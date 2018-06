Unheimlicher See hat ein tödliches Geheimnis: Immer wieder sterben Menschen - aus diesem Grund

Der Bugasee in Kassel schluckt immer wieder Schwimmer und gibt deren Leichen erst nach Tagen wieder frei.

Wasserleichen sind meist besonders stark verwest. Drei solcher Grusel-Funde machten Helfer in den letzten Jahren im Kasseler Bugasee. Es gibt einen Grund, wieso der beliebte See die Leichen schluckt - und meist erst Tage später wieder ausspuckt!

Kassel - Vier Tote innerhalb weniger Jahre. Der Bugasee in Kassel scheint Schwimmer zu schlucken, wie extratipp.com* berichtet. Gruselig: Drei der vier Toten waren mehrere Tage unter Wasser, die Leichen dementsprechend verwest.

Das sind die Toten:

Im Mai 2018 wird die Leiche von Imad H. gefunden. Der tote Körper des Irakers schwamm eine Woche im Wasser.

Vor den Augen seiner Lebensgefährtin ertrinkt ein Mann im August 2016. Auch dessen Leiche verschluckt der See, gibt sie erst nach mehreren Tagen frei.

Alkohol war möglicherweise die Ursache für den Tod eines 60-Jährigen im Juli 2014. Drei Tage später wird sein toter Körper gefunden.

Erst 16 Jahre alt ist der Junge, der im Juni 2010 im See stirbt. Beim Schwimmen verlassen ihn die Kräfte.

Was sind die Gründe für das Sterben im Bugasee? Häufig unterschätzen Schwimmer ihre Kräfte und wagen sich zu weit hinaus, so hna.de*. Gefährlich werde es auch, wenn Vorerkrankungen ignoriert würden oder Alkohol im Spiel sei.

Auffällig: Im Bugasee scheinen Unterwasserpflanzen ein echtes Problem zu sein. „Die Pflanzen sind so dicht, dass man kaum vorwärts kommt, das ist wie eine Hecke unter Wasser“, sagte ein Retter gegenüber der HNA. Ein Rettungseinsatz musste sogar abgebrochen werden. "Das war zu gefährlich für unsere Taucher", so ein Helfer.

+ Wasserleichen sind meist besonders stark verwest. Drei solcher Grusel-Funde machten Helfer in den letzten Jahren im Kasseler Bugasee. © picture alliance / dpa

Bugasee: Schilder warnen vor gefährlichen Pflanzen

Das Ufer des beliebten Ausflugsziels in Nordhessen ist frei zugänglich. Eintritt muss nicht gezahlt werden. Um den See herum stehen Schilder, die vor den Unterwasserpflanzen warnen.

Dieser Tipp gilt nicht nur für den Bugasee

Wichtig: Solltet Ihr mal im See schwimmen und Wassserpflanzen berühren, nicht in Panik geraten! Wer dennoch mit den Pflanzen in Kontakt kommt, sollte ruhig bleiben, sich auf den Rücken drehen und langsam darüber hinweg schwimmen.

Matthias Hoffmann/Video: Glomex

