Corona in Bayern: Zahlen für München steigen sprunghaft an - Freistaat verlängert Maßnahmen

Seit nunmehr knapp fünf Wochen gelten in Bayern die Ausgangsbeschränkungen. Die Staatsregierung reagiert nun auf das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs.

Bayern und Baden-Württemberg wollen in der Corona*-Krise gemeinsam vorgehen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat weitreichende Lockerungen für den Freistaat verkündet.

Ab Montag (27. April) herrscht in ganz Bayern eine Maskenpflicht*.

Update, 15.14 Uhr: In Bayern sind inzwischen 41 804 Menschen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Gestorben sind bisher 1708 Menschen, die sich mit dem Erreger infiziert hatten. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen am Dienstag (Stand 10.00 Uhr) auf seiner Homepage mit. Die geschätzte Zahl der Genesenen lag bei 29 580 Menschen.

Die neuen Infektionszahlen für München sind derweil angestiegen. Waren es gestern (Montag, 26. April) noch 26, sind werden aktuell 112 Neuinfektionen durch das Coronavirus in München gemeldet.

Die Zahl der Neuinfektionen in München am Dienstag ist damit so hoch wie seit über zwei Wochen nicht mehr. Höher war sie das letzte Mal am 13. April mit 152 Neuinfkektionen. Auch dass die Zahl der neu Infizierten das letzte Mal dreistellig war, liegt 11 Tage zurück.

Söder: „Handel in Bayern zu 100 Prozent geöffnet" - doch Freistaat verlängert Corona-Ausgangssperren

Update, 13.50 Uhr: Die Pressekonferenz ist beendet.

Update, 13.42 Uhr: Innenminister Joachim Herrmann berichtet nun über weitere Lockerungen: „Wir sind zu der Entscheidung gekommen, dass das Verbot von Gottesdiensten und Demonstrationen so nicht weitergeführt wird. Mit notwendigem Infektionsschutz werden Gottesdienste und, in einem überschaubarem Maß, auch Demonstrationen stattfinden werden können. Ein Mindestabstand ist stets zu gewährleisten - die maximale Teilnehmerzahl soll bei 50 liegen“ so der Innenminister. Dies gelte ab dem 3. Mai.

Herrmann richtet einen Appell an die Bevölkerung: „Was wir dringend empfehlen, wie etwa den Mindestabstand, gilt selbstverständlich auch für Menschen, die etwa zufällig an einer Demonstration vorbeilaufen.“ Es sei wichtig, die Grundrechte in diesem Land zu garantieren. Wir sind auf einem offensichtlich gutem Weg. Deshalb erscheinen uns diese neuen Maßnahmen für richtig.“

Das Kabinett hat beschlossen, die bisher geltenden Schutzmaßnahmen (Ausgangsbeschränkungen) um eine Woche bis 10. Mai zu verlängern. Das teilte die Staatskanzlei mit.

Update, 13.39 Uhr: Verkehrsministerin Schreyer informiert jetzt über die Verkehrslage in Bayern. Bis Mitte Mai werde in Bayern „alles wieder hochgefahren“, so die Ministerin. Dabei gehe es beispielsweise um Regiobahnen, die bis zu genanntem Zeitpunkt zu 100 Prozent hochgefahren werden sollen. Dabei gehe es freilich auch darum, Hygienemaßnahmen einzuhalten. Beispielsweise werde hier über Konzepte nachgedacht, wie etwa automatisches Tür-Öffnen oder regelmäßig reinigen der Fahrzeuge. „95 Prozent der Bürgerinnen und Bürger halten die Maskenpflicht ein. Es gibt zusätzliche Kontrollen, um die neue Maßnahme einzuhalten.“ Der Dank der Ministerin gilt besonders den Fahrerinnen und Fahrern, die nun besonders auch die Einhaltung der Maskenpflicht kontrollieren müssten.

Corona in Bayern: Piazolo warnt - „keine Normalität bis zum Sommer“

Update, 13.24 Uhr: Kultusminister Michael Piazolo ist nun an der Reihe. „Ich freue mich, die Journalisten wieder persönlich zu sehen,“ beginnt der Minister. Erstmals sind die Vertreter der Presse wieder vor Ort.

Die Vorbereitung auf das Hochfahren der Schulen sei eine große Herausforderung, der Dank des Ministers gelte hier besonders den Schulleitern, die diese Aufgabe sehr gut gemeistert hätten. „Wir haben über ein Rahmenkonzept gesprochen, um Notbetreuung, Infektionsschutz und Notenvergabe zu sprechen. Es ist ein komplexer Vorgang - es wird bis zum Sommer keine Normalität an den Schulen geben.“ Man müsse behutsam vorgehen und sich Modelle überlegen, um die Schüler wieder zurück an die Schulen zu bringen.

„Der Unterricht, den wir seit gestern anbieten, ist einer mit neuen Bedingungen,“ so Piazolo. Man konzentriere sich auf die Prüfungsvorbereitung. „Wir wollen die Kleineren auch zurückholen. Es gibt einen Dreiklang, um das Hochfahren in Schritten zu bewerkstelligen.“ Unterricht zuhause werde es jedoch noch immer geben. Dabei gehe es um Präsenzunterricht, Notfallbetreuung und das Lernen von Zuhause. „Es ist uns wichtig, den Kleineren möglichst zügig neue Ziele auszugeben. Ich halte es für richtig, Pfingsten ins Auge zu fassen, um entsprechende Pläne zu haben. Das ist unsere Zielvorstellung, die jüngeren Schüler in die Schulen zu bringen.“

Update, 13.18 Uhr: Nun spricht der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Es sei wichtig, sich in den nächsten Monaten mit einer „Dauer-Bedrohung“ abzufinden, um eine funktionierende Wirtschaft zu ermöglichen.“ Mittlerweile seien 1,2 Milliarden Euro Soforthilfe ausgeschüttet worden, so Aiwanger. Weitere zehntausende stünden demnach noch aus. Aiwanger verteidigt den bayerischen Weg, behutsam mit den Soforthilfen umzugehen. Demnach mussten andere Bundesländer Hilfsprozesse bereits stoppen, um Betrügern auf die Spur zu kommen.

„Die Menschen haben sich mit Mundschutzmasken selber ausgestattet. Wir konzentrieren uns auf den Gesundheitssektor.“ Da die Wirtschaft nun immer weiter öffne, sei die Herausforderung Hygiene-Maßnahmen wie Desinfektionsmittel stets auf Vorrat zu haben.

Corona: Markus Söder warnt: „Zweite Welle wird kommen“

Update, 13.14 Uhr: „Eine zweite Welle wird irgendwann kommen. Im Moment hat es sehr gut gehalten. Wir haben einen Notfallplan, um immer reagieren zu können.

Demnach sei allen bewusst, dass die Stimmungslage in der Gesellschaft unterschiedlich ist. Während die einen Lockerungen befürworten, wünschen sich andere den Erhalt der Maßnahmen. Es sei nun von größter Wichtigkeit, einen klugen Weg zu finden, um langsam in eine Normalität mit dem Coronavirus zu finden, so der Ministerpräsident.

Update, 13.10 Uhr: „Bei Altenheimen bleibt die Strategie eindeutig: Besonderer Schutz.“ Einzelbesuche sollen jedoch in Zukunft realisierbar werden, so der Ministerpräsident.

Update, 13.08 Uhr: Ministerpräsident Markus Söder informiert, dass kommende Woche ein Fahrplan für den Monat Mai gefunden werden soll. Das werde stets im Einklang mit den neuesten Zahlen erfolgen.

Die Begrenzung für Geschäfte auf 800 qm werde belassen. „Ab jetzt kann jeder, der diese Fläche nutzen will, aufmachen. Damit ist der Handel zu 100 Prozent geöffnet.“

Auch der Gastronomie macht Söder Hoffnung. Demnach sei eine vorsichtige Öffnung ab Ende Mai denkbar.

Coronavirus in Bayern: Söder will behutsamen Weg fortsetzen - „atmende Strategie“

Update, 13.05 Uhr: Seit gestern herrscht in Bayern die Maskenpflicht, erste Geschäfte haben wieder geöffnet. Eine erste Bilanz ist demnach positiv, so der Ministerpräsident. „Virologen haben uns geholfen, eine Situation wie in Italien nicht zu bekommen. Diesen Rat sollten wir weiter annehmen. Das Virus ist weitgehend unbekannt. Wir sind gut beraten, einen Gleichklang aus Verantwortung und Wissenschaft zu halten. Es geht um die Balance.“ Für den Ministerpräsidenten ist klar, ein Leben mit Corona zu finden.

Man brauche eine „atmende Strategie“. Man sei nicht bereit, Experimente mit der bayerischen Bevölkerung zu machen. Der Schutz der Älteren sei an erster Stelle. „Es gibt erste vorsichtige Erkenntnisse, dass eine Infektion auch in jüngeren Jahren Folgeschäden haben kann, deshalb muss man jetzt klug handeln.“

Update, 13.02: Die Pressekonferenz hat begonnen. Zunächst spricht Ministerpräsident Markus Söder. „Ganz klar: Corona ist weiter präsent. Die Maßnahmen der letzten Wochen sind überaus erfolgreich. Wir sind unter eins was den Reproduktionsfaktor angeht, damit liegen wir unter dem Bundesdurchschnitt,“ so Söder. Das zeige, dass die bayerische Strategie erfolgreich war. Der Weg der Umsicht müsse fortgesetzt werden.

„Das klare Ziel ist: Umsicht und Vorsicht weiter behalten. Wir brauchen einen behutsamen Weg aus dem Lockdown. Er muss in sensiblen Schritten gehen,“ so Söder.

Coronavirus in Bayern: Laden-Öffnungen für alle und weitere Lockerungen - reagiert Söder auf Österreich? JETZT live

Update, 12.45 Uhr: In 15 Minuten wird Markus Söder über die neuen Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus informieren. Ab 13 Uhr informieren dort neben dem Ministerpräsidenten auch Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, Kultusminister Michael Piazolo (beide Freie Wähler), Innenminister Joachim Herrmann und Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (beide CSU) über die wesentlichen Ergebnisse der Beratungen.

Update, 10.17 Uhr: Fundamental hat sich das Verhalten der Bayern und Münchner durch das Coronavirus gewandelt. Neue Daten von Google und Apple zeigen nun, wie grundlegend unser Leben gerade auf dem Kopf steht.

Coronavirus in Bayern: Pressekonferenz mit Markus Söder - zieht er Österreich nach?

Update, 9.28 Uhr: Österreich hebt angesichts der günstigen Entwicklungen in der Corona-Krise nach fast sieben Wochen die Ausgangsbeschränkungen auf. Dies teilte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am heutigen Dienstag mit. De bayerische Ministerpräsident Markus Söder hatte zuletzt stets betont, dass man in Bayern etwa zwei Wochen hinter Österreich sei. Was genau dies für den aktuellen Stand der Dinge bedeutet, wird sich am heutigen Dienstag um 13 Uhr zeigen. Wir berichten ab dann hier live von der Pressekonferenz des bayerischen Ministerpräsidenten.

Update, 28. April, 7.45 Uhr: Das wegen der Corona-Pandemie seit Wochen geltende Verbot für öffentliche Gottesdienste und Demonstrationen wird aufgehoben. Das Kabinett will am heutigen Dienstag (10 Uhr) in seiner Sitzung in München die schon von der Staatsregierung angekündigten Lockerungen ab dem 4. Mai formell beschließen. Unter strengen Auflagen wie Mindestabständen zwischen den Kirchgängern und Personenobergrenzen sollen dann wieder alle Religionsgemeinschaften Gottesdienste mit Besuchern anbieten können. Bisher war dies nur ohne Besucher per Übertragungen im Internet oder Fernsehen möglich.

Darüber hinaus wird bei der Sitzung auch ein erstes Fazit der seit diesem Montag (27. April) geltenden Maskenpflicht sowie des gestarteten Schulunterrichts für Abschlussklassen gezogen. Auch die angekündigte Öffnung großer Geschäfte in Bayern wird thematisiert.

Corona in Bayern: Streit um Einhaltung der Abstandsregeln läuft aus dem Ruder

Update um 21.23 Uhr: Wie geht es für die Schüler in Bayern weiter? Auf der Pressekonferenz nannte Markus Söder erstmals einen Zeitpunkt, bis wann alle Lernenden in der Schule zurück sein sollen.

Update um 18.52 Uhr: Im Streit um die Einhaltung von Corona-Abstandsregeln hat ein wütender Kunde in einem Supermarkt in Wilhermsdorf bei Fürth eine Salatgurke gegen die Kassiererin geschleudert. Die Gurke sei am Schutzglas der Kasse abgeprallt und habe eine Deckenlampe des Marktes beschädigt, teilte die Polizei am Montag mit.

Der Gurken-Angreifer sei am Samstag aus dem Supermarkt geflohen, nicht ohne dass sein Begleiter die Kassiererin noch mündlich beleidigt habe. Die beiden Kunden hatten die Abstandsregeln nicht einhalten wollen und waren darüber mit der Mitarbeiterin in Streit geraten. Die herbeigerufene Polizei konnte die beiden Männer ausfindig machen. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz.

Coronavirus in Bayern: 1636 Menschen bisher gestorben

Update 17.48 Uhr: In Bayern sind inzwischen 41 415 Menschen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Gestorben sind bisher 1636 Menschen, die sich mit dem Erreger infiziert hatten. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen am Montag auf seiner Homepage mit. Die geschätzte Zahl der Genesenen lag bei 28 900 Menschen.

Update, 17.05 Uhr: Auf der Pressekonferenz wirkte Ministerpräsident Markus Söder schwer angeschlagen. Die Staatskanzlei gab nun eine Erklärung ab, was da los war. Es sollen Pollen gewesen sein, also ein Heuschnupfen, der den CSU-Politiker derzeit umtreibt.

Update, 16.05 Uhr: Nicht nur die Länden und die Gastronomie sind oder waren wochenlang geschlossen. Auch die Schulen und Kita - und das mit teils „dramatischen Auswirkungen“ auf die Kinder, wie ein Arzt nun erklärt.

Corona-Paukenschlag in Bayern: Söder erlaubt nach Gerichtsurteil allen Läden die Öffnung

Update, 15.34 Uhr: Die Staatsregierung will das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs zum Verkaufsverbot für große Geschäfte umgehend umsetzen. Schon in der Sitzung am Dienstag sollen entsprechende Beschlüsse gefasst werden. „Wir bleiben bei der Beschränkung auf 800 Quadratmeter, aber erlauben auch größeren Geschäften die Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter zu begrenzen“, sagte Florian Herrmann, Chef der Staatskanzlei im Gepräch mit dem Münchener Merkur. „Wir werden die Infektionsschutzverordnung im Kabinett an die Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs anpassen.“

In anderen Bundesländern sehen die Gerichte es anders. Sind die Verkaufsverbote tatsächlich verfassungswidrig?

Corona in Bayern: Söder macht Gastronomen Hoffnung - Gericht erklärt Ladenregel für verfassungswidrig

Update, 15.03 Uhr:Nach wochenlangen Zwangsschließungen wegen der Corona-Pandemie sind vielerorts in Bayern weite Teile des Handels ruhig wieder angelaufen. In Nürnberg etwa gab es einem Polizeisprecher zufolge am Montag zunächst keine Konflikte wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht oder die Abstandsregelungen in den wiedergeöffneten Geschäften.

„Es gibt bei Kontrollen momentan keinerlei Probleme. Nach dem, was wir sehen können, halten sich die Leute sehr diszipliniert an die Vorgaben“, sagte der Sprecher. Auch in Ingolstadt verlief das Wiederhochfahren des Handels nach Angaben eines Polizeisprechers bis zum Mittag ruhig. So seien den Beamten weder Warteschlangen vor Geschäften noch übermäßig volle Straßen aufgefallen.

Coronavirus in Bayern: Gericht kippt Beschränkungen - Söder reagiert

Update, 14.05 Uhr: Nach der vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof festgestellten Verfassungswidrigkeit der Corona-Beschränkungen für den Handel in Bayern hat Ministerpräsident Markus Söder Korrekturen angekündigt. Diese Woche ändere sich aber nichts, sagte er. „Wir überlegen uns, das wollten wir ohnehin tun, wie wir mit nächster Woche dann umgehen.“ Dabei orientiere man sich an der Gerichtsentscheidung.

Bayerns höchstes Verwaltungsgericht hatte das von der Staatsregierung in der Corona-Krise verhängte Verkaufsverbot für große Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern für verfassungswidrig erklärt.

Söder sagte, nach widersprüchlichen Entscheidungen von Vorinstanzen gebe es nun Klarheit. Er wertete die Entscheidung aber nicht als Kritik am Kurs der Staatsregierung. „Also im Grunde genommen ist es eher eine Sicherheitsmaßnahme und bestätigt den umsichtigen Kurs gegenüber dem etwas lockereren Kurs des Bundes.“ Es sei kein Angriff, sondern aus Sicht der Staatsregierung eine Präzisierung. „Und die werden wir dann natürlich entsprechend umsetzen und auch vornehmen.“

Video: Steuerentlastung für Gastronomie in Bayern

Corona in Bayern: Söder macht Gastronomen Hoffnung - Gericht erklärt Ladenregel für verfassungswidrig

Update, 12.55 Uhr: „Eine Mini-Wiesn halte ich für nicht denkbar. Das würde auch dem Ruf der Wiesn schaden,“ so Söder. Der bayerische Wirtschaftsminister Aiwanger hatte eine solche Alternative zuletzt vorgeschlagen.

Über weitere Lockerungen sagt der Ministerpräsident: Man werde diese Woche über weitere Lockerungen sprechen. Man müsse stets neu bewerten und werde dann Entscheidungen treffen.

Corona in Bayern: Söder spricht über Lockerungen - Gericht erklärt Ladenregel für verfassungswidrig

Update, 12.47 Uhr: Bayerns höchstes Verwaltungsgericht hat das von der Staatsregierung in der Corona-Krise verhängte Verkaufsverbot für große Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern für verfassungswidrig erklärt. Die Richter sehen dies wegen der Ungleichbehandlung mit kleineren Läden als Verstoß gegen das Grundgesetz. Das teilte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) am Montag mit. Das Gericht setzte die Vorschrift aber nicht außer Kraft.

Markus Söder spricht live: Geduld und Kreativität sind jetzt gefragt

Update, 12.50 Uhr: „Bayern ist ein freiheitsliebendes Land. Die Balance zu halten zwischen Freiheit und Sicherheit ist jetzt die Kernaufgabe. Ich rate zu Geduld und Kreativität. Wir haben total Glück gehabt, dass uns das Schicksal anderer erspart geblieben ist. Wir sollten diesen Vorsprung nicht verstolpern. Deswegen: Klug agieren,“ so Söder.

Update, 12.45 Uhr: „Wir müssen schauen, dass die Sofort-Hilfen schneller ankommen. Das ist die größte Anstrengung, die die Bundesrepublik seit dem Zweiten Weltkrieg getätigt hat,“ so der bayerische Ministerpräsident.

Man müsse im Anschluss an die Krise daran denken, wieder durchzustarten. Beispielsweise solle schon jetzt die Automobilindustrie hochgefahren werden. Die Lufthansa, die momentan schwere Verluste beklagt, solle nicht verstaatlicht werden. Das würde der Airline auf Dauer nicht nützen. „Die Lufthansa zu retten ist elementar, aber nicht in Form einer Verstaatlichung.“

Update, 12.40 Uhr: Markus Söder macht der Gastronomie Hoffnung. Es könne sein, dass man Ende Mai erste Lockerungen realisieren könne. Dabei gehe man einen ähnlichen Fahrplan wie Österreich nach, sei aber stets zwei Wochen dahinter. Auch gegen die Einsamkeit von Älteren müsse etwas getan werden. Beispielsweise einzelne, feste Kontaktpersonen, könnten hier eingeführt werden.

Auch die weitere Öffnung von Kitas werde im Laufe der Woche diskutiert. Sollte sich darstellen, dass kleine Kinder wenig ansteckend sind, sollte man auch in dieser Hinsicht über Lockerungen sprechen. Die Familien stünden dabei immer an erster Stelle.

Corona in Bayern: Söder spricht JETZT live zur aktuellen Lage - und macht Gastronomie Hoffnung

Update, 12.35 Uhr: Markus Söder spricht aktuell live und informiert über neuesten Informationen rund um die Corona-Krise. Er mahnt direkt: „Es ist Umsicht gefragt. Wir haben alles im Blick. Wir versuchen ein Gesamt-Konzept schaffen. Wir müssen ein Leben mit Corona planen. Perspektive, Zeit-Achsen sind notwendig. Und regionale Differenzierungen.“

Update, 11.18 Uhr: Der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Markus Söder hält eine langsame Wiedereröffnung der Gastronomie erst ab Ende Mai für denkbar. Das sagte er nach Teilnehmerangaben am Montag in einer Videoschalte des CSU-Parteivorstands. Die CSU-Spitze ging in der Videoschalte deutlich auf Distanz zum nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU). Dieser hatte am Sonntagabend in der ARD beklagt, dass Virologen alle paar Tage ihre Meinung änderten. Das führe zu Verunsicherung.

Söder sagte ganz grundsätzlich, ohne Laschet namentlich zu nennen: „Es wäre falsch, nicht auf Virologen zu hören, denn sie haben uns bisher gut beraten.“

Update, 10.55 Uhr: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat Lockerungen für den Breitensport in Bayern für die kommende Woche angedeutet und zugleich an die Entwicklung in der Fußball-Bundesliga gekoppelt. Über die Zukunft der Amateursportler und -vereine im Freistaat während der Corona-Krise werde in den nächsten Tagen debattiert, kündigte er am Montag im Bayerischen Rundfunk an. Eine Entscheidung, ob und wie die Einschränkungen gelockert und Trainings aufgenommen werden können, erwartet Söder „nächste Woche vielleicht, würde ich mal sagen“.

Während Proficlubs in Deutschland dank Ausnahmegenehmigungen wieder eingeschränkt - etwa mit so wenig Kontakt wie möglich - trainieren, ist dies den Amateuren noch nicht erlaubt. Die Fußball-Bundesliga will möglichst bald ihre Saison ohne Zuschauer fortsetzen.

Die Entwicklung sei auch für den Breitensport wichtig, befand Söder. „Es hängt auch davon ab, ob die Bundesliga wirklich startet. Ich finde, ein bisschen im Einklang sollte das schon sein“, sagte der Ministerpräsident.

Coronavirus in Bayern: Krise trifft Adidas schwer - saftiger Gewinneinbruch

Update, 10.08 Uhr: Der bayerische Sportartikelhersteller Adidas hat im ersten Quartal wegen der Corona-Pandemie einen Umsatz- und Gewinneinbruch hinnehmen müssen. Der Gewinn aus den fortgeführten Geschäftsbereichen sank um 97 Prozent auf 20 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag in Herzogenaurach mitteilte. Der Umsatz ging um 19 Prozent auf 4,75 Milliarden Euro zurück. Für das zweite Quartal kündigte Adidas einen nochmals stärkeren Rückgang bei Umsatz und Ergebnis an. Weiterhin seien weltweit mehr als 70 Prozent der Läden geschlossen, hieß es. Einen Ausblick für 2020 gab Adidas weiter nicht ab. Die ursprüngliche Prognose hatte der Konzern zuletzt wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zurückgezogen.

Doch Corona-Lockerungen in Sicht? Neue Söder-Ansage lässt Raum für Spekulationen

Update vom 27. April, 8.05 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat weitere Lockerungen der Beschränkungen in der Corona-Krise in Aussicht gestellt. „Wenn das jetzt in dieser Woche gut funktioniert, dann können wir über weitere Erleichterungen gut nachdenken“, sagte Söder am Montag dem Bayerischen Rundfunks („B5 aktuell“).

Er wolle für Bayern weiter einen vorsichtigen Weg gehen, sagte Söder. Ende der Woche werde Bilanz gezogen unter anderem mit Blick auf den Handel und den Nahverkehr. Die Linie sei: Lieber eine Woche später als die anderen - und auf der sicheren Seite.

Zum Drängen des bayerischen Vizeregierungschefs und Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger (Freie Wähler) auf eine raschere Lockerung etwa für die Gastronomie, sagte Söder: Ein Wirtschaftsminister habe primär die Wirtschaft im Blick, das sei selbstverständlich. Aber letztlich müsse gesamtverantwortlich entschieden werden.

Corona in Bayern: Ab heute gilt Maskenpflicht - Söder mit klaren Worten zu nächsten Lockerungen

20.24 Uhr: Im Freistatt ist die Zahl der gemeldeten Infektionen mit dem Coronavirus auf 41.295 gestiegen. Damit ist die Zahl der Sars-CoV-2-Infizierten im Vergleich zum Vortag um 344 gestiegen. Das meldete das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen am Sonntag (Stand 10 Uhr) auf seiner Homepage.

Die Zahl der Toten, die mit dem Virus infiziert waren, stieg im selben Zeitraum um 29 auf 1613. Als wieder gesund gelten nach Angaben des Landesamts geschätzt 28.300 Menschen. Am Samstag lagen die Schätzungen noch bei 27.530 Genesenen.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gilt als lauter Vertreter strikter Maßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie. Doch dieser Tage wird Kritik laut - nun meldet sich auch ein politisches Schwergewicht zu Wort: Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) warnt: „Nicht alles hat vor dem Schutz von Leben zurückzutreten.“ Auch im Freistaat muss sich Söder Lockerungsdebatten stellen. Einer, der trotz klarer Entscheidungen von einem Oktoberfest träumt, ist der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler)*. Mit seinem Modell könnten auch Biergärten in „wenigen Wochen“ wieder öffnen, so Aiwanger.

In der Corona-Krise verlieren die Gastronomen in Bayern langsam aber sicher die Geduld*. Wirte wehren sich inzwischen offen dagegen, dass ihnen die Geschäftsgrundlage entzogen wird.

Corona in Bayern: Ab morgen gilt Maskenpflicht - Söder mit klaren Worten zu nächsten Lockerungen

Ursprungsartikel vom 26. April 2020:

München - Seit nunmehr knapp fünf Wochen gelten in Bayern die Ausgangsbeschränkungen*. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte die Maßnahmen ab dem 21. März verordnet. Seitdem ist viel passiert, die Zahlen weisen positive Trends auf, erste Lockerungen sind bereits beschlossen. Kommenden Montag (27. April) werden die großen Neuerungen dann umgesetzt. Neben der Öffnung von Geschäften sticht dabei besonders eine große Veränderung auf: die Maskenpflicht.

Coronavirus in Bayern: Große Neuerungen - die Maskenpflicht kommt

In ganz Bayern gilt ab dem kommenden Montag (27. April) bis auf weiteres eine Maskenpflicht. Diese neuen Regelungen begleitet die Lockerung der Ausgangsbeschränkungen, die insbesondere das Öffnen von sämtlichen Geschäften beinhaltet. Doch auch im öffentlichen Nahverkehr gilt die Maskenpflicht, die mit saftigen Bußgeldern behaftet ist.

Coronavirus in Bayern: Markus Söder macht wenig Hoffnung auf weitere Lockerungen

Ministerpräsident Markus Söder erwartet keine größeren Entscheidungen bei der nächsten Telefonschalte von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten am 30. April. „Ich finde es gut, sich so oft wie möglich auszutauschen“, sagte der CSU-Chef in einem am Samstag veröffentlichten Focus online-Interview. „Aber ich würde diesmal nicht allzu viel erwarten. Es wäre sinnvoll, wenn wir nächsten Donnerstag ein Update machen, aber keine zusätzlichen überstürzten Aktionen einleiten.“ Die Situation in Bayern habe sich zwar deutlich verbessert. „Unsere Experten sagen: Wir haben den Freistaat vor dem Schlimmsten bewahrt“, erklärte Söder in dem Gespräch. Trotzdem brauche es Geduld - in der Politik und der Bevölkerung.

Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, hat sich dazu entschlossen in der Corona-Krise einen Sonderweg zu fahren. Aktuelle Entwicklungen aus Baden-Württemberg erfahren Sie hier im neuen News-Ticker.

