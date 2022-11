Comic-Ausstellung in Dortmund zeigt einzigartige Exponate im Schauraum

Von: Julian Kaiser

Teilen

Im Dortmunder „Schauraum: Comic + Cartoon“ soll eine besondere Ausstellung Comic-Fans anlocken. © Stefan Ziese/Zoonar/Imago

So trist der Alltag manchmal auch sein mag, so bunt und humorvoll sind Comics. In Dortmund lockt eine Ausstellung Comic-Fans mit einer Zeitreise. Hier mehr erfahren:

Mehr zum Thema Dortmund zeigt seltene Comics weltweit zum ersten Mal

NRW – Sprechblasen, bunte Farben und eine große Prise Humor – Wer sich ein Leben ohne Comics mit Donald Duck, Micky Maus oder Superhelden wie Spiderman und Superman kaum noch vorstellen kann, kann ab dem 19. November im Dortmunder „schauraum: comic + cartoon“ eine besondere Ausstellung bestaunen. Wie RUHR24 weiß, versprechen die Veranstalter den Besuchern eine farbenfrohe Zeitreise.

Diejenigen, die sich als Vertreter oder Fan der sogenannten „neunten Kunst“ verstehen, sammeln, vermitteln und lieben an allererster Stelle Comics. Doch nicht nur sie, sondern auch einfach nur Geschichtsinteressierte sollen im Dortmunder „schauraum: comic + cartoon“ voll auf ihre Kosten kommen (mehr News aus Dortmund auf RUHR24).