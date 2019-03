Täter zieht bei Überfall eine Waffe - sein Alter macht wirklich sprachlos

Ein nur 16 Jahre alter Bewaffneter (Symbolbild) hat in Bremen ein Geschäft überfallen.

In Bremen gab es einen Überfall. Der Täter zog eine Waffe. Die Polizei nahm den Jungen schnell fest. Das Alter des Räubers macht wirklich sprachlos.

In Bremen hat ein Bewaffneter einen Laden überfallen – er raubte Bargeld

Dank einem Zeugen konnte die Polizei ihn fassen

Der Täter ist überraschend jung

Bremen - Dieser Überfall in Bremen wirft wirklich viele Fragen auf: Woher hat ein Teenie eine Schusswaffe? Warum ist er an einem Montagvormittag nicht in der Schule oder Ausbildung? Sondern begeht stattdessen einen Raub?

Bereits am 4. März ereignete sich die Tat in der Neustadt von Bremen: Wie die Polizei mitteilte, stürmte gegen kurz vor 11 Uhr ein Unbekannter einen Schreibwarenladen in der Gottfried-Menken-Straße. Mit seiner Schusswaffe - Farbe: Schwarz - bedrohte er die 52-jährige Kassiererin.

Überfall in Bremen: Woher hatte der jugendliche Täter die Waffe?

Die bedrohte Mitarbeiterin musste ihm den Inhalt aus der Kasse aushändigen – der Täter verstaute das Bargeld in einem Stoffbeutel. Dann flüchtete er in die Thedinghauser Straße.

Erst im Herbst 2018 gab es in Bremen einen Polizei-Großeinsatz wegen Jugendlichen mit Waffen:Sie zielten von einem Balkon aus auf Passanten. Gegen sie wurden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet, berichtete nordbuzz.de*

Und dann noch der Polizei-Einsatz im Dezember, weil Zeugen Jugendliche sahen,die in einem Einkaufszentrum mit Pistolen hantierten.

Jugendlicher zückt Waffe bei Übefall in Bremen: Zeuge gibt entscheidenden Hinweis

Im aktuellen Waffen-Fall kam der Tater aber nicht davon. Ein Hinweis aus der Bevölkerung führte die Ermittler zu einem 16-jährigen Jugendlichen aus dem Bremer Umland. Bei der Durchsuchung seines Zimmers konnten am Freitag Beweise gefunden und sichergestellt werden. Der Junge war geständig und gab die Tat zu. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Mehr News aus Bremen: Beamten fassungslos: Kurioser Fund im gepfändeten Auto.

frs

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.