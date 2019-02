Mutter gerät bei Brand in Panik - um Kinder zu retten, trifft sie schwierige Entscheidung

Dramatische Szenen bei einem Feuer in Bremerhaven: Nachdem im Treppenhaus ein Brand ausgebrochen war, gerät eine Mutter in Panik und trifft eine krasse Entscheidung.

In einem Mehrfamilienhaus in Bremerhaven brach ein Feuer aus

Eine Mutter geriet bei dem Brand in Panik

Die Frau warf die Kinder aus dem Fenster

Bremerhaven - In einem Mehrfamilienhaus in Bremerhaven-Lehe hat ein Feuer am späten Dienstagfür dramatische Szenen gesorgt, wie nordbuzz.de* berichtet. Eine Mutter geriet ob des Brands in Panik und traf eine krasse Entscheidung. Eine Entscheidung gibt es auch in Sachen WhatsApp für Lehrer in Niedersachsen, wie nordbuzz.de berichtet.

Bremerhaven: Mutter lässt Kinder bei Brand aus dem Fenster in Arme von Passanten fallen

Wie ein Sprecher der Feuerwehr Bremerhaven am Mittwoch, 20. Februar, mitteilte, habe die Mutter ihre beiden Kleinkinder in Panik aus dem Fenster in die Arme von Passanten fallen lassen. Den Helfern gelang es, die Kinder im Alter von einem halben Jahr und drei Jahren aufzufangen.

Brand in Bremerhaven: Mutter rettet sich mit Sprung vom Fensterbrett

+ Bremerhaven: Mutter lässt Kinder aus Fenster fallen - Passanten fangen sie auf. © picture alliance/dpa

Die beiden Kinden waren aus dem ersten Stockwerk des brennenden Hauses in Bremerhaven fallen gelassen worden. Die 34-jährige Mutter wurde kurze Zeit später von der Feuerwehr mit einem Sprungpolster gerettet. Sie hatte sich in der Zwischenzeit aus ihrer verrauchten Wohnung auf das Fenstersims gerettet.

Wohnhausbrand in Bremerhaven geht glimpflich aus

Mutter und Kinder wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Nach ambulanter Behandlung konnten sie wieder entlassen werden, wie der Feuerwehrsprecher sagte. Der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung oder andere Verletzungen habe sich nicht bestätigt.

Polizei Bremerhaven vermutet Brandstiftung als Feuer-Ursache

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven retteten neun weitere Bewohner aus ihren Wohnungen. Das Feuer war am Dienstagabend im Treppenhaus des Gebäudes ausgebrochen. Dort hatten eine Papiermülltonne und ein Kinderwagen gebrannt. Das Gebäude ist vorläufig nicht mehr bewohnbar, weil durch das Feuer die Elektrik zerstört wurde. Besonders heikel: Als Ursache für den Brand vermutet die Polizei Bremerhaven Brandstiftung.

In Bremerhaven gibt es immer wieder Fälle von Brandstiftung

Hintergrund: In Bremerhaven im Stadtteil Lehe gingen in den vergangenen zwei Jahren immer wieder Abfälle in Hausfluren, Müllcontainer oder leerstehende Parzellen in Flammen auf. In den meisten Fällen handelte es sich um vorsätzliche Brandstiftungen. Bei einem der schlimmsten Feuer wurden im April 2017 13 Menschen verletzt. Einige Bewohner retteten sich seinerzeit ebenfalls mit Sprüngen aus dem Fenster.

Mit Material von dpa

