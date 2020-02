Regal in einer Butlers-Filiale enthält etwas Obszönes - Sehen Sie es auch gleich?

Mal wieder sorgt ein Suchfoto bei Reddit für Rätselei. Es entstand in einer Butlers-Filiale beim Partybedarf. Sehen Sie das obszöne Detail?

München - Diese Bilder machen doch immer wieder Spaß. In einem Unterforum bei Reddit landen regelmäßig Fotos, die ein bestens verstecktes Detail enthalten. Manches ist leichter zu finden - etwa wer sich hier in einen Uni-Hörsaal eingeschlichen hat. Anderes ist ultraknifflig - oder finden Sie die Katze auf diesem Foto ernsthaft auf den ersten Blick? Oder hier das Smartphone?

Butlers-Foto landet als Suchaufgabe bei Reddit - Sehen Sie das Detail?

Jetzt hat es auch eine Aufnahme aus Deutschland zu der Foto-Sammlung geschafft. Es könnte natürlich auch in Österreic h oder der Schweiz entstanden sein. Nähere Angaben dazu gibt es nicht. Jedenfalls ist deutsche Schrift darauf am rechten Rand zu sehen. Und sofort wird durch einen Werbe-Slogan auch klar, wo das Foto geschossen wurde: in einer Filiale der Krimskrams-Kette Butlers.

Es zeigt die dortige Abteilung für Partybedarf. Und es soll ein nicht sofort zu entdeckendes Detail beinhalten. Na, sehen Sie es gleich? Ist gar nicht so leicht, wenn man bedenkt, wie viel auf dem Foto los ist. Deswegen ist auch davon auszugehen, dass es keinem der Kunden auffällt, die in der Butlers-Filiale auf diesen Anblick treffen.

Butlers-Foto mit obszönem Niveaulos-Detail: Jemand hat die Buchstaben angeordnet

Die Lösung: Hier hat sich jemand an den Buchstaben zu schaffen gemacht. Auf der rechten Seite des mittigen Regals steht dort jetzt „SEND NUDES“. Zu Deutsch: Schick Nacktfotos.

Infantiler Pennälerhumor? Ja, schon. Deshalb ist auch unwahrscheinlich, dass das Unternehmen selbst dahinter steckt - es hat sich wohl eher ein Kunde zu schaffen gemacht. Und ein Rätsel erschaffen, das auch bei Reddit nicht lange ungelöst blieb. „Beginnt beim D in Birthday, überspringt das Fach mit den Tellern und lest die gelben Buchstaben im nächsten Fach“, schreibt dort ein Nutzer ziemlich schnell, nachdem das Rätsel gestellt wurde.

lin