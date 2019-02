Bande überfällt Juwelier-Villa: Flucht im Audi Q7 endet an Baum - Täter verschwunden

Auf ihrer Flucht im Audi Q7 nach einem Überfall auf die Juwelier-Villa in Schwanewede bei Bremen landete eine Bande Einbrecher am Baum. Eine Großfahndung blieb erfolglos.

Die Flucht einer Bande Einbrecher im Audi Q7 nach einem Überfall in Bremen auf die Privat-Villa eines Juweliers endete am Baum. Eine Fahndung der Polizei blieb erfolglos.

Schwanewede - Nachdem eine Bande Einbrecher am Donnerstagabend, 14. Februar, versucht hatte einen Juwelier in seiner Privat-Villa in Schwanewede bei Bremen auszurauben, endete die Flucht im Audi Q7 an einem Baum.

Trotz aufwändiger Fahndung der Polizei mit Hubschrauber und Hunden, sind die Tatverdächtigen weiter flüchtig.

Überfall in Bremen auf Juwelier-Villa: Täter verunglücken auf Flucht mit Audi Q7

+ Der Audi Q7, in dem die Band floh, wurde zerschellt an einem Baum gefunden. Hunde nahmen die Fährte auf, Verdächtige konnten nicht gefunden werden. © Nonstopnews

Gegen 22 Uhr versuchte eine Bande Einbrecher nach Angaben von "Nonstopnews" einen Juwelier in seiner Privat-Villa in Schwanewede bei Bremen auszurauben. Ob sie dabei etwas erbeuten konnten, ist noch nicht abschließend geklärt. Weit kamen sie auf der Flucht in ihrem Audi Q7 anschließend nicht.

Fahndung in Bremen: Polizei findet Täter nach Überfall nicht

Der Wagen verunglückte auf einer Landstraße und raste gegen einen Baum. Bei einer sofort eingeleiteten Großfahndung setzte die Polizei einen Hubschrauber und Wärmebildkamera sowie Spürhunde ein. Polizeistreifen durchstreiften die Umgebung, Hunde nahmen die Fährte in Richtung einer Pferdezucht auf. Verdächtige wurden allerdings nicht gefunden, die Fahndung dauert an.

