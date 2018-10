Blut, Knochen, Haut und Innereien: Dieser Fund schockiert wirklich

In Syke bei Bremen wurde eine geschlachtete Kuh auf einer Wiese gefunden - sie gehörte zur Einrichtung "Westflügel".

Syke - Innereien, Haut, Knochen und Blut: Der Fund, den eine Frau am Sonntag in Syke bei Bremen gemacht hat, ist wirklich verstörend.

Syke - Wie die Agentur "NonstopNews" am Montag berichtet, habe eine Frau den grausigen Fund beim Spaziergang mit ihrem Hund gemacht. Sie habe demnach etwas auf der Weide gesehen, was "nicht mehr ganz Kuh war", wie bei nordbuzz.de* zu lesen ist. Umgehend informierte sie die Therapieeinrichtung "Westflügel", die auf der Weide Rinder für Therapiezwecke psychisch erkrankter Menschen hält.

Grausiger Fund beim Spazierengehen in Syke: Nur blutige Überreste der Kuh sind zu sehen

+ Die anderen Rinder vom "Westflügel" sind völlig verschreckt, nachdem eine Kuh auf der Wiese geschlachtet wurde. © Nonstopnews

Für die Mitarbeiter war der Anblick auf der Wiese ein Schock: Mehr als blutige Halme, Haut, Knochen und einige Innereien waren von dem Rind nicht mehr zu sehen. Der Rest war weg, offenbar fachmännisch geschlachtet und zerlegt. Nun wird vermutet, dass die Täter die Kuh in der Nacht angelockt und dann eiskalt erstochen haben.

"Westflügel"-Mitarbeiter und -Bewohner sind geschockt

„Die anderen drei Rinder sind völlig verschreckt“, sagt Betreuerin Alina van Faassen vom "Westflügel" in Syke. „wir sind hingefahren und haben das Elend gesehen – ein totaler Schockmoment, es war so viel Blut und schon so viele Fliegen, die Täter haben die Überreste ja liegen gelassen.“

Polizei ermittel nach Fund von geschlachtetem Rind in Syke

Auch die Bewohner der Einrichtung sind geschockt und traurig. Schließlich betreuen sie die Tiere, sie sind ihnen ans Herz gewachsen. Nun müssen sie dieses Schock zunächst verarbeiten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

