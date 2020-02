Schüsse in Bruchköbel – Täter flüchtig – Niemand verletzt

In Bruchköbel fallen Schüsse. Die Polizei eilt mit zahlreichen Streifenwagen zum Tatort.

In Bruchköbel (Hessen) sind auf offener Straße Schüsse gefallen

Geschossen wurde auf einen 50 Jahre alten Mann, er blieb unverletzt

Es folgte ein größerer Polizeieinsatz im Stadtteil Niederissigheim

Bruchköbel – In Bruchköbel im hessischen Main-Kinzig-Kreis sind am Donnerstagmorgen (27.02.2020) offenbar Schüsse gefallen. Ein 50 Jahre alter Mann berichtete der Polizei, an einer Unterführung im Stadtteil Niederissigheim sei mehrmals auf ihn gefeuert worden. Verletzt wurde er nicht. Der Schütze ist flüchtig. Die Polizei rückte mit einem großen Aufgebot an.

Bruchköbel (Hessen): Schüsse fallen – Mann bleibt unversehrt

Die Schüsse in Bruchköbel waren gegen 7 Uhr gefallen. Wenige Stunden später veröffentlichten die Polizei Südosthessen und die Staatsanwaltschaft Hanau eine gemeinsame Pressemitteilung zur Tat. Der Betroffene hatte diese selbst gemeldet. Der 50-Jährige berichtete, als er am Morgen mit dem Rad an der Unterführung unter der Landstraße L3195 unterwegs gewesen war, sei auf ihn geschossen worden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei beschädigten die Kugeln lediglich die Kleidung des Mannes. Der Angegriffene blieb unversehrt und verständigte die Einsatzkräfte von Zuhause aus. Diese eilte mit zahlreichen Streifenwagen herbei. Am Tatort in Bruchköbel sicherten Spezialisten die Spuren.

Schüsse in Bruchköbel (Hessen): Hintergründe noch unklar

Die Hintergründe der Schussabgabe in Bruchköbel sind noch weitestgehend unklar. Die Staatsanwaltschaft Hanau hat ein Verfahren wegen versuchter Tötung eingeleitet.

Beschreiben konnte der 50-Jährige den Angreifer zwar nicht. Die Polizei glaubt allerdings, dass es sich beim Schützen um eine Person aus dem privaten Umfeld des Opfers handeln könnte. In den vergangenen Tagen soll es Streit gegeben haben.

Nach Schüssen in Bruchköbel: Ermittler aus Hessen bitten um Hinweise

Die Kriminalpolizei Hanau bittet Zeugen, die die Schüsse in Bruchköbel bemerkt haben und Angaben zur Tat machen können, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

Bruchköbel ist eine Stadt mit knapp 21000 Einwohnern im osthessischen Main-Kinzig-Kreis. Sie liegt nördlich von Hanau, gut eine Viertelstunde ist es mit dem Auto. Niederissigheim ist einer von fünf Stadtteilen. Etwa 3000 Menschen leben dort.