geplanten DFL-Maßnahmen beraten. I

+ Die DFL will wieder Fans bei den Bundesligaspielen zulassen. © Stuart Franklin/dpa

Corona in Deutschland: Altmaier hält Zahl der Neuinfektionen für alarmierend

Update, 8.30 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat angesichts von steigenden Corona-Infektionszahlen eine Überprüfung der bisherigen Maßnahmen gefordert. „Wir müssen einen zweiten Lockdown mit aller Macht verhindern. Deshalb brauchen wir zielgenauere Maßnahmen und Korrekturen statt flächendeckender Rundumschläge“, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Nach einem halben Jahr Erfahrung mit dem Virus brauchen wir eine medizinische Einordnung dessen, was falsch gelaufen ist und geändert werden muss.“

Der Anstieg der Neuinfektionen auf deutlich über 1000 pro Tag sei alarmierend. „Wir müssen diesen Trend abflachen und umkehren, denn es geht um die Gesundheit aller, die Rückkehr der Kinder in die Schulen und den Aufschwung unserer Wirtschaft“, so Altmaier.

Corona in Deutschland: R-Wert steigt wieder an

Erstmeldung: Berlin - Deutschland schien in der Corona-Krise hinsichtlich der Fallzahlen deutlich glimpflicher wegzukommen als andere Länder in Europa und weltweit. Doch seit einigen Tagen bewertet das Robert-Koch-Institut (RKI) die Lage auch hier wieder als „beunruhigend“: Drei Tage hintereinander wurden mehr als 1000 tägliche neue Corona-Infektionen registriert, am 6., 7. und 8. August.

Das hat sich jetzt wieder geändert. Am 9. August haben die Gesundheitsämter in Deutschland nur 555 neue Corona-Infektionen* innerhalb eines Tages gemeldet. Dass die Zahl der Neuinfektionen im Vergleich zu den Werten der Vortage etwa nur halb so hoch ist, könnte daran liegen, dass an Wochenenden nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten übermitteln.

+ Peter Altmaier fordert zielgenauere Corona-Maßnahmen. © Lennart Stock/dpa

Corona-Eindämmung in Deutschland: Testpflicht für Urlauber in Risikoländern

Damit zählt Deutschland mittlerweile insgesamt 215.891 Corona-Infektionen. 9196 Menschen sind hier im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben, 196.800 Menschen gelten dem RKI zufolge als genesen. Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen mit Datenstand 8.8., 0.00 Uhr, in Deutschland bei 1,32 (Vortag: 1,16). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel mehr als einen weiteren Menschen ansteckt.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) führt als eine Ursache für den starken Anstieg aus Risikoländern zurückkehrende Urlauber an. Um dieses Risiko einzudämmen, müssen sich seit Samstag (08.08.2020) Rückkehrer aus Risikoländern einem Corona-Test* unterziehen.

Corona in Deutschland: Die aktuellen Zahlen am 9. August

Bundesland Bestätigte Infektionen Baden-Württemberg 37.767 Bayern 51.803 Berlin 9688 Brandenburg 3626 Bremen 1803 Hamburg 5664 Hessen 12.703 Mecklenburg-Vorpommern 936 Niedersachsen 14.943 Nordrhein-Westfalen 51.561 Rheinland-Pfalz 7771 Saarland 2926 Sachsen 5632 Sachsen-Anhalt 2057 Schleswig-Holstein 3586 Thüringen 3425 Gesamt 215.891

(Quelle: Robert Koch-Institut)

In Deutschland waren die Schwelle von 1000 Corona-Neuinfektionen am Tag zuletzt am 9. Mai überschritten worden. Danach war die Zahl in der Tendenz gesunken, seit Ende Juli steigen die Werte wieder. (ial)*fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © Stuart Franklin/dpa