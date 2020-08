Handgranate gefunden - Polizei lässt Schule evakuieren: Wer brachte die Bombe aufs Gelände?

Alarm an Grund- und Gesamtschule

+ © Arne Dedert/dpa/picture alliance Eine Gesamtschule und die angrenzende Grundschule in Büren (NRW) wurde evakuiert. Grund war eine gefundene Handgranate. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa/picture alliance

In einer Schule in Büren herrschte am Mittwochmorgen große Aufregung. Wegen einer gefundenen Handgranate wurde die Gesamtschule evakuiert - auch die benachbarte Grundschule wurde geräumt.