Familienurlaub endet mit einem Horror-Flug! 

Für eine Familie aus der Nähe von Stuttgart endet der Ägypten Urlaub mit einem Horror-Flug. Condor erklärt jedoch, es bestand kein Grund zur Sorge. Doch im Flugzeug deutete alles auf Chaos hin.

Fliegen soll ja die sicherste Reiseart sein. Von wegen! Das beweist das traumatische Erlebnis einer Familie aus Murr. Was war aber genau passiert?

Die Familie Pereira Meireles aus Murr machte Urlaub in Ägypten und flog am 15. August mit der Fluggesellschaft Condor von Hurghada zurück nach Stuttgart. Es begann alles sehr harmlos mit einer Flugverspätung und endete in einem absoluten Horror-Trip! Der Flug hatte eine Verspätung, das kommt bekanntlich sehr oft vor, als jedoch die Tragflächen Feuer fingen, hörte der Spaß auf.

Condor-Flug: Tragfläche fängt Feuer

Die Familie hatte Plätze auf der Höhe der rechten Tragfläche. "Über Zagreb haben wir sehr laute Geräusche gehört, die sich anhörten, als würden wir beschossen", sagt Marzena Pereira Meireles. Plötzlich riefen die Passagiere, die auf der Höhe der linken Tragflächen saßen, FEUER! Eine Flugbegleiterin kam angerannt und schlug entsetzt die Hände vor dem Gesicht zusammen fing zu weinen an.

Die Reaktion löste große Panik bei den Passagieren aus. "Wir hatten Todesangst", erzählt Pereira Meireles. Nach einer gefühlten Ewigkeit kam endlich ein männlicher Flugbegleiter und erklärte, dass die Piloten gerade eine Checkliste durchgehen, um das Problem zu finden, berichtet die Bietigheimer Zeitung.

Kostenloser Alkoholausschank - fatales Zeichen

Wirklich beruhigend war die Aussage des Flugbegleiters wohl nicht. Vor allem, weil die Flugbegleiterin von zuvor in einer Ecke des Flugzeugs begonnen habe, eine Zigarette zu rauchen. Auch dass bei dem Touristenflieger plötzlich kostenlos Alkohol ausgeschenkt wurde, nahmen die Passagiere wohl eher als fatales Zeichen wahr.

"Als dann die Stadtlichter immer weiter wegrückten habe ich gedacht, die lassen uns jetzt crashen über unbewohntem Gebiet", erinnert sich Pereira Meireles. Einige Passagiere forderten eine sofortige Notlandung, das wurde jedoch von der Flugzeug-Crew ignoriert. Stattdessen wurde den Fluggästen erklärt, man versuche nach Deutschland zu kommen.

Condor-Flug: Zweistündiger Horror

Der Horror-Flug dauerte ganze zwei Stunden. Beim Landeanflug auf Stuttgart gab es erneute Schläge an den Tragflächen. Trotzdem glückte die Landung. Aber: Die Passagiere waren dazu gezwungen eine weitere halbe Stunde in dem Flugzeug auszuharren. "Wir wollten nur raus und konnten nicht verstehen, warum wir das nicht durften. Wir hatten Angst, dass das Flugzeug explodiert", sagt die Pereira Meireles.

Und auch nach der Landung wollte der Horror kein Ende nehmen. Denn: Es gab keine Hilfe und keine Betreuung für die Passagiere! Bis heute gibt es keine Entschädigung oder Hilfestellung von der Seite der Fluggesellschaft. Nach dem Flug begab sich die Familie in psychotherapeutische Behandlung. Laut Flughafen Stuttgart liegen zu dem Flug keine besonderen Ereignisse vor. Der Pilot hat weder einen Notfall noch technische Schwierigkeiten gemeldet.

Horror-Flug: Das sagt Condor dazu

Condor-Sprecherin Magdalena Hauser teilt der Bietigheimer Zeitung mit:"Auf dem Flug DE217 von Hurghada nach Stuttgart am 15. August stellte die Crew eine leichte Vibration an einem der beiden Triebwerke fest. Gemäß der geltenden Verfahren wurde rein vorsorglich die Leistung des Triebwerks reduziert, es wurde jedoch nicht abgeschaltet. Der Flug konnte dann ganz normal fortgesetzt werden und das Flugzeug des Typs Airbus A320 landete sicher in Stuttgart. Sicherheit hat in der Luftfahrt zu jedem Zeitpunkt höchste Priorität und unsere Crews sind auf diese Verfahren geschult. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Gäste oder die Crewmitglieder an Bord." Weiterhin entschuldigt sich die Fluggesellschaft dafür, dass einige Passagiere sich unwohl gefühlt haben.

Ein Reiseerlebnis der besonderen Art machte jetzt auch eine junge Frau aus Heilbronn, die in Thailand die Segel hisste, berichtet echo24.de*. Wer nach dem Urlaub keine bösen Überraschungen erleben will, sollte einige Tipps der Polizei beachten.

*echo24.de ist Teil des Redaktionsnetzwerkes Ippen-Digital