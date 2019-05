Todesdrama in der Weser: Strömung reißt Mann mit - Passanten müssen hilflos zusehen

In Bremen kam es zu einem Todes-Drama: Hilflose Passanten mussten beobachten, wie ein Mann von der Strömung der Weser mitgerissen wurde

In der Weser in Bremen kam es zu einem Todesdrama, als ein Mann von der Strömung mitgerissen wurde. Passanten mussten hilflos zusehen, wie der Mann unterging.

Bremen - Passanten mussten am Montagmittag, 27. Mai im Bereich des "Café Sand" in Bremen ein Todesdrama mit ansehen. Wie nordbuzz.de* berichtet, wurde ein Mann von der starken Strömung erfasst und mitgerissen. Die Zeugen mussten hilflos zusehen, wie der Mann unterging.

Bislang gibt es noch wenig Informationen zu dem Unglück. Weder die Identität des Mannes, noch die Hintergründe zu dem tragischen Vorfall sind bislang bekannt. Die Passanten, die das Todesdrama an der Weser in Bremen hilflos beobachten mussten, wählten sofort den Notruf. Nach Angaben von Nonstopnews rückten die Rettungskräfte mit Booten und Rettungshubschrauber aus, um vom Wasser aus wie auch aus der Luft die Weser nach dem Mann abzusuchen. Auch vom Ufer aus wurde das Wasser im Bereich der Innenstadt beobachtet und nach der vermissten Person Ausschau gehalten.

Noch einer quälend langen Stunde orteten die Taucher der DLRG den Mann schließlich am Grund der Weser. Die Rettungskräfte zogen die leblose Person an Land und starteten unverzüglich mit den Reanimationsmaßnahmen, die leider erfolglos blieben und abgebrochen wurden, bevor der noch unbekannte Mann ins Krankenhaus gebracht werden konnte. Noch sind die Hintergründe zu dem Todesdrama in Bremen völlig unklar.

Laut Nonstopnews berichteten verschiedene Zeugen, dass der Mann verwirrt gewirkt habe, als er ins Wasser ging. Die Ermittlungen zu dem Fall wurden aufgenommen und dauern noch an.

+ Bremen: Suche nach dem Mann, nachdem er von der Strömung mitgerissen wurde © Nonstopnews

