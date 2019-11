Wer tötete Claudia (11): Polizei kündigt Pressekonferenz an - Gibt es Hinweise auf ihren Mörder? 

23 Jahre nach dem Mord an der elfjährigen Claudia Ruf aus Grevenbroich kündigt die Polizei nun eine Pressekonferenz an. Gibt es Hinweise auf ihren Mörder?

Seit 23 Jahren fehlt von dem Mörder von Claudia Ruf (11) jede Spur.

Nun informieren Ermittler auf einer Pressekonferenz über neue Hinweise.

Kann der Mörder der Schülerin nun ermittelt werden?

Euskirchen - Das Verbrechen an der damals elfjährigen Claudia Ruf aus Grevenbroich-Hemmerden sorgt noch immer für Entsetzen. Doch nun könnte die Polizei dem Mörder der Schülerin einen Schritt näher gekommen sein. Für Freitag wurde jedenfalls eine Pressekonferenz der Ermittler angesetzt, wie die Polizei Euskirchen am Donnerstag mitteilte. Dabei sollen neue Ansätze präsentiert werden, die zur Ergreifung des Täters führen könnten.

Cold Case vor der Aufklärung? Ermittler berufen Pressekonferenz ein

Am 11. Mai 1996 wird die damals elfjährige Claudia Ruf in Grevenbroich-Hemmerden entführt. Zwei Tage später wird die Schülerin rund 70 Kilometer entfernt in Euskirchen-Oberwichterich ermordet aufgefunden. Der noch immer unbekannte Täter entführte die Schülerin beim Gassigehen mit ihrem Hund, vergewaltigt sie anschließend. Als der Hund am Abend des 11. Mai alleine nach Hause zurückkehrt, alarmiert die Familie die Polizei.

Trotz sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen kann die Leiche der Schülerin erst zwei Tage nach dem Verbrechen entdeckt werden. Wie Rechtsmediziner anschließend feststellen, wurde die elfjährige mit Benzin übergossen und angezündet. Bei dem Fundort auf dem Feldweg soll es sich demnach jedoch nicht um den Tatort handeln. Ermittler gehen vielmehr davon aus, dass der unbekannte Täter die Schülerin mit einem Auto ins etwa 70 Kilometer entfernte Euskirchen brachte.

+ Wer tötete die elfjährige Claudia Ruf? © Polizei

Wie Ermittler auf unzähligen Fahndungsplakaten betonen, fehlt von der Kleidung des Mädchens bis heute jede Spur. Dabei handelt es sich um eine dunkelblaue Kapuzenjacke, eine schwarze Jeans und karierte Sportschuhe der Marke Esprit.

Mordfall Claudia Ruf vor der Aufklärung? Ermittler mit neuen Ansätzen

Auch 23 Jahre nach der Tat konnte der Mörder von Claudia nicht gefasst werden. Doch bereits vor einem Jahr deutete Frank Hoever, Chef des Landeskriminalamts im Gespräch mit Bild an: „Es gibt einen neuen Ermittlungsansatz.“ Doch welche neuen Spuren Hoever dabei gemeint haben könnte, blieb vorerst unklar. Ein bereits 2010 durchgeführter Speichelprobentest blieb erfolglos. 2018 wurden dann erneut Männer zum DNA-Test gebeten. Das Ergebnis: bislang unbekannt.

Auf der nun einberufenen Presskonferenz sollen durch Mordermittler und Spezialisten des Landeskriminalamts NRW, sowie der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach neue Ansätze präsentiert werden. Sowohl Ermittler, als auch Oberstaatsanwältin Carola Guddat werden über den aktuellen Ermittlungsstand informieren.

Cold Case vor der Aufklärung? Wird der Mörder von Claudia Ruf nun gefunden?

