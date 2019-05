Schrecklicher Unfall: VW Golf rast auf Traktor zu - Fahrer schwebt in Lebensgefahr

Bei einem schrecklichen Unfall bei Rotenburg nahe Bremen raste ein VW Golf in einen Traktor. Von dort schleuderte er gegen einen Baum. Der Fahrer schwebt in Lebensgefahr.

Ein schwerer Unfall ereignete sich auf der Bundesstraße B71 zwischen Hemsbünde und Rotenburg bei Bremen

Ein Autofahrer krachte bei dem Unfall mit seinem VW Golf gegen einen Traktor und prallte gegen einen Baum

Die Einsatzkräfte fanden ein schreckliches Bild auf der Bundesstraße B71 bei Rotenburg nahe Bremen vor

Rotenburg - Die Spuren sprechen für die Ermittler eine eindeutige Sprache: ein Autofahrer war hier definitiv zu schnell unterwegs - und bezahlte bei dem schweren Unfall fast mit seinem Leben. Das berichtet nordbuzz.de*.

Ein Autofahrer aus der Samtgemeinde Bothel, 32 Jahre alt, war am Dienstag am frühen Morgen gegen 4.45 Uhr mit seinem VW Golf unterwegs. Der Mann fuhr in Richtung Hemsbünde bei Bremen. Dafür nahm der Autofahrer die Bundesstraße 71 von Rotenburg kommend.

Rotenburg bei Bremen: VW Golf rammt bei Unfall Traktor auf Bundesstraße B71

Plötzlich tauchte vor dem VW Golf ein Traktor auf. Da der Autofahrer nach Angaben der Polizei Rotenburg mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein musste, konnte der 32-Jährige wohl nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Unglück!

Der VW Golf krachte mit voller Wucht gegen die Zugmaschine des 50-jährigen Fahrers aus Hemsbünde. Durch den heftigen Aufprall schleuderte das Auto über beide Fahrspuren und prallte gegen einen Baum neben der Bundesstraße B71. Dort kam der VW Golf nach dem schweren Unfall zum Erliegen. Der Traktor wurde bei dem Unfall in den rechten Seitenraum geschoben.

Ein weiterer schrecklicher Unfall mit einer Familie im VW Polo ereignete sich ebenfalls bei Rotenburg nahe Bremen, wie nordbuzz.de berichtet.

Rotenburg bei Bremen: Autofahrer nach Unfall mit VW Golf in Lebensgefahr

Der Fahrer vom VW Golf, in seinem Wrack eingeklemmt, zog sich bei dem Unfall schwerste Verletzungen zu. Sogar lebensgefährliche, wie die Polizei Rotenburg berichtet. Einsatzkräfte der angerückten Feuerwehr befreiten den schwerverletzten Mann aus seinem völlig zerstörten Auto.

Sanitäter fuhren den verunglückten Autofahrer mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus, das Rothenburger Diakonieklinikum.

Unfall bei Rotenburg nahe Bremen: Polizei sperrt Bundesstraße B71

Nach dem schweren Unfall bei Rotenburg nahe Bremen musste die Bundesstraße B71 für die Rettungs- und Bergungsarbeiten mehrere Stunden gesperrt werden. Die Polizei Rotenburg schätzt den Sachschaden auf über zwanzigtausend Euro.

Ebenfalls zu einem schlimmen Unfall kam es in Cloppenburg nahe Bremen zwischen einem Motorrad und einem VW Golf, der Biker kam dabei ums Leben. Das berichtet nordbuzz.de.

+ Der Traktor vom Unfall auf der Bundesstraße B71 bei Rotenburg nahe Bremen. © Polizei Rotenburg

heu

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.