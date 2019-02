Überfall auf Apotheke mit Messer - Alter der Täter macht Polizei sprachlos

In Bremen gab es einen Überfall auf eine Apotheke. Mit einem Messer bewaffnet stürmten die Täter den Laden. Die Polizei nahm sie fest, deren Alter macht fassungslos.

Bremen - Mit einem Messer bewaffnet haben zwei Täter am Mittwochabend, 20. Februar, in Bremen eine Apotheke an der Stader Straße überfallen, wie nordbuzz.de* berichtet. Im Anschluss an den Überfall flüchtete das Duo zunächst. Beide konnten nach kurzer Flucht von der Polizei gefasst werden. Besonders das Alter der Täter schockiert dabei. Einen schockierenden Fund haben Polizisten nach nordbuzz.de-Angaben auch in Rostock gemacht. Dort fanden sie ein Baby-Skelett in einem Blumentopf.

Bremen: Überfall auf Apotheke - Tatort Stader Straße

Wie die Polizei Bremen mitteilt, bedrohten die Räuber kurz nach Ladenschluss eine 52 Jahre alte Mitarbeiterin der Apotheke an der Stader Straße mit einem Messer und forderten Bargeld. Anschließend flüchteten sie mit der Beute zu Fuß in Richtung Bismarckstraße.

Polizei Bremen stellt Täter nach Überfall auf Apotheke in Tatortnähe

Alarmierte Polizisten konnten einen der Täter noch in der Nähe des Tatorts stellen. Sein Komplize wurde noch am selben Abend ermittelt und ebenfalls dingfest gemacht. Das schockierende Alter der beiden Räuber: 15 und 16 Jahre!

Bremen: Alter der Apotheken-Räuber schockiert

Die Beute vom Apotheken-Überfall und das Tatmesser wurden von der Polizei Bremen beschlagnahmt. Die Jugendlichen wurden vorläufig festgenommen. Aktuell werden Haftgründe gegen sie geprüft. Sie sollen noch am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden.

