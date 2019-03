Chaos am Düsseldorfer Flughafen: Teile des Sicherheitsbereichs geräumt

Weil Teile des Sicherheitsbereich am Flughafen in Düsseldorf geräumt werden mussten, müssen viele Reisende erneut durch die Sicherheitskontrolle.

Update 08.57 Uhr: Nach der Räumung von Teilen des Sicherheitsbereichs am Düsseldorfer Flughafen wurde der Betrieb an zwei von drei Flugsteigen am Freitagmorgen wieder aufgenommen. Die Sperrung der Gates A und C sei aufgehoben, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei am Düsseldorfer Flughafen. Allerdings gebe es noch lange Schlangen an den Sicherheitskontrollen, da alle Passagiere erneut überprüft werden müssten.

Düsseldorf - Am Düsseldorfer Flughafen müssen Teile des Sicherheitsbereichs geräumt werden. Es habe eine Vermischung von kontrollierten und unkontrollierten Reisenden gegeben, teilte der Flughafen am Freitagmorgen mit. Die Passagiere müssten nun erneut durch die Sicherheitskontrolle. Wie viele Reisende davon betroffen sind, war zunächst unklar.

dpa