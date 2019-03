Polizei sucht mit Großaufgebot nach bewaffneten Männern - dann folgt die Überraschung

Maskierte und bewaffnete Männer versetzten die Bewohner einer Kleinstadt in Angst und Schrecken. Als die Polizei mit allen verfügbaren Kräften ausrückt, folgt die Überraschung:

Bucha - Der Ort Bucha im Saale-Holzland-Kreis, nicht weit von der thüringischen Großstadt Jena, wurde am Donnerstag in helle Aufregung versetzt: Ein Polizeihubschrauber und alle verfügbaren Streifenwagen rückten am Mittag aus, um vier Männer - allesamt bewaffnet mit Axt und Schrotflinte - in Faschingsmasken zu stellen.

Wie die Thüringer Polizei mitteilte, wurden die Maskierten von Anwohnern gemeldet. Sie standen alle vor einem Wohnhaus und „machten bedrohliche Gesten“, so die Polizei. Anschließend gingen sie zu Fuß weiter in Richtung Ortsmitte, um dort weiter ihr Unwesen zu treiben.

Polizeieinsatz in Thüringen: Band löst bei Videodreh Großeinsatz aus

Vor Ort stellte sich dann schnell heraus: Die vier Männer gehören einer Band an und waren gerade dabei ihr neuestes YouTube-Video zu drehen. Sie haben auch fast überall im Ort Bescheid gegeben - aber eben nur fast. Denn die Bewohner des betroffenen Wohnhauses hatten sie offenbar vergessen. Laut der Ostthüringer Zeitung soll es sich bei den vier Männern um die Mitglieder einer Band namens „Swagger“ handeln.

