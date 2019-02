Unglaublich: Mann fährt Frau um und haut einfach ab - Unfallopfer krabbelt schwer verletzt von Straße

Unglaublich, was sich dieser Autofahrer geleistet hat. Erst fährt er eine Frau um, dann beschleunigt er und flüchtet. Die schwer verletzte Frau krabbelt mit gebrochenen Knochen von der Straße.

Bremen - Dieser Autounfall, der sich bereits am 28. Januar in Bremen ereignet hat, sorgt nur noch für ungläubiges Kopfschütteln. Wie die Polizei Bremen am Mittwoch, 6. Februar, mitgeteilt hat, haben sich die unglaublichen Szenen an einer Ampel an der Thalenhorststraße in Bremen abgespielt. nordbuzz.de* berichtet über den Vorfall.

Bremen: Autofahrer verletzt Frau bei Unfall schwer und flüchtet

Beim Überqueren der Fußgängerampel an der Thalenhorststraße in Bremen wurde eine 59-jährige Frau aus Achim von einem Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Doch statt sich auch nur irgendwie um die Schwerverletzte zu kümmern, soll der Fahrer oder die Fahrerin des unbekannten Autos einfach weitergefahren sein. Mehr noch: Er soll sogar extra beschleunigt haben, um dann als Linksabbieger von der Mahndorfer Heerstraße in Richtung Thalenhorststraße abzubiegen.

Bremen: Verletzte Frau krabbelt nach Unfall mit Knochenbrüchen von der Straße

Die schwer verletzte Frau musste derweil alleine von der Straße auf den Bürgersteig krabbeln und schleppte sich mit Knochenbrüchen nach Hause. Noch am Tag des Unfalls musste sie in ein Krankenhaus - und wurde direkt am nächsten Morgen operiert. Sie hatte bei dem Unfall in Bremen Fuß- und Unterschenkelfrakturen erlitten.

Kinder könnten den Unfall in Bremen gesehen haben - Außenspiegel gefunden

Zwei etwa zehn Jahre alte und ebenfalls bislang unbekannte Jungen, die sich zum Zeitpunkt des Unfalles zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr oder kurz danach ebenfalls an der betreffenden Fußgängerampel befunden haben sollen, sollen die verletzte Frau, als sie von der Fahrbahn gekrabbelt war, angesprochen und ihr einen Außenspiegel des geflüchteten Fahrzeugs übergeben haben. Er war offenbar durch den Zusammenprall mit der Fußgängerin abgebrochen.

Polizei sucht Zeugen nach Unfall in Bremen

Diese beiden Jungen oder auch weitere Zeugen des Unfalles werden dringend gebeten, sich über Telefon 04202/9960 mit der Polizei Achim in Verbindung zu setzen.

