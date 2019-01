Brutaler Überfall auf Kind (11) - Schüler von unbekanntem Mann überrascht

Ein unbekannter Mann hat in Bremen einen Schüler brutal überfallen und ausgeraubt. Der Mann brachte das Kind zuvor zu Fall.

Bremen - Am Donnerstagnachmittag raubte ein Unbekannter in Bremen-Blumenthal einen Elfjährigen aus. Der Junge war mit seinem Fahrrad unterwegs, als der Mann an seinem Turnbeutel zog und ihn so zu Fall brachte. Dabei wurde das Kind leicht verletzt. Anschließend entkam der Mann mit dem Turnbeutel, wie nordbuzz.de* berichtet.

Bremen: Kind überfallen und von unbekanntem Mann brutal ausgeraubt

Nach Polizeiangaben war der elfjährige Bremer mit seinem Fahrrad gegen 15.20 Uhr auf dem Nachhauseweg, als sich ihm im Neuenkirchener Weg ein Fremder von hinten näherte. Der Mann griff nach dem Turnbeutel des Jungen, der um dessen Hals hing. Dadurch stürzte der Junge vom Rad und verletzte sich leicht. Der Mann flüchtete mit seiner Beute in Richtung der Mühlenstraße.

Überfall in Bremen: Schüler ausgeraubt - Täterbeschreibung der Polizei

Er wird folgendermaßen beschrieben: ca. 180cm groß, ca. 50 Jahre alt, langer Bart, schwarze Hose, grüne Jacke mit Löchern, schwarze Mütze. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bremen unter 0421-362-3888 zu melden.

